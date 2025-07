Bước sang tuần mới (4/8 - 10/8), 3 con giáp thoát khỏi tai ương, sống đời Phú Quý, tiền tài tăng vọt, tiêu vơi lại đầy, vạn sự như ý, tiền tỷ về tay

Con giáp tuổi Mùi

Bước sang tuần mới (4/8 - 10/8), Tam Hợp để lại cho con giáp tuổi Mùi những cảm xúc tốt đẹp về người khác giới, nhưng hãy cứ từ tốn vì yêu vội, yêu gấp có thể để lại những hậu quả không tốt cho cả hai khi chia tay. Làm giảm nhịp độ yêu thể hiện hai bạn đang biết nghĩ cho nhau.

Ảnh minh họa: Internet

Thiên Tài che chở để các kế hoạch liên quan tới tiền bạc của con giáp tuổi Mùi được an toàn. Có người tìm được nghề phụ phù hợp để gia tăng thu nhập trong thời gian này. Công việc của con giáp này cũng có những chuyển biến tích cực. Bạn có những ý tưởng sáng tạo ngay cả khi mọi người xung quanh đều lắc đầu bó tay.

Con giáp tuổi Hợi

Bước sang tuần mới (4/8 - 10/8), tuổi Hợi may mắn được Thực Thần trợ mệnh nên công việc rất lộc lá. Đặc biệt là những bạn làm quán ăn, kinh doanh tự do, làm công chức, càng xởi lởi càng hên. Thành quả sau này nhận được chắc chắn rất đáng ngưỡng mộ nên giờ đừng so đo tính toán thiệt hơn làm gì, đâu phải cây nào cũng ra trái ngọt sớm.

Ảnh minh họa: Internet

Nhờ cục diện ngũ hành Kim sinh Thủy nên Hợi là con giáp sống biết điều, bình dị, ôn hòa, được mọi người yêu quý. Hôm nay những gia đình nào đi du lịch, có tiệc thì dễ gặp được người quen lâu ngày không gặp. Tinh thần phấn khởi, vui vẻ nên làm gì cũng thấy may mắn.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!