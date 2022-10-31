Bước sang tháng 11, top 3 con giáp cũng chính thức bước vào vận may được "Quý nhân hỗ trợ kiếm tiền", thu lộc, gọi tài của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 31/10/2022 05:54

Đây chính là 3 con giáp được Quý nhân gọi tên trong tháng 11.

 

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu chăm chỉ, luôn hết lòng vì công việc và có trách nhiệm rất cao. Những cố gắng trong công việc của con giáp này sẽ được đền đáp trong tháng 11.

Tử vi tháng 11, sự nghiệp của người tuổi Sửu đi lên như “diều gặp gió”. Con giáp này liên tiếp tạo được những đột phá lớn trong công việc, do đó sẽ có cơ hội được thăng chức.

Ngoài ra, tài vận của người tuổi Sửu cũng vô cùng hanh thông, công việc thuận lợi ắt thu nhập gia tăng. Con giáp này cũng không phải lo lắng về chuyện tình cảm bởi đây là ngày hỷ sự liên miên, hạnh phúc ngập tràn.

Bước sang tháng 11, top 3 con giáp cũng chính thức bước vào vận may được 'Quý nhân hỗ trợ kiếm tiền', thu lộc, gọi tài của thiên hạ - Ảnh 1
Tử vi tháng 11, sự nghiệp của người tuổi Sửu đi lên như “diều gặp gió”. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn bẩm sinh đã mang khí chất phi phàm, tài hoa xuất chúng. Con giáp này tâm địa thiện lương nên được Bồ Tát phù hộ.

Tử vi tháng 11 cung tiền tài của người tuổi Thìn có “Tài Điền Quý Nhân” và “Hỉ Tài Tinh” phù hộ nên tài vận bùng phát.

Ngoài ra, sự nghiệp của người tuổi Thìn cũng đại phát trong năm 2022. Sự nghiệp, tài vận đều thịnh phát, người tuổi Thìn không còn phải lo lắng về việc kiếm tiền nữa bởi làm bất cứ việc gì cũng thu được những khoản thu nhập kếch xù.

Tuổi Dậu

Thời gian trước đây, vận thế của người tuổi Dậu không có gì khởi sắc, nhưng bước vào tháng 11 do được thần Tài ưu ái nên tài vận vô cùng hanh thông.

Công việc kinh doanh khởi sắc bừng bừng mang lại những khoản thu nhập lớn. Ngoài ra, con giáp này còn có khả năng trúng xổ sổ giải đặc biệt với số tiền thưởng có giá trị cao.

 

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

 

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