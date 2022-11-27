Bước sang tuần mới (từ ngày 28/11-03/12/2022), Top 3 con giáp may mắn muôn phần, làm gì cũng thuận lợi, gặp được những cơ hội tốt trong công việc, tài lộc tăng lên đều đều

Tâm linh - Tử vi 27/11/2022 05:49

Những quyết định của bạn đưa ra đa phần đều mang lại hiệu quả rõ rệt trong 7 ngày tới.

Tuổi Hợi

Bước sang tuần mới (từ ngày 28/11-03/12/2022) sẽ là thời điểm mà người mệnh Hợi nắm chắc vận mệnh, khai phá thiên cơ, và cũng như mở ra một tương lai tươi đẹp. Ở giai đoạn này, Hợi sẽ liên tục có được những bước đầu suôn sẻ trong công việc. Điều đó đã phần nào tạo ra được động lực để con giáp này chăm chỉ làm việc, và tiến đến những mục tiêu xa hơn trong tương lai. Nếu chủ mệnh giữ được khí thế này đến hết năm, thì chắc rằng cuộc sống giàu sang, viên mãn sẽ tự động lui tới.

Bước sang tuần mới (từ ngày 28/11-03/12/2022), Top 3 con giáp may mắn muôn phần, làm gì cũng thuận lợi, gặp được những cơ hội tốt trong công việc, tài lộc tăng lên đều đều - Ảnh 1
Bước sang tuần mới (từ ngày 28/11-03/12/2022) sẽ là thời điểm mà người mệnh Hợi nắm chắc vận mệnh, khai phá thiên cơ, và cũng như mở ra một tương lai tươi đẹp. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thân

Bước sang tuần mới (từ ngày 28/11-03/12/2022), phúc khí của người tuổi Thân sẽ dồi dào như thác đổ, vận trình cũng theo đó mà ngày càng chuyển biến tích cực hơn. Bao nhiêu khó khăn, khổ nạn điều trôi đi hết, để con giáp này yên ổn làm ăn, phát triển sự nghiệp. Chẳng mấy chốc, cuộc đời của chủ mệnh sẽ phất lên như diều gặp gió, tiền tài trong nhà lúc nào cũng dư dả, đầy tràng. Dù thành công sẽ đến dễ dàng là thế, nhưng không phải là lẽ tự nhiên mà đó là cả một quá trình chịu đựng gian khổ của Thân để có được.

Tuổi Thìn

Bước sang tuần mới (từ ngày 28/11-03/12/2022), người tuổi Thìn sẽ được Thần tài ghé thăm, lộc lá đầy nhà, tương lai rộng mở. Nhờ nhận được hồng phúc tề thiên, phú quý hội tự mà con giáp may mắn này sớm ngày thành công, mau chóng phát đạt. Chủ mệnh sẽ liên tục có nhiều chiến tích vẻ vang trong công việc, kèm theo đó là sự nể phục của nhiều người. Về lâu về dài, khi các cống hiến của Thìn đã là vô kể, thì con giáp này sẽ được thăng lên các chức vụ lãnh đạo trong công ty.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Tử vi tuần mới (từ ngày 28/11-4/12/2022): 3 con giáp may mắn vận trình khai thông, làm ăn phát đạt, cuộc sống thăng hoa trông thấy

Tử vi tuần mới (từ ngày 28/11-4/12/2022): 3 con giáp may mắn vận trình khai thông, làm ăn phát đạt, cuộc sống thăng hoa trông thấy

3 con giáp này sẽ nhận được nhiều may mắn giúp sự nghiệp và cuộc sống diễn ra suôn sẻ, hanh thông trong 7 ngày tới.

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Từ khóa:   con giáp tuổi thìn tuổi thân

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