Bước sang tháng 9, 3 con giáp sẽ "qua cơn bĩ bực đến hồi thái lai", may mắn ập tới không kịp trở tay, thần tài phù trợ cho phát tài - thịnh vượng

Theo tử vi 12 con giáp , người tuổi Mão bước vào tháng 9 với sự trợ giúp của Thần Tài. Họ sẽ tạm biệt những ngày tháng thiếu may mắn, chật vật kiếm tiền. Thời gian tới, họ sẽ sống trong không khí lễ hội, mọi sự thuận buồm xuôi gió, công việc đạt được nhiều thành tựu. Một số người tuổi Mão còn may mắn gặp gỡ được những tiền bối có kinh nghiệm, chỉ cho bạn cách kiếm tiền và phát triển sự nghiệp tốt hơn.

Con giáp tuổi Mão trong tháng 9 cần chú ý học cách bình tĩnh và làm việc gì cũng không nóng vội. Dù khó mấy người tuổi Mão cũng không được bỏ cuộc. Với những nỗ lực như vậy, chẳng bao lâu nữa cuộc sống của người tuổi Mão sẽ đơm hoa, kết trái ngọt.

Sang tới tháng 9 vận thế của con giáp này bắt đầu xoay mình chuyển hướng nhanh. Mùa thu chính là mùa đế vương của con giáp tuổi Dần. Tháng 9 thuộc hành Kim, những người cầm tinh con hổ vốn ngũ hành bản mệnh thuộc Mộc, gặp Kim tương khắc chính là Tài.

Ảnh minh họa: Internet

Trên thực tế, trong tháng 9, người tuổi Dần cực kỳ bận rộn, tài lộc luôn luôn dồi dào. Bắt đầu bước vào tháng 9, Long Đức, Thiên Hỉ, Tam Đài quý nhân liên tiếp xuất hiện. Liên tiếp 3 tháng tới các bạn tuổi Dần ngập tràn trong những tin vui tới tấp, không phải thăng quan tiến chức mà là phát tài. Vận thế cứ bừng bừng tới, tài vận chuyển mình vô cùng vượng phát.

Tuổi Thân

Tử vi con giáp cho biết, người tuổi Thân luôn nỗ lực, chịu thương chịu khó, luôn nỗ lực tìm kiếm cơ hội thành công. Dù không tham vọng nhưng họ rất chăm chỉ, mong muốn một cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc về sau.

Ảnh minh họa: Internet

Bước sáng đầu tháng 9 này, tuổi Thân rất may mắn được thần tài và quý nhân chiếu cố nâng đỡ. Họ vượt qua được mọi khó khăn, vất vả, mọi may mắn cứ thế ùn ùn tìm đến. Tuổi Thân lại giỏi nắm bắt cơ hội tốt, từ đó mà kinh doanh hay sự nghiệp đều lên như diều gặp gió. Nếu cố gắng hơn, cuối năm nay sẽ là thời điểm huy hoàng với tuổi Thân.