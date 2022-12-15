Bước sang tháng 12 âm lịch, may mắn bùng nổ: 3 con giáp ăn lộc nhà Trời, làm ăn đại phát, của cải thăng hoa, tình duyên nồng thắm

Người tuổi Thân cần cù, siêng năng. Việc gì đến tay con giáp này cũng được hoàn thành một cách tốt đẹp, đúng dự định. Bản mệnh làm tốt công việc nên tâm lý thoải mái, có thể tận hưởng những khoảng thời gian thư giãn vui vẻ bên bạn bè, người thân.

Tử vi dự báo rằng, bước sang tháng 12 âm lịch, tuổi Thân đón nhiều tin vui về tài lộc, tài vận khởi sắc, tiền đổ về túi ùn ùn. Thời gian này tuổi Thân không cần lo nghĩ nhiều tới tiền bạc. Hầu bao của con giáp này lúc nào cũng rủng rỉnh.

Tuổi Mão

Tuổi Mão là con giáp biết thấu hiểu lòng người chỉ từ ánh mắt đầu tiên. Con giáp này biết cách đánh vào tâm lý của người khác. Vì vậy, tuổi Mão thích hợp với những công việc có khả năng đàm phán.

Ngoài ra, tuổi Mão cũng có tính cách lạc quan. Dù chuyện gì xảy ra, con giáp này cũng tự tin đối mặt. Bản mệnh bình tĩnh xử lý mọi vấn đề, không để cảm xúc tiêu cực phá hỏng công việc. Sự nghiệp của tuổi Mão ngày một thăng tiến nhờ những năng lực của bản thân.

Tử vi dự báo, tháng 12 âm lịch, nhờ Thần Tài giúp đỡ, sự nghiệp của tuổi Mão có bước phát triển mới. Con giáp này có thể tận dụng các mối quan hệ để kêu gọi hỗ trợ. Chỉ cần chú tâm vào công việc là tuổi Mão có thể gặt hái nhiều thành công, đạt được bước tiến lớn trong sự nghiệp.

Tuổi Dậu

Bước sang tháng 12 âm lịch rất thuận lợi đối với người tuổi Dậu trên nhiều phương diện, đặc biệt là về mặt tài lộc.

Những người làm công ăn lương tìm được cơ hội để tỏa sáng. Bạn sẽ thể hiện được khả năng khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, từ đó nhận được lòng tin của người làm lãnh đạo.

Rất có thể cấp trên sẽ dành cho bạn một khoản tiền thưởng nóng, thậm chí là tăng lương để khích lệ tinh thần làm việc của bạn đấy.

Người làm ăn kinh doanh chủ yếu kiếm tiền vào thời điểm cuối tuần. Bạn có thể được tiếp xúc với nhiều mối khách hàng mới triển vọng, giúp quy mô kinh doanh của bạn được mở rộng một cách nhanh chóng.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.