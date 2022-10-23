Bước sang tuần mới (từ ngày 24-30/10/2022): 3 con giáp sau làm gì cũng ‘đầu xuôi đuôi lọt’, tiền tài ngập lối, quý nhân phù trợ

Tâm linh - Tử vi 23/10/2022 08:58

Hãy cùng xem đó là 3 còn giáp nào nhé.

Tuổi Hợi

Đường công danh của người tuổi Hợi có nhiều biến chuyển tích cực trong tuần mới (từ ngày 24-30/10/2022). Công việc hứa hẹn nhiều cơ hội thăng tiến, miễn là bạn chấp nhận khó khăn và kiên trì, thành quả thu về sẽ thực sự xứng đáng. Thời điểm vận khí tốt lành như thế này, bạn có thể mạnh dạn tiến hành những dự định quan trọng trong công việc cũng như cuộc sống. Người làm kinh tế có thể đẩy mạnh kinh doanh, đầu tư, bởi khả năng cao bạn sẽ được hỗ trợ vốn hoặc nhân lực.

Người độc thân có thể vô tình gặp được định mệnh của đời mình tại quán cà phê hay buổi tụ họp nào đó. Các cặp đôi cũng ngày càng hòa hợp, thấu hiểu và bao dung lẫn nhau, mối quan hệ ngọt ngào giữa hai người khiến ai nấy phải ngưỡng mộ.

Bước sang tuần mới (từ ngày 24-30/10/2022): 3 con giáp sau làm gì cũng ‘đầu xuôi đuôi lọt’, tiền tài ngập lối, quý nhân phù trợ - Ảnh 1
Đường công danh của người tuổi Hợi có nhiều biến chuyển tích cực trong tuần (từ ngày 24-30/10/2022). Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Sửu

Bằng sự lao động chăm chỉ và sự nỗ lực không ngừng nghỉ, tuần mới (từ ngày 24-30/10/2022) con giáp may mắn này sẽ gặt hái được vô số “trái ngọt”, tiền bạc trở nên rủng rỉnh, không còn phải lo thiếu tiền và sẽ có một cái tết giàu có, đầy đủ. Đồng thời, bạn khéo ăn khéo nói, giỏi giao tiếp nên được nhiều người quý mến, vận quý nhân cũng hanh thông, suôn sẻ.

Vận tình cảm và sức khỏe là hai điều tốt nhất năm của con giáp này. Tình cảm của tuổi Sửu sẽ vô cùng suôn sẻ, hôn nhân hạnh phúc, mâu thuẫn trước đây đều được hóa giải hết, người độc thận sẽ nhanh chóng thoát cảnh cô đơn.

Tuổi Mùi

Trong tuần mới (từ ngày 24-30/10/2022), những người thuộc con giáp này sẽ có thể vượt qua khủng hoảng hết lần này đến lần khác ở trạng thái tốt nhất. Tài vận của bản mệnh cũng sẽ được cải thiện, có thể làm cho công việc làm ăn của họ trở nên sôi động hơn. Đồng thời, bạn được khuyên là nên tập trung vào công việc vì tài vận của họ đang đi lên. Bạn cũng cảm thấy nhiều động lực kiếm tiền hơn và làm việc năng suất hơn.

Vận trình tình duyên của bạn vô cùng êm đẹp nhờ ngũ hành tương sinh. Mối quan hệ yêu đương của con giáp này đang trong giai đoạn hạnh phúc vì tình yêu chớm nở. Đặc biệt, nếu bạn đang độc thân, hãy giữ cá tính riêng, điều này sẽ cực kỳ thu hút những người có cùng tần số với bạn và mang đến cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Phước từ ông bà để lại 3 tuổi sau trong 7 ngày tới (23-29/10) hưởng đủ vạn sự may, làm ăn phát đạt, một bước lên mây, chuyện gì cũng suôn sẻ

Phước từ ông bà để lại 3 tuổi sau trong 7 ngày tới (23-29/10) hưởng đủ vạn sự may, làm ăn phát đạt, một bước lên mây, chuyện gì cũng suôn sẻ

3 con giáp vào đúng 7 ngày tới ôm trọn lộc trời, nhận thành quả từ ông bà tổ tiên để lại, có phúc từ 3 đời, may mắn đủ đường, tài lộc vô biên, một bước lên mây.

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