Bước sang tháng 3 (AL): 3 con giáp được ánh dương SOI SÁNG, làm đâu thắng đó, vận đỏ như son, LỘC rơi đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 19/04/2023 06:04

Tử vi dự đóa, 3 con giáp này nhận được sự tin tưởng của khách hàng nên ai cũng muốn quay lại mua hàng những lần sau. Dù đối thủ có cạnh tranh gay gắt, bạn cũng không đánh mất vị thế của mình

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi được Thực Thần nâng đỡ nên nhận được tin vui từ công việc, sắp được đi công tác hoặc thăng chức, người kinh doanh thì có khách hàng ủng hộ. Có vài người ngỏ lời hợp tác làm ăn nhưng bạn đang xem xét. 

Tình cảm bình yên nhờ cục diện hai hành Thổ tương hòa. Tâm trạng tốt như này, đừng bỏ lỡ những cuộc hẹn hò, gặp gỡ bạn bè nhé. Biết đâu trong cuộc gặp đó bạn sẽ tìm thấy người trong mộng vì vận tình duyên đang thắm sắc. 

Bước sang tháng 3 (AL): 3 con giáp được ánh dương SOI SÁNG, làm đâu thắng đó, vận đỏ như son, LỘC rơi đầy nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Con giáp tuổi Hợi có cơ hội thăng tiến về công danh sự nghiệp trong tuần mới. Nhờ có trợ lực mà những khó khăn trở ngại trước đó được dễ dàng hóa giải, không còn điều gì cản trở bạn đi đến thành công. Sau những nỗ lực mà con giáp này đã bỏ ra, cơ hội phát triển sẽ tăng dần lên, cũng nhờ vậy mà bạn càng thêm quyết tâm với những gì mình đã lựa chọn.

Đường tình duyên của con giáp may mắn tuần này thiên về ổn định. Bạn và người ấy thường xuyên trò chuyện, trao đổi mọi chuyện để thêm hiểu nhau và cùng nhau vượt qua khó khăn. Đối với người độc thân, bạn nên cố gắng hơn trong việc mở rộng quan hệ bạn bè, vừa tìm thêm niềm vui cho bản thân lại tăng cơ hội tìm được người hợp ý.

Bước sang tháng 3 (AL): 3 con giáp được ánh dương SOI SÁNG, làm đâu thắng đó, vận đỏ như son, LỘC rơi đầy nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu thời gian này làm việc quá hăng say nên sức khỏe bị hao tổn nhiều. Nên nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ để đảm bảo sức khỏe, nếu cứ tiếp tục bạn sẽ sớm đổ bệnh mất.

Cãi vã là chuyện bình thường trong tình yêu nên hai người phải hiểu và thông cảm cho nhau. Đặc biệt trong vấn đề tài chính cả hai nên rõ ràng, tránh những xung đột không đáng có.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

13 ngày tới: 3 con giáp may mắn quét SẠCH mây đen, tiền tài RỦNG RỈNH, phúc trạch an khang, GIÀU có bất ngờ

13 ngày tới: 3 con giáp may mắn quét SẠCH mây đen, tiền tài RỦNG RỈNH, phúc trạch an khang, GIÀU có bất ngờ

Tiền bạc chịu ảnh hưởng từ cục diện Hỏa sinh Thổ nên có những tín hiệu khởi sắc, bạn nhận được nhiều món hời từ các dự án làm thêm

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi 12 con giap tu vi thang 3 am lich

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này

Hơn chục cuộc gọi của vợ lúc chồng đang ở nhà nghỉ, đến sáng hôm sau anh mới biết chuyện động trời

Hơn chục cuộc gọi của vợ lúc chồng đang ở nhà nghỉ, đến sáng hôm sau anh mới biết chuyện động trời

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui