Bước sang tháng 3 (AL): 3 con giáp được ánh dương SOI SÁNG, làm đâu thắng đó, vận đỏ như son, LỘC rơi đầy nhà

Tử vi dự đóa, 3 con giáp này nhận được sự tin tưởng của khách hàng nên ai cũng muốn quay lại mua hàng những lần sau. Dù đối thủ có cạnh tranh gay gắt, bạn cũng không đánh mất vị thế của mình

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi được Thực Thần nâng đỡ nên nhận được tin vui từ công việc, sắp được đi công tác hoặc thăng chức, người kinh doanh thì có khách hàng ủng hộ. Có vài người ngỏ lời hợp tác làm ăn nhưng bạn đang xem xét.

Tình cảm bình yên nhờ cục diện hai hành Thổ tương hòa. Tâm trạng tốt như này, đừng bỏ lỡ những cuộc hẹn hò, gặp gỡ bạn bè nhé. Biết đâu trong cuộc gặp đó bạn sẽ tìm thấy người trong mộng vì vận tình duyên đang thắm sắc.



Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Con giáp tuổi Hợi có cơ hội thăng tiến về công danh sự nghiệp trong tuần mới. Nhờ có trợ lực mà những khó khăn trở ngại trước đó được dễ dàng hóa giải, không còn điều gì cản trở bạn đi đến thành công. Sau những nỗ lực mà con giáp này đã bỏ ra, cơ hội phát triển sẽ tăng dần lên, cũng nhờ vậy mà bạn càng thêm quyết tâm với những gì mình đã lựa chọn.

Đường tình duyên của con giáp may mắn tuần này thiên về ổn định. Bạn và người ấy thường xuyên trò chuyện, trao đổi mọi chuyện để thêm hiểu nhau và cùng nhau vượt qua khó khăn. Đối với người độc thân, bạn nên cố gắng hơn trong việc mở rộng quan hệ bạn bè, vừa tìm thêm niềm vui cho bản thân lại tăng cơ hội tìm được người hợp ý.



Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu thời gian này làm việc quá hăng say nên sức khỏe bị hao tổn nhiều. Nên nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ để đảm bảo sức khỏe, nếu cứ tiếp tục bạn sẽ sớm đổ bệnh mất.

Cãi vã là chuyện bình thường trong tình yêu nên hai người phải hiểu và thông cảm cho nhau. Đặc biệt trong vấn đề tài chính cả hai nên rõ ràng, tránh những xung đột không đáng có.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/buoc-sang-thang-3-al-3-con-giap-uoc-anh-duong-soi-sang-lam-au-thang-o-van-o-nhu-son-loc-roi-ay-nha-573788.html