Bước sang tháng 12/2022, con giáp nào vượng đường tài lộc, bộn bề hạnh phúc?

Theo tử vi , tháng 12 dương lịch sẽ là khoảng thời gian cực vượng với người tuổi Mùi, nhất là về đường tiền bạc. Bản mệnh sẽ có những biến chuyển rõ rệt trong vận trình, tài vận khởi sắc.

Với người làm công ăn lương, bản mệnh sẽ có thêm nguồn thu phụ, giúp túi tiền rủng rỉnh không khi nào túng thiếu. Đây là lúc tuổi Mùi có được cơ hội thăng tiến, được cấp trên cất nhắc nên cần nắm bắt thời cơ, không được bỏ lỡ.

Đối với người làm kinh doanh, điều này sẽ càng thấy rõ khi bước sang tháng 12, con giáp này công việc hanh thông suôn sẻ. Không chỉ tăng được lượng hàng bán ra, số lượng khách hàng mà bản mệnh còn tìm được những nguồn hàng tốt. Sẽ không có gì là bất ngờ nếu bản mệnh có thể kiếm được trong tháng 12 bằng 2, thậm chí bằng 3 lần tháng bình thường.

Nếu có dự án muốn triển khai, tháng 12 là thời điểm khá tốt với người tuổi Mùi song phải nhớ, luôn thận trọng khi bước vào một lĩnh vực mới. Không chần chừ cũng không nóng vội, bản mệnh sẽ có được thành công khiến người khác phải trầm trồ.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân có trí tuệ minh mẫn, bạn còn có thể nhanh chóng nắm bắt ý đồ của lãnh đạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Vì xây dựng được mối quan hệ xã giao hài hòa nên bạn còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân.



Con giáp may mắn tháng 12/2022 hãy sẵn sàng nhận những trọng trách lớn lao, đó chính là bước đà để bạn thăng tiến trong sự nghiệp. Trong chuyện làm ăn, đây là lúc thích hợp để bạn kí kết hợp đồng với đối tác. Chắc hẳn đôi bên có thể hỗ trợ nhau, khiến kế hoạch làm ăn thuận lợi hơn, đem về nguồn lợi nhuận khả quan.



Người làm buôn bán nhận được sự tin tưởng của khách hàng nên có những bước phát triển vững chắc. Thậm chí, bạn còn được khách hàng cũ giới thiệu cho những mối làm ăn mới đầy triển vọng. Bạn cần nắm chắc cơ hội này để có thể nhanh chóng mở rộng quy mô làm ăn của mình.

Trên phương diện tình cảm, những người độc thân có thể được người quen giới thiệu cho những mối quan hệ triển vọng. Với tính cách cởi mở, bạn và đối phương có thể nhanh chóng kéo gần khoảng cách với nhau

Đối với những người đã lập gia đình, bạn luôn biết yêu thương và trân trọng nửa kia của mình. Dù công việc có bận rộn đến mấy, bạn cũng không quên trò chuyện, tâm sự và giúp đỡ đối phương.

Tuổi Dậu

Không thể không nhắc đến tuổi Dậu khi nói đến những con giáp tài lộc trong tháng 12 dương lịch này. Nếu như với nhiều con giáp, tháng cuối năm sẽ là khoảng thời gian tiền bạc hao hụt vì các khoản phải chi thì với người tuổi Dậu, đây lại là lúc hốt vàng hốt bạc.

Cụ thể, theo tử vi, bước sang tháng 12 dương lịch, người tuổi Dậu làm công ăn lương hay làm kinh doanh đều vượng lộc. Người làm kinh doanh tìm được cơ hội phát triển lĩnh vực mình đang làm, ngày càng có thêm nhiều khách hàng thân thiết. Người làm công ăn lương được cấp trên ghi nhận năng lực, sớm tiến đến việc cất nhắc, tăng lương.

(*) Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.