Bước sang tuần mới (từ ngày 14-20/11/2022), top 3 con giáp vận đỏ như son, kinh doanh vượng tài vượng lộc, thuận buồm xuôi gió

Theo tử vi 12 con giáp , tuần mới (từ ngày 14-20/11/2022) vận trình của người tuổi Ngọ sẽ diễn ra vô cùng viên mãn, hạnh phúc đủ đầy. Cụ thể, thười gian này Ngọ sẽ có sự phát triển mạnh mẽ về sự nghiệp. Công việc cũng có chiều hướng tốt đẹp, thuận lợi hơn so với trước đây. Đặc biệt nhờ có quý nhân giúp đỡ, cơ hội thăng tiến là không hề thiếu mà chỉ cần con giáp này biết nắm bắt mọi việc đều sẽ diễn ra hanh thông.

Công việc kinh doanh, buôn bán cũng thuận lợi hơn trước, gặp nhiều may mắn, buôn bán có duyên, ngày càng mở rộng quy mô. Từ đó đem về khoản thu nhập khổng lồ giành cho người tuổi Ngọ.

Tuổi Dậu

Theo tử vi học 12 con giáp, tuần mới (từ ngày 14-20/11/2022) tài vận của người tuổi Dậu sẽ diễn ra cực kỳ tốt đẹp. Cụ thể, trong giai đoạn này người làm công ăn lương có cơ hội thăng tiến, tăng lương và nhận được sự tín nhiệm của cấp trên, sự tôn trọng của cấp dưới. Dậu sẽ được cho thử sức ở nhiều nhiệm vụ khác nhau để tìm ra vị trí phù hợp nhất để phát huy hết khả năng của mình. Chỉ cần làm thật tốt, việc tăng lương hay lên chức chỉ là vấn đề thời gian.

Chưa hết, việc kinh doanh, buôn bán càng về cuối năm càng thuận lợi và đạt doanh số cao. Tuy nhiên, cần chú ý vì có điềm phá hoại trong hợp tác làm ăn, vì vậy không nên tin tưởng bất kỳ một ai mà cần phải đọc kỹ hợp đồng trước khi ra quyết định để tránh bản thân bị thất thoát tiền bạc một cách đáng tiếc.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, tuần mới (từ ngày 14-20/11/2022) con đường hậu vận của người tuổi Tý vô cùng thuận lợi khi xuất hiện quý nhân, hỗ trợ bạn trong cả công việc cũng như cuộc sống. Cụ thể, trong công việc sự cần cù của con giáp này sẽ được ban lãnh đạo đánh giá cao và được đền đáp xứng đáng bằng việc cho Tỵ thử sức ở với nhiều nhiệm vụ quan trọng trong công ty. Mặc dù sẽ rất khó khắn để cho Tỵ có thể hoàn thành tốt ngay lập tức nhưng đây cũng là cơ hội gia tăng vị thế, tài lộc của bạn tại cơ quan, vì vậy đừng bõ lỡ nhé.

Ngoài ra những dự án đầu tư kinh doanh bên ngoài của người tuổi Tỵ thời gian tới cũng diễn ra khá thuận lợi, các dự án đầu tư tưởng chừng bỏ ngỡ nay đã có thể sinh lời trở lại khi có sự trợ giúp đắc lực từ quý nhân. Qua đa mang lại khoản tiền lớn cho tuổi Tỵ.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.