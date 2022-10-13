Bước vào 3 ngày (14, 15 và 16/10): 3 con giáp này mở mắt trái thấy thần tài, mở mắt phải nhìn quý nhân, giữa tháng tình tiền thăng hoa viên mãn

Tâm linh - Tử vi 13/10/2022 10:15

Cụ thể, trong 3 ngày này, 3 con giáp dưới đây sẽ gặp được nhiều may mắn, cuộc sống suôn sẻ thuận lợi.

 

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ độc lập, tự cường và là người khá phóng túng. Trong công việc, họ phù hợp với những ngành nghề đòi hỏi tính sáng tạo như kinh doanh, thiết kế. Con giáp tuổi này hào phóng, hào sảng, giỏi giao tiếp nên có nhiều mối quan hệ hữu hảo.

Bước vào 3 ngày (14, 15 và 16/10): 3 con giáp này mở mắt trái thấy thần tài, mở mắt phải nhìn quý nhân, giữa tháng tình tiền thăng hoa viên mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong 3 ngày này, người tuổi Ngọ có thêm cơ hội thể hiện thế mạnh của bản thân. Người làm công ăn lương sẽ được cấp trên trọng dụng, trao cho những dự án, nhiệm vụ mới. Người làm kinh doanh thì tiếp cận được nhiều khách hàng. Trong khi đó, những người đang có ý định chuyển việc sẽ có cơ hội mới để phát triển sự nghiệp. Con giáp tuổi Ngọ thấy khó khăn cũng không nản, nỗ lực không ngừng nên gặt hái nhiều thành công.

Tuổi Hợi

Trời sinh những người tuổi Hợi hiền lành, nhân hậu, sống tình cảm, cần cù và chịu khó. Con giáp tuổi Hợi là người rất kiệm lời, chỉ âm thầm tích lũy tài sản cho gia đình nên xung quanh luôn có quý nhân phù trợ, cuộc sống khó khăn cách mấy cũng vượt qua một cách ngoạn mục.

Bước vào 3 ngày (14, 15 và 16/10): 3 con giáp này mở mắt trái thấy thần tài, mở mắt phải nhìn quý nhân, giữa tháng tình tiền thăng hoa viên mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi này luôn tâm niệm rằng chỉ cần họ cố gắng hết sức thì kết quả thế nào cũng chấp nhận. Người tuổi Hợi thuộc tuýp người năng nhặt, chặt bị. Họ kiếm được nhiều tiền, lại biết quản lý chi tiêu, tích cóp tiền nên càng về sau càng giàu có. Trong 3 ngày này tài lộc tăng vọt, sự nghiệp thăng hoa, sẽ có chuyện vui nối tiếp nhau, lại có thêm tài khí kiếm tiền, khiến họ rủng rỉnh, kiếm được bộn tiền. Tuổi Hợi có tất cả, muốn tiền có tiền, muốn tình có tình, mọi thứ sẽ viên mãn như họ từng mong ước.

Tuổi Mão

Tuổi Mão nổi tiếng với tính cách hòa nhã, thiện lương. Là kiểu người sống lạc quan, tốt bụng, dễ tha thứ bao dung với người khác. Tuổi Mão cũng tự tạo được nhiều phúc khí cho bản thân mình. Họ thích được hoà mình vào không khí vui vẻ, đầm ấm trong các mối quan hệ của cuộc sống. Không chỉ vậy, bản thân họ cũng có chí tiến thủ xây dựng một cuộc sống ổn định cho bản thân mình và những người mình yêu thương. 

Bước vào 3 ngày (14, 15 và 16/10): 3 con giáp này mở mắt trái thấy thần tài, mở mắt phải nhìn quý nhân, giữa tháng tình tiền thăng hoa viên mãn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuy là con giáp yêu thích cuộc sống thanh nhã, nhưng để không vuột mất cơ hội phát triển, tiến thân trong cuộc sống, tuổi Mão cần loại bỏ tư tưởng ưa hưởng thụ của mình. Chính vì sống thân thiện, hòa nhã, đôi khi sẽ rơi vào hoàn cảnh không có chính kiến rõ ràng. Khi sửa đổi được thói quen chủ quan, dễ tin người, tuổi Mão sẽ nhanh chóng tạo được tài vận tốt cho bản thân. Bởi năng lực sáng tạo và thích ứng của tuổi Mão rất cao, nếu không tận dụng để tạo ra nhiều tài sản thì rất lãng phí.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Vào 18h ngày 6/10: 3 con giáp thỏa sức gánh vàng còng lưng, vén mây mù xóa tan vận xui, đào hoa đỏ rực, tình tiền đỏ thắm

Vào 18h ngày 6/10: 3 con giáp thỏa sức gánh vàng còng lưng, vén mây mù xóa tan vận xui, đào hoa đỏ rực, tình tiền đỏ thắm

Tử vi học có nói, vào tuần trước 3 con giáp dưới đây đã phải đối mặt với khó khăn về kinh tế, sự khủng hoảng trong công việc, hay đời sống tình cảm gặp nhiều vấn đề. Nhưng từ khung giờ này trở đi, 3 con giáp này sẽ khổ tận cam lai.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp tử vi bói 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 1 giờ 11 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 1 giờ 37 phút trước
Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 2 giờ 11 phút trước
Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Video 3 giờ 11 phút trước
Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Video 4 giờ 8 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 41 phút trước
Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Đời sống 5 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng