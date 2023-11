Bước vào tuần 4 tháng 5, 3 con giáp thong dong vừa làm vừa chơi 'đếm tiền sái tay, lộc bay đầy nhà'

Các bạn thuộc tuổi Rồng dễ mến, dịu dàng và nhã nhặn, quan tâm đến tình cảm, coi trọng tình cảm giữa mình và những người xung quanh, hành động dứt khoát, gọn gàng và đặc biệt là quyết đoán. Bất kể trong hoàn cảnh nào, hành vi, cuộc trò chuyện, đều rất lịch sự, dù là người khác phái cũng luôn gặp được đào hoa, mang lại may mắn cho bản thân. Từ ngày 23/5 - 29/5, vận khí của họ như cầu vồng, 10 năm mới gặp một lần. Vận khí phú quý từ tứ phía, tương lai hanh thông, cuộc sống vạn sự như ý và họ sẽ ngày càng giàu có. Đối với một số người, thông qua làm việc chăm chỉ, mở ra mùa xuân của cuộc sống, sẽ có thể đạt được một số thành tựu trong sự nghiệp, và họ sẽ kinh doanh quy mô lớn với nhiều khách hàng lặp lại trong lĩnh vực thương mại.

Tuổi Tuất

Bạn cầm tinh tuổi Tuất dễ gặp may mắn, đặc biệt làm việc giỏi, hiệu suất vô cùng xuất sắc, có nguyên tắc của riêng mình. Từ ngày 23/5 - 29/5, con giáp này sẽ tiếp tục được phúc, gặp may, tứ phương tụ tài phú quý, hết khốn khó, của cải tăng lên, cuộc sống sung túc, tài lộc vui vẻ, thu nhập tăng mấy bậc, nhất định sẽ thành công trong một năm, có cơ hội thăng quan tiến chức trong sự nghiệp, tài lộc hanh thông, tự nhiên dễ phát tài. Không những công việc như vịt gặp nước, thuận buồm xuôi gió mà tài lộc cũng rộng mở, thu nhập tăng lên rất nhiều, cuộc sống sung túc, an nhàn, không vướng bận. Chỉ cần bạn chăm chỉ làm việc thì sau này nhất định sẽ kiếm được nhiều tiền, sự nghiệp cũng từng bước thăng tiến.

Tuổi Mùi

Các bạn thuộc tuổi Mùi ở nơi làm việc và công sở đều rất mạnh mẽ trong mắt mọi người, họ rất chú trọng các mối quan hệ và trong tình yêu họ là những người chung thủy, chỉ yêu một người hết lòng. Họ rất thực dụng, nhẫn nại và kiên trì, rất có khí chất., trong mắt người khác phái họ đặc biệt hấp dẫn. Từ 23/5 - 29/5, các con giáp Mùi sẽ đón phúc lớn, làm ăn phát tài, vạn sự như ý, trúng thưởng lớn, thu nhập tăng gấp đôi, bước vào hàng giàu có, cuộc sống vô cùng sung túc, có tin vui là sẽ có con tại gia, vạn sự như ý. Khi bước vào tuổi trung niên, họ có vận may còn vượng hơn, nhận được phần thưởng hậu hĩnh từ những nỗ lực gần đây và những bất ngờ bất ngờ khiến họ có tinh thần tốt hơn để đối mặt với tương lai. Tương lai tươi sáng, vui vẻ làm ăn phát tài và sống tốt

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.