Bước sang tháng 6/2022 của 12 con giáp: Tý có một tháng suôn sẻ về tài lộc, Dần có Tam Hợp trợ vận nhận tin vui về công việc, Mùi được Cát Tinh soi chiếu nên vạn sự trôi chảy

Phương diện tài lộc cũng không có điểm sáng nào đáng kể. Thậm chí, do hung tinh Đại Hao xuất hiện, bạn còn dễ phải tiêu tốn tiền bạc vào những lĩnh vực không cần thiết, không chính xác.

Tử vi tháng 6/2022 của 12 con giáp chuyện tình cảm cũng khá ảm đạm khi vợ chồng bạn thường xuyên giận hờn nhau vì những chuyện nhỏ nhặt. Vì mong muốn không được đáp ứng nên đôi bên khá lạnh nhạt với nhau, ai lo việc của người ấy.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu không gặp quá nhiều điều như ý trong tháng 6/2022 này, song bạn chớ nên vì thế mà nản lòng. Bên cạnh những tác động xấu do hung tinh mang lại, cát tinh vẫn sẽ xuất hiện để trợ giúp cho bạn, cốt là bạn luôn cố gắng hết mình và nắm bắt được thời cơ.

Sự nghiệp của bản mệnh gặp phải nhiều khó khăn do có cục diện Tương Hại ngăn trở. Nhiều sự cố bất chợt xảy ra khiến bạn tốn công tốn sức giải quyết. Nếu bạn trở nên thiếu kiên nhẫn, dễ nổi nóng vào lúc này thì mọi chuyện sẽ càng dễ lâm vào bế tắc, thậm chí kẻ xấu còn nhân cơ hội cướp đi công lao của bạn.

Vận trình tài lộc cũng chưa có nhiều tiến triển đáng kể. Bản mệnh tốn nhiều công sức để giải quyết sự cố nên chưa thể tập trung cho những kế hoạch phát triển của mình. Nguyệt Lệnh lâm Dưỡng sẽ đem tới tác động tích cực cho bạn, cốt là bạn chăm chỉ làm ăn, tập trung vào nhiệm vụ của mình thì đến cuối tháng, bạn ắt nhận được khoản tiền kha khá.

Phương diện tình cảm lại khá sáng sủa nhờ có ngũ hành tương sinh tác động. Bạn và người ấy cảm thấy yêu thương và trân trọng nhau hơn sau khi trải qua những biến cố, hiểu lầm. Hai người chính là động lực thúc đẩy đối phương tiến về phía trước.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần đón tháng 6 với nhiều điều tốt đẹp và thuận lợi. Dưới tác động tích cực của Tam Hợp, bản mệnh làm trong ngành nghề nào cũng có cơ hội được đón tin vui, chỉ cần bạn làm việc chăm chỉ, tâm huyết.

Đây là thời điểm các mối quan hệ xã giao của bản mệnh phát triển hài hòa. Bạn nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của nhiều người xung quanh, nhờ đó mà các khúc mắc được giải quyết nhanh chóng, các kế hoạch đặt ra cũng dần có dấu hiệu phát triển tích cực.

Chuyện làm ăn cũng diễn tiến thuận lợi. Bạn xây dựng được những mối quan hệ khách hàng, đối tác rộng rãi nên được tiếp xúc với những cơ hội đầy triển vọng. Khoảng thời gian này, bạn làm ăn tốt, khiến tiền đổ về trong túi đều đặn và có xu hướng tăng dần.

Chuyện tình cảm cũng có những chuyển biến tích cực. Với những thành tích nổi bật trong công việc, bạn dễ dàng lọt vào mắt xanh của người khác giới. Chỉ cần bạn tích cực, nhiệt tình trò chuyện thì việc tìm được người phù hợp nằm ngay trong tầm tay.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão cần chuẩn bị tinh thần đối diện với nhiều khó khăn, trắc trở trên con đường sự nghiệp và làm giàu, song đường tình duyên lại có những khởi sắc rõ rệt.

Dưới tác động của Mão Ngọ tương phá, công việc của bản mệnh chẳng thể tiến triển thuận lợi được như dự tính. Bạn thường phải đối diện với sự ganh đua, phá hoại của đồng nghiệp, khiến những công việc tưởng chừng quen thuộc cũng dễ xảy ra những lỗi sai không ngờ đến. Vì thế, hãy luôn tập trung và dành tâm huyết cho những việc mình làm.

Chuyện làm ăn cũng khó có thể khởi sắc, đáng buồn hơn là nhiều người còn rơi vào cảnh hao tài tốn của do đối thủ cạnh tranh, kẻ xấu hãm hại. Thời điểm này, bản mệnh cần bước những bước chậm rãi, cẩn thận nhưng vững vàng, tránh chạy theo xu thế hoặc ham kiếm tiền bất chính kẻo dễ vướng thị phi, thậm chí dính líu đến pháp luật.

Phương diện tình cảm khởi sắc do ảnh hưởng tích cực của Nguyệt Lệnh Mộc Dục cũng như ngũ hành tương sinh. Người độc thân biết chăm chút ngoại hình dễ nhận được sự chú ý của người khác phái. Người đã lập gia đình nhận được sự động viên, chia sẻ của nửa kia, nhờ vậy mà bạn giảm bớt căng thẳng, luôn có động lực để đối diện khó khăn.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn được đón tin vui trên nhiều phương diện cuộc sống vào tháng 6/2022 này. Cả đường công danh, sự nghiệp, tài lộc và tình duyên của bản mệnh đều có những bước chuyển biến đáng kể.

Nguyệt Lệnh lâm Quan Đới xuất hiện là dấu hiệu tốt lành cho quá trình thăng tiến của con giáp này. Bạn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, làm gương cho người khác nên được cả lãnh đạo cũng như đồng nghiệp, bạn bè yêu mến, đánh giá cao.

Trên phương diện tài lộc, bạn là người có con mắt tinh đời nên thường đưa ra được những quyết định nhanh chóng và chính xác, hạn chế được nhiều tổn thất không đáng có.

Trong chuyện tình cảm, nhờ có ngũ hành tương sinh mà quan hệ vợ chồng bạn luôn rất tốt đẹp. Người ấy cổ vũ, động viên tinh thần cho bạn, để bạn có thêm lòng tin vào bản thân và tiến về phía trước. Với người độc thân, bạn được giới thiệu cho những đối tượng khá triển vọng. Hãy chớp lấy thời cơ này để cuộc sống sang trang mới, chớ nên vì công việc bận rộn mà lơ là yêu đương.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tị sẽ gặp được khá nhiều may mắn trong tháng 6/2022. Nhờ có Tam Hội giúp sức, công việc của bản mệnh phát triển thuận lợi, quan hệ xã giao hài hòa, bạn gặt hái được nhiều thành công như mong đợi.

Trên phương diện sự nghiệp, bạn nhận được sự giúp đỡ của quý nhân. Đối phương có thể cho bạn sự giúp đỡ hữu ích mỗi khi bạn vướng phải khó khăn. Hơn nữa, với tính cách chủ động, dám nghĩ dám làm, bạn sẵn sàng thử thách bản thân ở những nội dung mới, từ đó tìm ra phương hướng và cách làm việc phù hợp với mình.

Trên phương diện tài lộc, tử vi tháng 6/2022 tuổi Tỵ thấy rằng mọi việc tiến triển đều đều. Các mối đầu tư trước đó của bạn dần thu được lợi nhuận nhất định. Bạn hợp tác tốt với đồng nghiệp và đối tác nên các mâu thuẫn được giảm thiểu, đôi bên luôn trao đổi với nhau trước khi bắt tay thực hiện công việc, nhờ thế mà đồng tiền chảy vào túi ổn định. Thậm chí, đôi bên có thể nghĩ đến việc mở rộng quy mô hợp tác.

Phương diện tình cảm có cát tinh Thái Dương và Thiên Diêu phù trợ nên bản mệnh gặp đào hoa rực rỡ. Bạn đi đến đâu cũng nhận được sự chú ý và yêu mến của mọi người, thậm chí có người phải lòng bạn ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Tuổi Ngọ

Tháng 6 là thời điểm hung vận của người tuổi Ngọ lấn át cát vận, chủ yếu là do bạn phải chịu sự ảnh hưởng của cục diện Ngọ Ngọ tự hình. Dưới tác động của hung tinh, bạn thường xuyên buồn bực, không biết chia sẻ cùng ai, dẫn đến những suy nghĩ tự ti, bất mãn, phiền muộn…

Trên phương diện sự nghiệp, bạn thường đặt cái tôi của mình lên quá cao để bảo vệ lòng tự trọng của bản thân. Chính vì thế, bạn thường xuyên dùng lời nói để khiêu khích người khác, thiếu kiên nhẫn khi lắng nghe ý kiến của bạn bè, đồng nghiệp.

Trên phương diện tài lộc, bạn cũng khó nắm bắt được cơ hội làm giàu bởi bạn đã mất quá nhiều thời gian để tranh chấp với người khác, nếu không thì cũng là quá vội vã, đánh giá không đúng tình hình, tự lâm vào tình huống phải dùng tiền bạc để bù lỗ.

Chuyện tình cảm may rủi song hành. Bạn và nửa kia cần dành nhiều thời gian để tâm sự với nhau hơn, nếu không thì khoảng cách sẽ dễ nảy sinh. Nhiều khi, bạn cần phải hạ cái tôi của mình xuống để chủ động xuống nước với nửa kia. Nếu biết quan tâm, chăm sóc đến gia đình thì cát tinh Đế Vượng sẽ đem tới nhiều ảnh hưởng tích cực, khiến vợ chồng bạn được đón tin vui.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sẽ gặp được khá nhiều điều may mắn và thuận lợi trong khoảng thời gian này. Do có nhiều cát tinh soi chiếu, bạn làm gì cũng trôi chảy, thậm chí cầu được ước thấy, khiến nhiều người ao ước.

Trên phương diện sự nghiệp, nhờ có Nhị Hợp chiếu mệnh, bạn biết rõ mình cần phải làm gì nếu muốn chinh phục mục tiêu. Lại thêm tính cách vui vẻ, cởi mở, bạn xây dựng được các mối quan hệ xã giao rộng rãi và hợp tác tốt với mọi người, nhờ thế mà công việc dù khó khăn cũng được giải quyết nhanh chóng, thậm chí có người còn chinh phục được đỉnh cao.

Việc hợp tác làm ăn cũng có lợi trong tháng 6 này. Bạn nên mở rộng các mối quan hệ của mình, tăng cơ hội gặp được những đối tác, khách hàng triển vọng, khiến đồng tiền đổ về túi từ nhiều nguồn hơn. Khi có đồng tiền rủng rỉnh trong tay, bạn cũng có thể tiếp tục đầu tư hoặc bồi dưỡng cho bản thân để biết thêm nhiều kiến thức mới hữu ích, phục vụ tương lai.

Chuyện tình cảm cũng có nhiều tin vui đáng kể do được Bách Việt chủ đào hoa soi chiếu. Bạn trở nên nổi bật trong mắt người khác giới nên nhận được nhiều lời mời làm quen, tìm hiểu. Nếu có con mắt nhìn người chính xác, bạn có thể tìm được đối tượng phù hợp phát triển lâu dài.

Tuổi Thân

Nếu muốn gặt hái được thành công trong tháng 6/2022, người tuổi Thân cần phải tìm cách vượt qua bản thân, nhất là cảm giác buồn rầu, mệt mỏi, thiếu phấn chấn, không muốn bắt tay vào công việc.

Do có Nguyệt Lệnh lâm Bệnh, con giáp này thường xuyên tìm cách thoái thác các công việc được phân công. Bản mệnh thường lấy lý do ốm đau, bệnh tật ra để cho phép bản thân mình được nghỉ ngơi, xa cách với mọi người. Tuy nhiên, bạn càng tự cô lập bản thân thì rắc rối lại càng đến thường xuyên hơn. Thiên Cẩu hung tinh cho thấy kẻ tiểu nhân sẽ không tha cho bạn, dù bạn chấp nhận an phận thủ thường.

Chuyện làm ăn kinh doanh chủ yếu giậm chân tại chỗ, do bạn thiếu tính năng động, dám thử thách bản thân. Bạn cho phép bản thân được nghỉ ngơi, dưỡng sức nên không bắt tay vào những kế hoạch mới mà thoải mái trong những công việc đã quá quen thuộc.

Phương diện tình cảm cũng khá nhạt nhòa khi người độc thân tự nhốt mình trong thế giới riêng, xem việc kết giao bạn bè là mệt mỏi và phiền phức. Bạn thường tìm cách từ chối thiện ý của người khác, không cho bất cứ ai cơ hội lại gần tìm hiểu mình.

Tuổi Dậu

Về cơ bản thì cuộc sống của người tuổi Dậu khá bình đạm trong tháng 6 này, chủ yếu do chịu tác động của cục diện Nguyệt Lệnh lâm Tử. Bạn thường có suy nghĩ an phận thủ thường, không muốn cố gắng, lười nắm bắt cơ hội.

Trên phương diện sự nghiệp, những suy nghĩ đa sầu đa cảm khiến con giáp này tự khép mình lại với mọi người xung quanh. Bạn không muốn mở mang các mối quan hệ xã giao, chỉ tập trung hoàn thành nhiệm vụ của mình nhưng không có tinh thần cố gắng phấn đấu. Bạn chỉ muốn có một cuộc sống ổn định, không có cạnh tranh hoặc tranh cãi với đồng nghiệp.

Theo tử vi tháng 6/2022 tuổi Dậu, chuyện làm ăn chủ yếu vẫn tiến triển đều đều, bạn thu được khoản lương cứng hoặc lời lãi ổn định hàng tháng, song không có nhiều bước đột phá. Bạn vẫn đi theo lối mòn, làm những việc mình đã quen thuộc, không muốn thay đổi, không muốn phải chịu vất vả. Đôi khi, bản tính thụ động khiến bạn bỏ lỡ một vài cơ hội triển vọng.

Phương diện tình cảm cũng không có nhiều khởi sắc khi người độc thân luôn muốn sống trong thế giới riêng, ngại yêu đương, quan tâm đến người khác, còn những người đã lập gia đình lại chôn giấu những suy nghĩ của mình ở trong lòng. Nếu cứ tiếp tục thế này, quan hệ đôi bên sẽ càng lúc càng xa cách.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất giữ được tinh thần hăng hái, nhiệt tình trong tháng 6 này, nhưng kết quả thu được là thành công hay dang dở thì phần lớn phụ thuộc vào thái độ làm việc của bạn.

Dưới tác động của cục diện Tam Hợp, công việc tiến triển tương đối thuận lợi với con giáp này. Bạn tập trung vào nhiệm vụ thì ắt đạt được kết quả đáng mừng. Tuy nhiên, điều cần chú ý là bản mệnh phải duy trì được sự kiên trì của mình, đừng nên nhiệt tình lúc bắt đầu rồi sau đó lại thành ra chán nản, bỏ dở giữa chừng, khiến người khác phải giải quyết giúp mình.

Chuyện làm ăn có những dấu hiệu tương đối tích cực khi bạn xây dựng được những mối quan hệ xã giao hài hòa, việc ký kết hợp đồng nhìn chung thuận lợi. Song, trước khi hợp tác với ai, bạn cần dành thời gian theo dõi, đánh giá đối phương cũng như tính khả thi của kế hoạch làm ăn. Khi nhận thấy mọi khía cạnh đều phù hợp, bạn mới nên nên đưa ra quyết định cuối cùng.

Chuyện tình cảm cũng có nhiều dấu hiệu đáng mừng do được ngũ hành tương sinh giúp đỡ. Bạn có thể được giới thiệu cho những đối tượng triển vọng, đôi bên hợp nhau ngay từ những lần nói chuyện đầu tiên.

Tuổi Hợi

Tháng 6/2022 có thể coi là một khoảng thời gian khá khó khăn đối với người tuổi Hợi. Do chịu tác động của cục diện Nguyệt Lệnh lâm Tuyệt, mọi phương diện cuộc sống của bản mệnh đều trở nên ảm đạm, thiếu vững chắc.

Trên phương diện sự nghiệp, bạn khó tìm được hướng đi mới để giải quyết khó khăn, khiến mọi việc dường như mãi giậm chân tại chỗ. Thậm chí có một vài người rơi vào cảnh sự nghiệp bấp bênh, đánh mất định hướng, không đạt được mục tiêu đã đề ra. Nếu có ý định bỏ cuộc lúc này thì mọi công lao bạn bỏ ra từ trước đến nay sẽ trở nên uổng phí.

Việc làm ăn cũng tiến triển khá vất vả khi bạn thường xuyên phải đối diện với sự bon chen, giành giật của đồng nghiệp cũng như đối tác. Có những khi bạn tưởng rằng kế hoạch đã tiến triển thuận lợi, đồng tiền sẽ chảy vào túi dễ dàng, song sự cố xảy ra bất chợt lại khiến bạn phải bối rối tìm cách giải quyết. Lúc này, bạn phải nhắc mình bình tĩnh, lý trí, chớ hành xử theo cảm tính.

Chuyện tình cảm không có nhiều tiến triển tích cực khi ngũ hành tương khắc gây ra những ảnh hưởng xấu. Người đã lập gia đình thường trút cơn nóng giận lên đầu nửa kia, khiến đối phương dễ phải chịu tổn thương, quan hệ vợ chồng xa cách.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!