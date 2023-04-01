Bước sang tháng 4 dương lịch, các con giáp này hứa hẹn sẽ vô cùng MAY MẮN, dễ phát TÀI phát LỘC, SỰ NGHIỆP phất lên như DIỀU GẶP GIÓ

Tâm linh - Tử vi 01/04/2023 00:23

Tháng 4 dương lịch là ‘thời’ của 3 con giáp này vận may ùn ùn kéo tới, tiền bạc rủng rỉnh trong túi.

Tuổi Tý

Bước sang tháng 4 dương lịch, các con giáp này hứa hẹn sẽ vô cùng MAY MẮN, dễ phát TÀI phát LỘC, SỰ NGHIỆP phất lên như DIỀU GẶP GIÓ - Ảnh 1
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa 

Người tuổi Tý trí nhớ tốt, nhiệt tình hoạt bát nên việc gì cũng suôn sẻ, nhờ có vận khí tốt nên họ luôn giữ được quý nhân bên mình. Là tuổi được phù hộ bởi tương sinh ngũ hành nên họ có khả năng phân tích sự việc mạnh mẽ, có năng lực làm việc, tràn đầy hứng thú với mọi thứ xảy ra xung quanh mình. ‏

‏Trong tháng 4, Thần may mắn sẽ mỉm cười với những người tuổi Tý chân thành, nhiệt tình và tinh tế. Được "ưu ái" bởi tài vận, nếu không ngừng phấn đấu, bạn sẽ đạt đến một tầm cao mới trong tương lai.

Tuổi Mùi 

Tháng 4 là khoảng thời gian đáng mong chờ của người tuổi Mùi khi họ vượng vận quý nhân, đi đâu làm gì cũng dễ được quý nhân giúp sức, tỏa sáng rực rỡ trong sự nghiệp, chứng minh sức mạnh và giá trị của bản thân với người khác.

Về tài lộc, được sự giúp đỡ của bạn bè xung quanh, việc kiếm tiền của người tuổi Mùi diễn ra thuận lợi. Nếu thể hiện đúng mực và tích cực phấn đấu cho bản thân thì con giáp này hoàn toàn có khả năng được thăng chức, tăng lương. Không ngừng vậy, tuổi Mùi còn lấy lại được những khoản nợ khó đòi và có rất nhiều tiền trong tay.

Về sự nghiệp, đối với người muốn thay đổi công việc hoặc tự mình khởi nghiệp thì đây là cơ hội tốt khi tuổi Mùi làm gì cũng dễ được quý nhân giúp một tay, mọi việc thêm phần suôn sẻ.

Tuổi Dậu

 

Bước sang tháng 4 dương lịch, các con giáp này hứa hẹn sẽ vô cùng MAY MẮN, dễ phát TÀI phát LỘC, SỰ NGHIỆP phất lên như DIỀU GẶP GIÓ - Ảnh 2
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa 

Cũng là một trong những con giáp may mắn cuối tuần này, người tuổi Dậu tha hồ đón vận trình lý tưởng, làm gì cũng thuận lợi suôn sẻ ngoài mức tưởng tượng.

Mọi việc qua tay bạn đều được sắp xếp ổn thỏa, đâu vào đó, thậm chí bạn còn nhận được lời khen từ đồng nghiệp hoặc cấp trên với sự tận tâm tận sức của mình.

 

Bạn còn được Thần Tài chiếu mệnh trong tháng 4 dương này nên vận trình một bước lên mây, tha hồ ngồi không hưởng lộc ơn trên ban cho. Nhưng thay vì nghĩ về việc mua sắm gì thì bạn nên thanh toán các khoản nợ trước và để ra một khoản tích lũy đề phòng khi có việc trong tương lai.

 

Người ta thường nói “đỏ bạc đen tình” hoặc ngược lại, nhưng điều đó sẽ chẳng đúng với người tuổi Dậu trong cuối tuần này đâu, bởi bạn sẽ gặp may cả trên 2 phương diện này.  

 

Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

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