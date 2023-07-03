Bước sang thứ Ba 4/7/2023: 3 con giáp được Thần Tài tài trợ, may mắn hội tụ, LỘC vây quanh người, điềm dữ đến mấy hoá lành, chẳng cần bon chen cũng có tiền tỷ

Tâm linh - Tử vi 03/07/2023 15:27

Tử vi ngày 4/7, đường tài lộc của những con giáp này có sự tăng tiến rõ rệt, không chỉ khoản thu chính mà còn ở cả các khoản khác.

Tuổi Ngọ

Chính Tài độ mệnh, tuổi Ngọ may mắn đón nhận cơ hội kiếm tiền mới. Cơ hội này có thể được mang tới bởi chính người thân trong gia đình. Có thể bạn sẽ cùng hùn tiền với họ để mua một dự án bất động sản và sẽ sớm thu được một khoản lợi nhuận. Tất nhiên, vì đây là công việc kinh doanh nên bạn cũng hãy cẩn trọng trong mọi khâu để có kết quả tốt nhất nhé.

Tam Hợp cục còn giúp tinh thần làm việc của Ngọ vô cùng hăng hái. Bản mệnh luôn vững vàng, từng bước vượt qua mọi sóng gió, kiên định với những gì mình đang theo đuổi. Mặc dù tương lai phía trước vẫn còn nhiều khó khăn nhưng bạn không bao giờ sợ hãi mà bỏ cuộc.

Hôm nay còn là ngày vận trình tình duyên của người tuổi này vượng sắc, đào hoa nở rộ, con giáp này hãy mở lòng đón nhận tình yêu đi thôi. Bản mệnh có thể được ai đó bày tỏ tình cảm, đừng để hạnh phúc đi qua một cách đáng tiếc nhé.

Bước sang thứ Ba 4/7/2023: 3 con giáp được Thần Tài tài trợ, may mắn hội tụ, LỘC vây quanh người, điềm dữ đến mấy hoá lành, chẳng cần bon chen cũng có tiền tỷ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Đường tài lộc vượng phát, tuổi Thìn sẽ được quý nhân trợ giúp và nâng đỡ, vì thế mà đường tài lộc vô cùng vượng phát. Tiền vào túi đếm không xuể, con giáp này có được những đối tác đáng tin cậy, có thể hợp tác lâu dài trong tương lai và đem lại nhiều lợi ích cả về tiền tài lẫn danh vọng.

Xét trên phương diện tình cảm thì mọi thứ không được tốt như vậy, cảm xúc của tuổi Thìn thăng trầm khó đoán định cũng bởi tâm trạng thay đổi thất thường. Tinh thần không được tốt và tính khí khó chiều của bản mệnh khiến đối phương phải chịu nhiều ấm ức. Con giáp này nên thư giãn, thoải mái thể hiện tình cảm của bản thân, tránh để những nhân tố bên ngoài chi phối quá nhiều đến cảm xúc.

Tuổi Thìn cũng nên nghiêm túc xem xét lại bản thân mình, nhận thấy những điều sai trái thì nên sửa đổi. Nếu không sẽ phải hối hận vì đã vô tâm và làm tổn thương những người mình yêu quý nhất. Đừng để cảm xúc tiêu cực phá nát tâm tư, hãy suy nghĩ đến những điều tích cực và vui vẻ trong cuộc sống.

Tuổi Tuất

Mọi việc làm của tuổi Tuất trong nửa đầu tháng 7 diễn ra suôn sẻ. Quý Nhân giúp đỡ tận tình giúp cho người làm ăn kinh doanh dễ dàng mở rộng quy mô làm ăn, Người làm công ăn lương nhận được lời khen từ cấp trên thông qua những biểu hiện xuất sắc trong thời gian vừa qua. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc trên đà tăng tiến. Nguồn thu nhập ổn định và thậm chí là có dấu hiệu tăng cao kể cả những người làm công ăn lương lẫn người làm ăn, kinh doanh. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm có biến động trong ngày. Người đã kết hôn đối mặt với nhiều chuyện không vui trong mối quan hệ hiện tại với đối phương. Ngoài ra, tình cảm lâu không được vun đắp nên bắt đầu có dấu hiệu xa cách, lạnh nhạt. 

 

Bước sang thứ Ba 4/7/2023: 3 con giáp được Thần Tài tài trợ, may mắn hội tụ, LỘC vây quanh người, điềm dữ đến mấy hoá lành, chẳng cần bon chen cũng có tiền tỷ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

 

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