Bước sang Tết Hàn Thực 3/3: 3 con giáp đã giàu có nhất nhì tháng 3, tháng 4 đa phúc đa lộc, đường đời tươi sáng, cuộc sống viên mãn

Những dự án bạn ấp ủ trong thời gian qua cuối cùng đã phát huy hiệu quả. Bạn đang bắt đầu thu được thành tích đầu tiên trong sự nghiệp của mình, chúc mừng Thìn nhé.

Các mối quan hệ bạn bè, gia đình hay đồng nghiệp đều đang tiến triển tốt đẹp. Để ăn mừng, buổi tối Thìn có thể ra ngoài vui chơi, thưởng thức một bữa ăn thật ngon cùng người thân.

Tử vi cho biết công việc của tuổi Dậu diễn ra tương đối khó khăn, trắc trở. Dù gặp nhiều may mắn nhưng người tuổi này cũng khó tránh khỏi những rắc rối bất ngờ xuất hiện trong quá trình làm việc. Tuy nhiên, mọi việc lại đâu vào đấy nhờ thái độ làm việc chăm chỉ của bản mệnh.

Về tình cảm: Sau những lần cãi vã trước đó, các cặp đôi dần tìm lại được tiếng nói chung. Ở thời điểm hiện tại, bạn và người ấy dành cho nhau tình yêu to lớn và không có gì có thể so sánh được.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi dự báo Tuất Tương Hại cho thấy, công việc của Tuất trong ngày mai được dự đoán diễn ra có chút bất ổn. Bạn có thể sẽ làm chuyện đắc tội với những người xung quanh, gây nên nhiều hiểu lầm không đáng có. Bạn nên học cách tiếp thu ý kiến của người khác như vậy sẽ tốt hơn. Tử vi bản mệnh còn có nguy cơ mất tiền cho ảnh hưởng từ hung tinh Kiếp Tài. Việc đầu tư thiếu hiệu quả dẫn đến thu nhập đi xuống. Đã vậy, con giáp này còn có thể bị kẻ xấu lừa lọc, dẫn dụ vào con đường làm ăn bất chính, tiền bạc thất thu chứ chẳng thấy lời lãi đâu ra.

Theo tử vi học Thổ sinh xuất cho Kim nên chuyện tình cảm của tuổi này không được tốt lắm. Bạn luôn dành cho nửa kia nhiều tình cảm, hy sinh rất nhiều cho hạnh phúc cả hai nhưng người ấy lại không biết điểm dừng, không thấy thỏa mãn mà luôn đòi hỏi khiến tình cảm ngày càng xa cách.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm