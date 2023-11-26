Bước sang thứ 2 và thứ 3 đầu tuần (27/11 - 28/11), 3 con giáp đón nhiều tin vui, vận đỏ bất ngờ, tiền đổ về nhà như mưa, làm gì cũng trúng lớn

Tâm linh - Tử vi 26/11/2023 08:13

Tử vi cho biết, đúng thứ 2 và thứ 3 đầu tuần, những con giáp này cực kỳ may mắn đầu tư tiền vào đâu cũng sinh lời.

Tuổi Mão

Tử vi dự đoán, đúng thứ 2 và thứ 3 đầu tuần, tuổi Mão là một trong những con giáp gặp nhiều may mắn trên con đường vận trình của bản mệnh có dấu hiệu lên như diều gặp gió. Trên con đường sự nghiệp tuổi Mão có thể gặp phải những khó khăn những mọi thứ đều được giải quyết ổn thỏa êm xuôi.

Người tuổi Mão hãy biết nắm bắt thời gian thuận lợi này để tự mình mở rộng kinh doanh, hoặc gặt hái những thành tựu cho riêng mình. Đặc biết trên con đường tình duyên với những ai độc thân thì thời gian tới có thể tìm thấy tình duyên đáng mơ ước. Còn với những người đã có gia đình thì đây chính là thời điểm vô cùng vui vẻ hạnh phúc.

Bước sang thứ 2 và thứ 3 đầu tuần (27/11 - 28/11), 3 con giáp đón nhiều tin vui, vận đỏ bất ngờ, tiền đổ về nhà như mưa, làm gì cũng trúng lớn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi đã được dự đoán là một trong những con giáp phát tài khi bước sang thứ 2 và thứ 3 đầu tuần. Trong thời gian này do có quý nhân giúp đỡ liên tiếp, hóa giải những điều chẳng lành, nhưng đặc biệt vận may của tuổi Mùi còn lớn hơn trong những ngày tiếp theo

Những người tuổi Mùi chính là những người rất có khí chất, giỏi giao tiếp và có thể trở thành tâm điểm trong bất kỳ cuộc gặp gỡ nào. Chính vì sự khôn khéo đó mà vận may của tuổi Thìn sẽ tăng lên, được nhiều người giúp đỡ hơn. Đặc biệt, những người tuổi Mùi có thể gặp cơ hội để phát tài hoặc mở ra nhiều cơ hội hơn trong sự nghiệp để thăng quan, tiến chức.

Bước sang thứ 2 và thứ 3 đầu tuần (27/11 - 28/11), 3 con giáp đón nhiều tin vui, vận đỏ bất ngờ, tiền đổ về nhà như mưa, làm gì cũng trúng lớn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi dự đoán, đúng thứ 2 và thứ 3 đầu tuần, tuổi Dậu lại bước lên “đỉnh cao” nếu họ thực sự nắm bắt được cơ hội. Nếu nắm bắt được vận may này, những người làm công ăn lương có thể được thăng tiến bất ngờ, người làm ăn kinh doanh sẽ buôn may bán đắt, từ đó thu nhập sẽ được cải thiện đáng kể.

Không chỉ vậy, tuổi Dậu còn có nhiều khả năng sẽ trả được những khoản nợ trước đó và thậm chí có một khoản tiết kiệm kha khá. Những người còn độc thân tuổi Dậu cũng có thể tìm thấy được một nửa của mình vào thời điểm này. Chính vì vậy, đây là lý do này mà tuổi Dậu là một trong 3 con giáp phát tài.

Bước sang thứ 2 và thứ 3 đầu tuần (27/11 - 28/11), 3 con giáp đón nhiều tin vui, vận đỏ bất ngờ, tiền đổ về nhà như mưa, làm gì cũng trúng lớn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Trong ngày 26, 27, 28, 29 tháng 9 âm lịch, 3 con giáp có vận đỏ rực rỡ, làm gì cũng vượng, tài lộc chảy vào túi ào ào như nước lũ

Trong ngày 26, 27, 28, 29 tháng 9 âm lịch, 3 con giáp có vận đỏ rực rỡ, làm gì cũng vượng, tài lộc chảy vào túi ào ào như nước lũ

3 con giáp này lại có nhiều cơ hội làm giàu hơn bao giờ hết trong ngày 26, 27, 28, 29 tháng 9 âm lịch.

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