Bước sang tuần mới (từ ngày 23/1 đến 29/1), vận trình 3 con giáp bùng sáng như pháo hoa, đạt đỉnh tài vận, may mắn ngút trời, phú quý an khang

Tâm linh - Tử vi 23/01/2023 10:32

Sách tử vi cho biết, sang tuần mới đến, 3 con giáp này sẽ vô cùng may mắn, tiền tài đầy tủ, cuộc sống an nhàn.

Tuổi Tuất

Tử vi cho thấy, sang tuần mới đến sẽ là thời gian vô cùng may mắn với người tuổi Tuất. Họ có cơ hội tìm được quý nhân của đời mình, thông qua những cuộc gặp gỡ xã giao. Nhờ có quý nhân chỉ đường dẫn lối nến tuổi Tuất có cơ may sẽ tìm kiếm được hợp đồng lớn làm ăn ngày càng khấm khá hơn.

Từ thời điểm này, tuổi Tuất không chỉ may mắn về công danh mà đường tình duyên cũng rất đào hoa. Nếu còn độc thân sẽ tìm thấy người ưng ý, được nhiều người đưa đón tán tỉnh. Với người có gia đình thì trong nhà sẽ có tin vui, hỷ tín ghé thăm vô cùng viên mãn.

Bước sang tuần mới (từ ngày 23/1 đến 29/1), vận trình 3 con giáp bùng sáng như pháo hoa, đạt đỉnh tài vận, may mắn ngút trời, phú quý an khang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Thầy tử vi cho biết, sang tuần mới đến, tuổi Mão chính là con giáp gặp nhiều may mắn. Người tuổi Mão nếu làm ăn kinh doanh thì có thể kiếm được nhiều khoản tiền lớn nhờ những vụ làm ăn béo bở. Với người tuổi Mão còn đang đi làm công ăn lương thì có cơ hội được thưởng, hoặc đề bạt vào chức vụ mới nhận nhiều khoản tiền ngoài lượng

Chuyện tình cảm của người tuổi Mão cũng rất suôn sẻ vào thời điểm đầu tuần, hai người nên dành thời gian riêng cho nhau nhiều hơn. Với những người tuổi Mão dù là người độc thân hay đã có gia đình thì đều cần phải giữ khoảng cách hợp lý với người khác, bởi vận đào hoa đang tìm tới với bạn cẩn trọng kẻo gây hiểu lầm không đáng có nhé.

Bước sang tuần mới (từ ngày 23/1 đến 29/1), vận trình 3 con giáp bùng sáng như pháo hoa, đạt đỉnh tài vận, may mắn ngút trời, phú quý an khang - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Xem tử vi của 12 con giáp nói rằng, sang tuần mới đến, con giáp tuổi Hợi hãy mạnh dạn đề xuất các giải pháp cho cả đội và đưa mọi thứ trở về đúng quỹ đạo của nó. Khi bắt tay vào làm việc, có thể bạn sẽ phải đối mặt với một vài ý kiến trái chiều, nhưng đừng để chúng chen ngang vào kế hoạch của bạn.

Hãy tin tưởng vào bản thân và tự tin tiến bước, rồi bạn sẽ tìm được cơ hội để khẳng định giá trị của mình. Trên phương diện tài lộc, nhờ có cát tinh trợ lực nên bản mệnh sẽ tỉnh táo hơn trong việc giải quyết vấn đề, thậm chí bạn còn đưa ra được những quyết định sáng suốt liên quan đến tiền bạc giúp bạn cải thiện tình hình tài chính trong tương lai. Nhìn chung, tài lộc của bạn đang cải thiện từng ngày.

Bước sang tuần mới (từ ngày 23/1 đến 29/1), vận trình 3 con giáp bùng sáng như pháo hoa, đạt đỉnh tài vận, may mắn ngút trời, phú quý an khang - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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