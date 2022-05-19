Bước vào 0h00 phút ngày 20/05, 3 con giáp thong dong ‘vừa làm vừa chơi’, tài lộc dồi dào, cuộc sống bước lên tầm cao mới

Theo tử vi bước vào 0h00 phút ngày 20/05, người tuổi Thìn bán hợp với Thái Tuế nên vận trình vẫn tiếp tục phát triển rực rỡ, gặt hái thành quả đáng ngưỡng mộ, tiền tài luôn rủng rỉnh. Đặc biệt với những người làm trong ngành truyền thông, nghệ thuật… thì năm sau sẽ vô cùng phát đạt, đạt được nhiều bước tiến trên con đường công danh.

Những người tuổi Thìn có ý chí phấn đấu mạnh mẽ và sự kiên trì cao độ. Họ không ngần ngại thử thách bản thân và sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn. Càng trong những hoàn cảnh khó khăn thì họ lại dễ dàng có được thành công rực rỡ. Ngoài tài năng thực sự thì nhờ quý nhân phù trợ cộng với sự giúp đỡ của bạn bè, tuổi Thìn có được những thuận lợi trong công việc và tránh được những hiểm họa rình rập. Tuy nhiên, để thành công không bị gián đoạn, người tuổi Thìn cần thay đổi tính nôn nóng, bộc trực. Sự nôn nóng của bạn có thể làm hỏng nhiều hợp đồng làm ăn quan trọng.

Tuổi Tỵ

Trong danh sách con giáp thành công nhất bước vào 0h00 phút ngày 20/05, trước tiên phải kể đến người tuổi Tỵ. Bước vào năm Đinh Dậu, vận trình của người tuổi Tỵ sẽ vô cùng suôn sẻ, thuận lợi. Nhờ ba đại cát tinh là Hoa Cái, Đường Phù và Tam Đài phù trợ nên sự nghiệp thăng hoa, gặt hái được nhiều thành công và có cơ hội thăng tiến cao.

Thậm chí không cần phải nhờ đến sự trợ giúp của quý nhân, người tuổi Tỵ hoàn toàn có thể tự mình phấn đấu để vươn lên. Họ làm việc chăm chỉ, không ngừng nỗ lực phấn đấu để khẳng định vị trí của mình. Trong năm mới, bạn hãy vận dụng trí tuệ tưởng tượng, sự sáng tạo để biến mơ ước thành hiện thực nhé.

Tuy nhiên, tuổi Tỵ cũng có thể gặp những giai đoạn rắc rối vào giữa năm 2017, nhưng qua những thời khắc này, tất cả sẽ ổn thỏa. Thời gian đó, bạn nên tránh ra ngoài vào ban đêm, cẩn thận với đồ đạc và tiền bạc khi đi ra ngoài một mình.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần luôn ôm giữ mộng tưởng về sự giàu có bậc nhất bản thân. Về số mệnh giàu sang thì tuổi này chỉ có 3 phần, chính vì vậy người tuổi Dần thường khá chật vật trên con đường chinh phục sự giàu sang của mình. Thường những người tuổi Dần sẽ trở thành tỷ phú khi họ đã ở độ tuổi trung niên.

Thế nên, người tuổi Dần thường có tâm lý than thân trách phận, trách ông trời không công bằng vì bắt họ phải mất quá nhiều thời gian trong cuộc đời mới có được cuộc sống giàu sang mà họ khát khao bấy lâu.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.