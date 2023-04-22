Bước sang tuần mới (24/4 - 30/4), 3 con giáp liên tục đón tin vui, vận số cực đỏ, càng chăm chỉ càng phát tài

Tâm linh - Tử vi 22/04/2023 15:22

Tử vi học có nói, bước sang tuần mới là thời gian vô cùng hanh thông, vạn sự như ý đối với 3 con giáp có tên dưới đây.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sinh ra đã có quý nhân bên cạnh phù trợ, được hưởng nhiều phước đức. Đa số, người tuổi Hợi thường khổ tâm vì tình cảm hơn về vật chất bởi lẽ họ sinh ra đã mang mệnh phú quý nên dù không giàu có nhưng cũng chẳng bao giờ phải đối mặt với cảnh nghèo khổ.

Tử vi học có nói, bước sang tuần mới, tuổi Hợi sẽ gặp được nhiều may mắn, thần tài chiếu cố nồng hậu. Con giáp này sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt trong công việc lẫn nhân duyên, những cơ hội này sẽ giúp tuổi Hợi có cuộc sống thăng hoa rực rỡ. Dự kiến, Hợi làm ăn đến đâu thắng lợi đến đó, nếu có gan đầu tư thì chắc chắn sẽ có khả năng giàu có bất ngờ.

Bước sang tuần mới (24/4 - 30/4), 3 con giáp liên tục đón tin vui, vận số cực đỏ, càng chăm chỉ càng phát tài - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Đa số người tuổi Tỵ không bao giờ chịu ngồi yên chờ thời, họ luôn chủ động trong tất cả những mối quan hệ cũng như tự lập để sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách. Tử vi học có nói, bước sang tuần mới, Tỵ sẽ khổ tận cam lai, gặt hái được nhiều thành công.

Vận may của tuổi Tỵ sẽ lội ngược dòng. Bất kể làm việc gì cũng sẽ thuận lợi, suôn sẻ. Những người có ý định kinh doanh đầu tư thì hãy mạnh dạn phát huy hết tiềm năng, bạn sẽ thấy được tương lai rực rỡ phía trước. Không những thế, tuổi Tỵ sẽ gặp được quý nhân, người này sẽ định hướng giúp đỡ phát triển sự nghiệp, kéo theo tài vận dồi dào.

Bước sang tuần mới (24/4 - 30/4), 3 con giáp liên tục đón tin vui, vận số cực đỏ, càng chăm chỉ càng phát tài - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trước khi gặt hái được thành công, tuổi Dần đã phải đánh đổi rất nhiều ở thời gian trước nhưng nhờ bản lĩnh sống vốn có nên họ đã vượt qua được một cách ngoạn mục. Tử vi học có nói, bước sang tuần mới, vận may tuổi Dần lội ngược dòng, họ làm gì cũng sẽ gặp nhiều may mắn.

Hơn thế nữa, người tuổi Dần kiên định, mạnh mẽ, họ có gan làm giàu và sẵn sàng chấp nhận mọi rủi ro. Con giáp này được thần tài chiếu cố nên hãy cứ mạnh dạn phát huy ưu điểm, lấy lại được những gì đã mất. Nếu như không thể đổi đời thì ít nhất cũng dư dả tiền bạc, sống sung túc thoải mái.

Bước sang tuần mới (24/4 - 30/4), 3 con giáp liên tục đón tin vui, vận số cực đỏ, càng chăm chỉ càng phát tài - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Bước sang ngày mai (28/2 âm lịch): TOP 3 con giáp tay phải hứng hồng phúc, tay trái thu bạc vàng, không trúng số độc đắc cũng nắm tiền tỷ trong tay

Bước sang ngày mai (28/2 âm lịch): TOP 3 con giáp tay phải hứng hồng phúc, tay trái thu bạc vàng, không trúng số độc đắc cũng nắm tiền tỷ trong tay

Tử vi có nói, trong ngày 28/2 âm lịch, những con giáp dưới đây sẽ may mắn gặt hái rất nhiều niềm vui tài lộc.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi đầu tuần tử vi tuần mới tử vi ngày 23/4/2023 tu vi hang ngay tu vi 12 con giap con giap may man tử vi ngày mai

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát