Bước sang tuần cuối tháng 2 âm lịch, ai đen mặc ai, 3 con giáp sau vẫn thẳng tiến vùn vụt, tiền bạc rủng rỉnh tràn túi

Tâm linh - Tử vi 10/03/2023 02:59

Tử vi cho thấy, trong tuần cuối cùng tháng 2 âm lịch, những con giáp sau đây cực kỳ viên mãn, giàu có hạnh phúc hơn người.

Tuổi Hợi

Những người tuổi Hợi sống lịch thiệp và thận trọng. Họ sống có trách nhiệm, không trốn tránh trách nhiệm của mình. Khéo léo trong ứng xử, họ được yêu mến và có nhiều bạn bè. Tính cách những người tuổi Hợi rất kiên nhẫn, tốt bụng và luôn giữ lời hứa. 

Bước sang tuần cuối cùng tháng 2 âm lịch, tuổi Hợi sẽ lọt vào top những con giáp may mắn, có cơ hội tìm kiếm được nhiều hợp đồng lớn nhờ đó tiền bạc cũng nhờ đó rủng rỉnh hơn. Tháng này, những người tuổi Hợi làm việc gì cũng sẽ thành công. Với những ai đã lập gia đình thì tình cảm vợ chồng khá hài hòa, gia đạo nhìn chung yên ấm, có thể đón tin vui về chuyện con cái. Nguồn thu nhập phụ có tăng lên. có cơ hội tìm kiếm được nhiều hợp đồng lớn tiền bạc cũng nhờ đó rủng rỉnh hơn. Tháng này, những người tuổi Ngọ làm việc gì cũng sẽ thành công.

Bước sang tuần cuối tháng 2 âm lịch, ai đen mặc ai, 3 con giáp sau vẫn thẳng tiến vùn vụt, tiền bạc rủng rỉnh tràn túi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu là những người chăm chỉ cày bừa và siêng năng, do đó dễ đạt được thành công. Họ là biểu tượng của đức hạnh, luôn làm lãnh đạo. Những con giáp này cũng rất có năng khiếu nghệ thuật, ăn nói nhẹ nhàng và cực kỳ kiên nhẫn. Họ không thuộc tuýp chủ động, tuy nhiên giỏi làm theo lời người khác. Trong tính cách người tuổi Mão cũng là người sống giản dị và đáng tin cậy.

Trong thời gian sắp tới đây, những người tuổi Sửu sẽ tìm được quý nhân đời mình trong tuần cuối cùng tháng 2 âm lịch. Con giáp này không chỉ gặp may mắn trong sự nghiệp mà tình duyên cũng suôn sẻ không kém. Tài vượng soi chiếu bạn trong suốt cả tuần. Người tuổi Sửu cũng sẽ kiếm được khá nhiều tiền và có thể sống dư giả đến hết năm sau nhờ những hợp đồng hoặc thưởng lớn.

Bước sang tuần cuối tháng 2 âm lịch, ai đen mặc ai, 3 con giáp sau vẫn thẳng tiến vùn vụt, tiền bạc rủng rỉnh tràn túi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu là người có tính cách khá dễ chịu và mạnh mẽ. Họ hào hiệp, tốt tính. Trời sinh những người tuổi con gà luôn chăm chỉ, cần cù và biết nhận ra những khuyết điểm của bản thân để nỗ lực hơn trong tương lai. Đây là con giáp biết nhìn xa trông rộng và cũng khá quyết đoán. 

Sang tuần cuối cùng tháng 2 âm lịch, tuổi Dậu từ sự nghiệp, tài vận đến tình duyên đều có tiến triển bất ngờ. Từ giai đoạn này trở đi, những con giáp này cần bình tĩnh quan sát và nắm bắt thật tốt những cơ hội đang đến với mình. Chỉ cần giữ được ý chí phấn đấu, biết trân trọng những điều mình đang có thì sẽ đổi vận. Đối với người làm công ăn lương, càng làm việc càng may mắn, có khả năng được thăng tiến trong thời gian tới, còn những người làm ăn sẽ tìm được cơ hội đổi đời.

Bước sang tuần cuối tháng 2 âm lịch, ai đen mặc ai, 3 con giáp sau vẫn thẳng tiến vùn vụt, tiền bạc rủng rỉnh tràn túi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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Sách tử vi có nói, trong tháng 3, 4, 5, top 3 con giáp may mắn này sẽ đổi đời ngoạn mục, tiền tài theo chân, quý nhân tương trợ, muốn khổ cũng không được.

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