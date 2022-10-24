Bước sang tháng 10 âm lịch, 3 con giáp vận trình bừng sáng, cuộc sống thăng hoa, tài lộc dồi dào, thu về bạc tỷ

3 con giáp này sẽ có cuộc sống thăng hoa, tài lộc viên mãn trong tháng 10 âm lịch.

Tuổi Thân

Tuổi Thân đang bước vào một giai đoạn có nhiều biến động. Người ngoài có thể cho rằng tuổi Thân đang gặp nhiều khó khăn, sóng gió. Thực tế, đây là lúc con giáp này học hỏi được nhiều kinh nghiệm để làm bàn đạp cho những công việc về sau.

Trong giai đoạn này, tuổi Thân cần vững tâm, đi từng bước để vượt qua gian truân. Trong tháng 10 âm lịch, cuộc sống của người tuổi Thân sẽ thăng hoa vượt trội. Con giáp này còn có quý nhân phù trợ, giúp chỉ lối và trao cho cơ hội thành công, cơ hội làm giàu.

Trong tháng 10 âm lịch, cuộc sống của người tuổi Thân sẽ thăng hoa vượt trội. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trong số 12 con giáp, gà là con vật đại diện cho sự năng động, nhiệt tình và kiêu hãnh. Vì thế mà những người tuổi Dậu luôn luôn sôi nổi, yêu đời, tràn đầy năng lượng sống. Họ được mọi người yêu quý bởi lòng tốt bụng, tinh thần trách nhiệm và tính tình ngay thẳng.

Trong tháng 10 âm lịch, tuổi Dậu có Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Nhờ vậy, cuộc sống của con giáp này sẽ có nhiều khởi sắc, tài vận bừng sáng. Đến cuối năm, tuổi Dậu có thể tích lũy được một khoản tiền kha khá, hưởng thụ cuộc sống sung túc.

Tuổi Sửu

Cục diện ngũ hành tương sinh , lại có cát tinh hỗ trợ mạnh mẽ cho công việc làm ăn, vận quý nhân vượng, khởi sự thuận lợi hơn trước, mở ra nhiều cơ hội hợp tác phát triển và thăng tiến. Năm 2022 với người tuổi Sửu báo hiệu có sự nở rộ về tài lộc và sự nghiệp thăng tiến. Tiền bạc dư giả, kinh doanh, đầu tư thu lời nhiều vô kể.

Đặc biệt, trong tháng 10 âm lịch, mọi thứ sẽ đi theo chiều hướng tích cực. Tuổi Sửu có thể gặp nhiều vận may hơn trong công việc cũng như cuộc sống. Con giáp này chỉ cần tập trung và nắm bắt cơ hội thì khả năng kiếm tiền ngày một lớn, vận may ngày một nhiều.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/buoc-sang-thang-10-am-lich-3-con-giap-van-trinh-bung-sang-cuoc-song-thang-hoa-tai-loc-doi-dao-thu-ve-bac-ty-517264.html