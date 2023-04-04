Bước sang thứ 4, 5 (5/4, 6/4): Tài Thần điểm mệnh, Cát tinh soi chiếu, 3 con giáp chuẩn bị túi 3 gang đựng bạc vàng, tài khoản nhảy số tưng bừng

Tâm linh - Tử vi 04/04/2023 17:58

Trong thứ 4 và thứ 5, 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ gặp trúng vận may, tài lộc rủng rỉnh không ai sánh bằng.

Tuổi Thân

Vào thời gian thứ 4 và thứ 5, đường tài lộc của người tuổi Thân sẽ có dịp tăng trở lại mạnh mẽ sau nhiều người trông mong. Công việc hiện tại giúp con giáp thu về được nhiều tài lộc. Vận may ập về mang cho họ nhiều sự thay đổi mạnh mẽ và phát triển vượt bậc trong cuộc sống.

Sau nhiều ngày vất vả, đây là lúc tuổi Thân nhận được những gì xứng đáng với công sức họ bỏ ra. Ước mơ cuộc sống giàu sang phú quý mong mỏi từ lâu hoàn toàn có thể trở thành hiện thực với tuổi Thân ở thời điểm này.

Bước sang thứ 4, 5 (5/4, 6/4): Tài Thần điểm mệnh, Cát tinh soi chiếu, 3 con giáp chuẩn bị túi 3 gang đựng bạc vàng, tài khoản nhảy số tưng bừng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Những người tuổi Sửu lương thiện sẽ gặp nhiều vận may khi sang thứ 4 và thứ 5. Cát thần mang tới cho con giáp này những cơ may tiền bạc mà không phải ai cũng có được. Tài lộc tăng vọt, bản mệnh làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió. 

Cơ hội làm giàu dồi dào giúp người cầm tinh con Trâu có thể thu về được nhiều lợi ích. Người tuổi Sửu sẽ may mắn khi tìm được đối tác tin cậy cũng như có được nguồn khách hàng ổn định và đáng tin. Tài lộc tự chạy vào túi mà không cần phải lo toan quá nhiều.

Bước sang thứ 4, 5 (5/4, 6/4): Tài Thần điểm mệnh, Cát tinh soi chiếu, 3 con giáp chuẩn bị túi 3 gang đựng bạc vàng, tài khoản nhảy số tưng bừng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Vận trình của Mùi suôn sẻ trăm bề, tài lộc có điểm sáng trong thứ 4 và thứ 5. Nhờ có cát thần soi bóng, nhiều người thành công đến ngoài sức tưởng tượng, cũng nhờ nỗ lực và cả những trả giá trước nay của bạn. Đường tài lộc khả quan hơn so với thời gian trước.

Tuổi Mùi sẽ có nhiều cơ hội gặt hái nhiều thành công hơn dự tính. Ngay cả khi gặp khó khăn, Mùi có thể bình tĩnh đối mặt không lùi bước, không bỏ cuộc và luôn can đảm tiến về phía trước, giành lấy những gì xứng đáng với công sức đã bỏ ra.

Bước sang thứ 4, 5 (5/4, 6/4): Tài Thần điểm mệnh, Cát tinh soi chiếu, 3 con giáp chuẩn bị túi 3 gang đựng bạc vàng, tài khoản nhảy số tưng bừng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Từ khóa:   tử vi 2 ngày tới tử vi hôm nay tu vi hang ngay tu vi 12 con giap tử vi ngày 4/4/2023 tử vi ngày mai con giap may man

TIN MỚI NHẤT

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 50 phút trước
May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước
Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tâm sự 4 giờ 50 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 20 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 5 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két