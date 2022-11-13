Bước sang tuần mới (từ ngày 14-20/11/2022), top 3 con giáp vận đỏ như son, kinh doanh vượng tài vượng lộc, thuận buồm xuôi gió

Tâm linh - Tử vi 13/11/2022 06:28

con giáp này sẽ được nhận lộc quý nhân trong tuần tới (từ ngày 14-20/11/2022).

 

 Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, tuần mới (từ ngày 14-20/11/2022) vận trình của người tuổi Ngọ sẽ diễn ra vô cùng viên mãn, hạnh phúc đủ đầy. Cụ thể, thười gian này Ngọ sẽ có sự phát triển mạnh mẽ về sự nghiệp. Công việc cũng có chiều hướng tốt đẹp, thuận lợi hơn so với trước đây. Đặc biệt nhờ có quý nhân giúp đỡ, cơ hội thăng tiến là không hề thiếu mà chỉ cần con giáp này biết nắm bắt mọi việc đều sẽ diễn ra hanh thông.

Công việc kinh doanh, buôn bán cũng thuận lợi hơn trước, gặp nhiều may mắn, buôn bán có duyên, ngày càng mở rộng quy mô. Từ đó đem về khoản thu nhập khổng lồ giành cho người tuổi Ngọ.

Bước sang tuần mới (từ ngày 14-20/11/2022), top 3 con giáp vận đỏ như son, kinh doanh vượng tài vượng lộc, thuận buồm xuôi gió - Ảnh 1
Theo tử vi 12 con giáp, tuần mới (từ ngày 14-20/11/2022) vận trình của người tuổi Ngọ sẽ diễn ra vô cùng viên mãn, hạnh phúc đủ đầy.  Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dậu

Theo tử vi học 12 con giáp, tuần mới (từ ngày 14-20/11/2022) tài vận của người tuổi Dậu sẽ diễn ra cực kỳ tốt đẹp. Cụ thể, trong giai đoạn này người làm công ăn lương có cơ hội thăng tiến, tăng lương và nhận được sự tín nhiệm của cấp trên, sự tôn trọng của cấp dưới. Dậu sẽ được cho thử sức ở nhiều nhiệm vụ khác nhau để tìm ra vị trí phù hợp nhất để phát huy hết khả năng của mình. Chỉ cần làm thật tốt, việc tăng lương hay lên chức chỉ là vấn đề thời gian.

Chưa hết, việc kinh doanh, buôn bán càng về cuối năm càng thuận lợi và đạt doanh số cao. Tuy nhiên, cần chú ý vì có điềm phá hoại trong hợp tác làm ăn, vì vậy không nên tin tưởng bất kỳ một ai mà cần phải đọc kỹ hợp đồng trước khi ra quyết định để tránh bản thân bị thất thoát tiền bạc một cách đáng tiếc.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, tuần mới (từ ngày 14-20/11/2022) con đường hậu vận của người tuổi Tý vô cùng thuận lợi khi xuất hiện quý nhân, hỗ trợ bạn trong cả công việc cũng như cuộc sống. Cụ thể, trong công việc sự cần cù của con giáp này sẽ được ban lãnh đạo đánh giá cao và được đền đáp xứng đáng bằng việc cho Tỵ thử sức ở với nhiều nhiệm vụ quan trọng trong công ty. Mặc dù sẽ rất khó khắn để cho Tỵ có thể hoàn thành tốt ngay lập tức nhưng đây cũng là cơ hội gia tăng vị thế, tài lộc của bạn tại cơ quan, vì vậy đừng bõ lỡ nhé.

Ngoài ra những dự án đầu tư kinh doanh bên ngoài của người tuổi Tỵ thời gian tới cũng diễn ra khá thuận lợi, các dự án đầu tư tưởng chừng bỏ ngỡ nay đã có thể sinh lời trở lại khi có sự trợ giúp đắc lực từ quý nhân. Qua đa mang lại khoản tiền lớn cho tuổi Tỵ.

 

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

 

Điểm danh 3 con giáp nam nổi tiếng phong lưu đa tình , bóng hồng vây quanh không ngớt, dễ 'chán cơm thèm phở', chị em nên lưu ý tránh xa kẻo bị 'mọc sừng' lúc nào không hay

Điểm danh 3 con giáp nam nổi tiếng phong lưu đa tình , bóng hồng vây quanh không ngớt, dễ 'chán cơm thèm phở', chị em nên lưu ý tránh xa kẻo bị 'mọc sừng' lúc nào không hay

Nam giới thuộc 3 tuổi sau đây có số đào hoa rất cao. Tình yêu không ngừng tìm đến với họ khiến họ đôi khi không tiếp nhận được hết.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp tuổi dậu tuổi tỵ

TIN MỚI NHẤT

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Video 40 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

Video 1 giờ 40 phút trước
Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Video 2 giờ 40 phút trước
Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước
Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Đời sống 4 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình