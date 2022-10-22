Bước vào 3 ngày liên tiếp (23, 24 và 25/10) 3 con giáp này không chỉ mang mệnh đào hoa mà còn kiếm được nhiều tiền, cuối tháng cầu được ước thấy

Tâm linh - Tử vi 22/10/2022 10:12

Tử vi học có nói, thời gian trước 3 con giáp gặp khó khăn thử thách, thậm chí không những chuyện tài chính mà vấn đề tình cảm cũng khiến họ mệt mỏi. Tuy nhiên, trong 3 ngày này, những con giáp sau sẽ có vận may lội ngược dòng.

 

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ khôn ngoan, mưu lược hơn người. Đó là điều không ai trong chúng ta có thể bàn cãi. Họ có tinh thần cầu tiến, không ngừng học tập và luôn cố gắng thay đổi để thích nghi với hoàn cảnh. Con giáp này không ngại cạnh tranh và luôn khát khao chiến thắng. Tuy nhiên, cũng có lúc vì quá hiếu thắng nên họ dễ phải nhận lấy thất bại.

Bước vào 3 ngày liên tiếp (23, 24 và 25/10) 3 con giáp này không chỉ mang mệnh đào hoa mà còn kiếm được nhiều tiền, cuối tháng cầu được ước thấy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong 3 ngày này, sự nghiệp của người tuổi Tỵ có nhiều bước tiến. Vận trình tài lộc của họ cũng khởi sắc trở lại. Trong thời gian qua, dù gặp không ít khó khăn trong công việc nhưng người tuổi này vẫn kiên trì, không ngừng cố gắng. Thời gian này, sẽ có vô số may mắn đến với người tuổi Tỵ. Người làm kinh doanh sẽ gặp đối tác mới, khách hàng mới và có nhiều cơ hội làm ăn mới. Họ buôn may bán đắt, ký được những hợp đồng có giá trị.

Tuổi Thìn

Vào 3 ngày này, Tuổi Thìn được đánh giá là con giáp "công thành, danh toại", tiền đầy túi, tình cảm dạt dào. Tử vi dự đoán, những đột phá bất ngờ lớn về tình cảm của tuổi Thìn. Cung hôn nhân xuất hiện do sao Hồng Loan chủ đào hoa chiếu mệnh, mang đến những trải nghiệm thú vị trong tình yêu, hôn nhân cho tuổi Thìn.

Bước vào 3 ngày liên tiếp (23, 24 và 25/10) 3 con giáp này không chỉ mang mệnh đào hoa mà còn kiếm được nhiều tiền, cuối tháng cầu được ước thấy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sao Hồng Loan thúc đẩy nhân duyên cát lành, khiến cho từng hành động hay biểu cảm của tuổi Thìn đều tạo sức hút mãnh liệt với người khác giới. Cộng thêm cát tinh Long Đức giúp tuổi Thìn mở rộng các mối quan hệ xã giao, tăng cường nhân duyên khác giới, vô cùng có lợi cho những ai còn độc thân, đang tìm kiếm một nửa của mình. Nhìn chung thời gian này được coi là năm thu hoạch kép của tuổi Thìn cả về sự nghiệp và tình cảm Thìn. Vì thế, tuổi Thìn phải biết trân trọng vận may của mình và đừng bỏ lỡ cơ hội.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ rất thông minh, có khả năng xây dựng cuộc sống viên mãn đủ đầy, không chỉ đem đến vinh hoa cho bản thân mà còn giúp gia đạo thịnh vượng ấm no. Theo tử vi dự báo, tuổi Mão trong 3 ngày này sẽ được ông trời sủng ái, Phật độ mạng nên làm gì cũng may mắn, suôn sẻ.

Bước vào 3 ngày liên tiếp (23, 24 và 25/10) 3 con giáp này không chỉ mang mệnh đào hoa mà còn kiếm được nhiều tiền, cuối tháng cầu được ước thấy - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể, tuổi Ngọ làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, từ công việc, tài vận đến tình duyên cũng gặp được nhiều may mắn. Đặc biệt, càng về cuối tháng tuổi Ngọ càng thăng hoa rõ nét, có thể tìm được cơ hội làm giàu.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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