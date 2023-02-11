Bước vào buổi chiều Chủ Nhật ngày 12/2 những chông gai sẽ lùi dần về phía sau: 3 con giáp đón nhận lộc quý nhân, có người đưa đường chỉ lối làm kinh doanh rất dễ vượng phát  

Tâm linh - Tử vi 11/02/2023 06:00

Công việc làm ăn, kinh doanh của những con giáp sau sẽ ngày càng thuận lợi, dễ dàng, với nhiều thành công lớn ở phía trước. Chỉ cần 3 con giáp may mắn này chăm chỉ buôn bán, chí hướng rõ ràng thì chắc rằng cuộc sống giàu sang, dư dả sẽ còn ở không xa.

 

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý đa phần đều tự lập, dùng nỗ lực của bản thân để vượt lên hoàn cảnh chứ không nhờ cậy đến người khác. Con giáp này làm việc rất chăm chỉ, ham học hỏi. Cũng bởi vậy mà nhiều cơ hội đến với họ. Sang thời điểm này, người tuổi Tý có vận thế hanh thông, quý nhân phù trợ. Sự nghiệp của họ sẽ có nhiều thăng tiến.

Tuy công việc đang có sự tiến triển thuận lợi nhưng sức khỏe của con giáp này không được tốt. Con giáp tuổi Tý có thể mắc bệnh đường tiêu hóa, bệnh đường hô hấp...

Bước vào buổi chiều Chủ Nhật ngày 12/2 những chông gai sẽ lùi dần về phía sau: 3 con giáp đón nhận lộc quý nhân, có người đưa đường chỉ lối làm kinh doanh rất dễ vượng phát   - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chính vì vậy, người tuổi này cần chăm sóc bản thân nhiều hơn, dành nhiều thời gian nghỉ ngơi thay vì lao lực quá nhiều, tham công tiếc việc. Con giáp tuổi này can đảm, tháo vát, lại lý trí, tỉnh táo nên sự nghiệp sẽ phát triển rất nhanh. Họ kiếm tiền về đầy túi, đón Tết ấm no, đủ đầy.

Tuổi Ngọ

Vận trình công việc của tuổi Ngọ trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng dễ dàng. Tử vi cho biết, người tuổi Ngọ có nhiều cơ hội để hoàn thành mục tiêu của mình. Sự xuất hiện kịp thời của quý nhân sẽ chỉ dẫn cho con giáp này hướng đi phù hợp, mở rộng tầm nhìn và cách tiếp cận vấn đề một cách khoa học nhất.

Bước vào buổi chiều Chủ Nhật ngày 12/2 những chông gai sẽ lùi dần về phía sau: 3 con giáp đón nhận lộc quý nhân, có người đưa đường chỉ lối làm kinh doanh rất dễ vượng phát   - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tình cảm không có gì đáng lo ngại. Mối quan hệ tình cảm của tuổi Ngọ với nửa kia vẫn ở mức ổn định, bạn và nửa kia có thể sắp xếp một chuyến đi xa để hâm nóng tình cảm lứa đôi. Người độc thân đã có đối tượng riêng cho mình, bạn và người ấy sẽ phát triển hơn trong thời gian tới.

Tài lộc rủng rỉnh. Cả nguồn thu chính và phụ đều có dấu hiệu tăng lên giúp con giáp này có thể an tâm chi trả cho các nhu cầu cá nhân của bản thân.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão sẽ có một túi tiền rủng rỉnh trong ngày hôm nay. Bạn chăm chỉ trong cả những ngày Tết nên khách khứa lúc nào cũng tấp nập, giúp bạn kiếm về cả bộn tiền. Người làm ăn kinh doanh có thể hơi vất vả một chút, thậm chí phải làm việc cả khi tất cả mọi người đều đang nghỉ ngơi, tận hưởng, song những gì bạn được nhận lại chắc chắn sẽ truyền cho bạn một động lực to lớn.

Bước vào buổi chiều Chủ Nhật ngày 12/2 những chông gai sẽ lùi dần về phía sau: 3 con giáp đón nhận lộc quý nhân, có người đưa đường chỉ lối làm kinh doanh rất dễ vượng phát   - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người làm công ăn lương nếu chịu khó đi trực vào ngày hôm nay thì cũng có cơ hội nhận được mức lương gấp ba, bốn lần bình thường. Thậm chí, bạn có thể ghi điểm trong mắt lãnh đạo. Khi túi tiền rủng rỉnh, bạn cũng có thể hào phóng mua sắm cho bản thân hoặc những người thân yêu bất cứ món đồ gì. Tự thưởng cho bản thân cũng là cách khích lệ để ra Tết bạn tiếp tục không ngừng cố gắng.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Điềm báo vượng phát Tài Lộc của 3 con giáp sau xuất hiện vào đúng 19h tối Thứ 7 ngày 11/2: Lộc phát tràn trề, vận may mỉm cười, tiền bạc đổ về như nước  

Điềm báo vượng phát Tài Lộc của 3 con giáp sau xuất hiện vào đúng 19h tối Thứ 7 ngày 11/2: Lộc phát tràn trề, vận may mỉm cười, tiền bạc đổ về như nước  

Đúng 19h tối Thứ 7 ngày 11/2 nhưng con giáp sau có cơ hội kiếm tiền dễ dàng hơn. Chỉ cần bản mệnh nhanh tay nắm bắt cơ hội thì thần Phật ắt không phụ, cuộc sống ngày càng lên hương, ngập trong nhung lụa.

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