Bước vào giữa tháng 10 Âm lịch, 3 con giáp "uống cạn lộc Trời" : Vận may mở lối, tiền tài gia tăng, vàng bạc chất núi, làm ăn thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 27/10/2022 22:45

Không gì hạnh phúc hơn khi công việc trôi chảy còn tiền của luôn thoải mái, và đó là những điều mà 3 con giáp sau đây sẽ đạt được khi bước vào giữa tháng 10 âm lịch này.

Tuổi Mùi

Vào thời điểm giữa tháng 10 âm lịch, tuổi Mùi có tài tinh trợ mệnh nên vận trình trài lộc vượng phát. Bản mệnh thu về một số tiền lớn hơn nhiều so với thời điểm trước đó. Đặc biệt, tuổi Mùi có thể được người quen, bạn bè giới thiệu cho cơ hội làm ăn phù hợp. Cờ đến tay, con giáp này đừng chần chừ mà bỏ lỡ thời cơ để phát tài.

Bước vào giữa tháng 10 Âm lịch, 3 con giáp 'uống cạn lộc Trời' : Vận may mở lối, tiền tài gia tăng, vàng bạc chất núi, làm ăn thuận lợi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cơ hội giàu sang phú quý luôn chờ đợi tuổi Mùi. Chỉ cần bản mệnh luôn chăm chỉ, chịu khó thì không lo thiếu tiền tiêu.

Chuyện tình duyên của tuổi Mùi trong thời gian tới cũng khá tươi sáng. Người có cặp có đôi có thể giải quyết được khúc mắc, thắt chặt tình cảm.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu rất thông minh, giàu nghị lực, luôn phấn đấu vươn lên, theo đuổi những điều tốt đẹp hơn, rất có chí tiến thủ, có lòng dũng cảm phi thường, dám đương đầu với mọi thử thách và không hề yếu kém hơn người khác sức mạnh.

Bước vào giữa tháng 10 Âm lịch, 3 con giáp 'uống cạn lộc Trời' : Vận may mở lối, tiền tài gia tăng, vàng bạc chất núi, làm ăn thuận lợi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vào giữa tháng 10 âm lịch, người tuổi Dậu sẽ gặp nhiều may mắn, mở ra một chặng đường mới. Bản chất họ điềm đạm, vững vàng trước sự việc, có thể đối mặt với cuộc sống một cách tích cực, không cứng nhắc trong hành động, luôn đi đầu trên con đường kiếm tiền và luôn biết nắm bắt cơ hội.

Vào giữa tháng 10 âm lịch, tài lộc sẽ đầy đủ hơn, chỉ cần nỗ lực tích cực thì bạn sẽ gặt hái được thành công mới, kiếm được nhiều tiền, trở thành niềm ghen tị của mọi người.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu chăm chỉ, cần cù, chân thật, làm việc gì cũng đầy trách nhiệm. Con giáp này luôn hết sức hết lòng để hoàn thành những công việc được giao nên luôn nhận được sự yêu mến, tin cậy của mọi người.

Vào giữa tháng 10 âm lịch, những vận đen, xui xẻo thời gian trước đây của người tuổi Sửu sẽ dần được hóa giải, xóa bỏ. Con giáp này sẽ đón nhận những may mắn, tin vui từ công việc, cuộc sống, tình cảm và thu nhập. Không còn phải đau đầu vì tiền hay những vướng mắc nữa.

Bước vào giữa tháng 10 Âm lịch, 3 con giáp 'uống cạn lộc Trời' : Vận may mở lối, tiền tài gia tăng, vàng bạc chất núi, làm ăn thuận lợi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Lúc này, khi vận quý nhân hưng phát, người tuổi Sửu làm bất cứ điều gì cũng thuận buồm xuôi gió, đầu tư hay kinh doanh gì cũng đều thu về không ít lợi nhuận.

Tiền bạc, công việc không còn là vấn đề khiến con giáp này phải phiền não nữa. Ngoài ra, người tuổi Sửu độc thân có cơ hội gặp được mối nhân duyên tốt lành.

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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