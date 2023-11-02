Bước vào giai đoạn hoàng kim, 3 con giáp CÁ CHÉP HÓA RỒNG chớp ngay cơ hội hái lộc, đếm tiền trong 2 ngày tới (4/11)

Theo tử vi 12 con giáp , Mão có cơ hội hái lộc, đếm tiền trong 2 ngày tới. Thời điểm này, bạn trúng mánh lớn, tiền bạc đổ về như suối khiến ai cũng hờn đỏ mắt. Người làm công ăn lương được cấp trên công nhận, đồng nghiệp tôn trọng bạn nhiều hơn. Những hiềm khích trước đây với đồng nghiệp được hóa giải. Người kinh doanh, buôn bán, buôn một lời mười, tha hồ hốt lộc trời ban thoải mái mua sắm.

Những nỗ lực, vất vả của bạn được đền đáp xứng đáng. Bạn được quý nhân nâng đỡ, làm một lời mười, không sợ bất cứ ai hãm hại hay cản đường. Con đường thăng tiến của bạn vươn lên chạm đỉnh, số tiền trong ngân hàng tăng lên đều đều, đỏ rực hơn bản thân mong đợi.

Theo tử vi mới nhất, Mùi là con giáp may mắn. Người làm công ăn lương có nhiều thu nhập từ nghề tay trái, tiền bạc tăng đều đều. Những việc bạn làm đều được công nhận, quý nhân soi đường dẫn lối nên có được nhiều cơ hội kiếm tiền. Bạn tha hồ hốt vàng hốt bạc, gánh lộc lớn trời ban hơn thời gian trước đây. Lợi nhuận của bạn đổ về dồn dập, thoải mái tiêu không hết.

Trong chuyện tình cảm, Mùi độc thân tìm được ý trung nhân. Người có gia đình, người yêu có nhiều thời gian ở bên nhau. Nói chung vận tiền tài, tình duyên của bạn khá hanh thông, thuận lợi. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận điều này.

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Tuổi Tý

Tý là con giáp bản lĩnh, có trách nhiệm trong công việc nên được nhiều người yêu mến. Bạn làm chơi hưởng thật, làm sương sương cũng nhận được kho tiền bạc chạm đỉnh, đỏ rực như son. Trong công việc, bạn được yêu mến, đồng nghiệp có ấn tượng tốt hơn về bạn. Người làm công ăn lương được đánh giá khá cao tài năng, lương thưởng tăng đều đều.

Tài khoản của bạn có nhiều chuyển biến vượt bậc. Công việc ngày một hanh thông, tình duyên vô cùng vượng sắc. Nhờ cục diện Tam Hợp, bạn có nhiều may mắn không chỉ về tiền bạc mà công việc cũng lên như diều gặp gió.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm