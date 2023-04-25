Bước sang tháng 5, 3 con sáng có duyên với thần Tài, khởi sự suôn sẻ thuận lợi, quý nhân chiếu cố kéo theo tài vận mỗi tháng mỗi tăng

Tâm linh - Tử vi 25/04/2023 01:13

Trong năm Qúy Mão 2023 này, có nhiều con giáp được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Đặc biệt, trong tháng 5 này, 3 con giáp sau sẽ có cuộc sống thăng hoa rực rỡ

Tuổi Thân

Tuổi Thân đang mắc kẹt trong một số chuyện tình cảm, dù có nhiều đối tượng xung quanh thế nhưng bạn lại chưa thực sự rung động với bất cứ ai. Chuện tình duyên không nên ép buộc, rồi sẽ có một người phù hợp với bạn xuất hiện.

Riêng trong công việc, bạn cần tỉnh táo tránh sa vào bẫy của kẻ tiểu nhân. Có nhiều người đang ghen ăn tức ở với sự thành công của bạn. Thời gian này, tuổi Thân cũng hạn chế cho vay tiền hay mang quá nhiều theo người.

Bước sang tháng 5, 3 con sáng có duyên với thần Tài, khởi sự suôn sẻ thuận lợi, quý nhân chiếu cố kéo theo tài vận mỗi tháng mỗi tăng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Con đường công danh sự nghiệp của tuổi Mùi diễn ra chẳng đáng lo. Những vướng mắc và khó khăn sớm được giải quyết một cách ổn thỏa nên dường như con đường đi đến sự thành công không còn quá xa vời đối với người tuổi này. 

Vận trình tình cảm vượng vận. Bạn khá may mắn hơn biết bao người khi tìm được một người đồng điệu với mình cả trong suy nghĩ lẫn lý tưởng sống. Không nói quá rằng cả hai sinh ra là để dành cho nhau. 

Bước sang tháng 5, 3 con sáng có duyên với thần Tài, khởi sự suôn sẻ thuận lợi, quý nhân chiếu cố kéo theo tài vận mỗi tháng mỗi tăng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi của 12 con giáp cho thấy được tình cảm sự yêu mến, tin tưởng của đồng nghiệp và cấp trên nên con đường thăng quan tiến chức của con giáp tuổi Dần dường như chẳng có chút trở ngại hay khó khăn nào, mọi sự đều thuận buồm xuôi gió. Tiền bạc đứng yên, không tăng thêm mà cũng chẳng giảm đi, cuộc sống cá nhân nhìn chung là ổn, tuy nhiên nếu muốn nâng cao thu nhập thì hãy nên cân nhắc đến việc kinh doanh gì đó.

Người độc thân nhận được tín hiệu tích cực từ người mình thầm thương trộm nhớ, bạn và người ấy vốn dĩ đều có tình cảm với nhau nhưng không ai chịu nói ra.

Bước sang tháng 5, 3 con sáng có duyên với thần Tài, khởi sự suôn sẻ thuận lợi, quý nhân chiếu cố kéo theo tài vận mỗi tháng mỗi tăng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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