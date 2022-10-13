Bước vào 3 ngày (14, 15 và 16/10): 3 con giáp này mở mắt trái thấy thần tài, mở mắt phải nhìn quý nhân, giữa tháng tình tiền thăng hoa viên mãn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ độc lập, tự cường và là người khá phóng túng. Trong công việc, họ phù hợp với những ngành nghề đòi hỏi tính sáng tạo như kinh doanh, thiết kế. Con giáp tuổi này hào phóng, hào sảng, giỏi giao tiếp nên có nhiều mối quan hệ hữu hảo.

Trời sinh những người tuổi Hợi hiền lành, nhân hậu, sống tình cảm, cần cù và chịu khó. Con giáp tuổi Hợi là người rất kiệm lời, chỉ âm thầm tích lũy tài sản cho gia đình nên xung quanh luôn có quý nhân phù trợ, cuộc sống khó khăn cách mấy cũng vượt qua một cách ngoạn mục.

Trong 3 ngày này, người tuổi Ngọ có thêm cơ hội thể hiện thế mạnh của bản thân. Người làm công ăn lương sẽ được cấp trên trọng dụng, trao cho những dự án, nhiệm vụ mới. Người làm kinh doanh thì tiếp cận được nhiều khách hàng. Trong khi đó, những người đang có ý định chuyển việc sẽ có cơ hội mới để phát triển sự nghiệp. Con giáp tuổi Ngọ thấy khó khăn cũng không nản, nỗ lực không ngừng nên gặt hái nhiều thành công.

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi này luôn tâm niệm rằng chỉ cần họ cố gắng hết sức thì kết quả thế nào cũng chấp nhận. Người tuổi Hợi thuộc tuýp người năng nhặt, chặt bị. Họ kiếm được nhiều tiền, lại biết quản lý chi tiêu, tích cóp tiền nên càng về sau càng giàu có. Trong 3 ngày này tài lộc tăng vọt, sự nghiệp thăng hoa, sẽ có chuyện vui nối tiếp nhau, lại có thêm tài khí kiếm tiền, khiến họ rủng rỉnh, kiếm được bộn tiền. Tuổi Hợi có tất cả, muốn tiền có tiền, muốn tình có tình, mọi thứ sẽ viên mãn như họ từng mong ước.

Tuổi Mão

Tuổi Mão nổi tiếng với tính cách hòa nhã, thiện lương. Là kiểu người sống lạc quan, tốt bụng, dễ tha thứ bao dung với người khác. Tuổi Mão cũng tự tạo được nhiều phúc khí cho bản thân mình. Họ thích được hoà mình vào không khí vui vẻ, đầm ấm trong các mối quan hệ của cuộc sống. Không chỉ vậy, bản thân họ cũng có chí tiến thủ xây dựng một cuộc sống ổn định cho bản thân mình và những người mình yêu thương.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy là con giáp yêu thích cuộc sống thanh nhã, nhưng để không vuột mất cơ hội phát triển, tiến thân trong cuộc sống, tuổi Mão cần loại bỏ tư tưởng ưa hưởng thụ của mình. Chính vì sống thân thiện, hòa nhã, đôi khi sẽ rơi vào hoàn cảnh không có chính kiến rõ ràng. Khi sửa đổi được thói quen chủ quan, dễ tin người, tuổi Mão sẽ nhanh chóng tạo được tài vận tốt cho bản thân. Bởi năng lực sáng tạo và thích ứng của tuổi Mão rất cao, nếu không tận dụng để tạo ra nhiều tài sản thì rất lãng phí.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.