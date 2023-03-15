Bước sang nhuận tháng 2 âm lịch: Nam Tào chấm sổ, 3 con giáp nắm tiền tỷ trong tay, gặp quý nhân phù trợ, đổi vận nhanh chóng, sống GIÀU SANG PHÚ QUÝ

Tâm linh - Tử vi 15/03/2023 09:56

Bước sang nhuận tháng 2 âm lịch, ba con giáp sau đây sẽ là những con giáp bùng nổ nhất về tài chính trong số 12 con giáp.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn chân thành, có trách nhiệm cao trong công việc, luôn muốn hoàn thành mọi việc một cách hoàn hảo nhất, xuất sắc nhất. Bước sang nhuận tháng 2 âm lịch, con giáp này sẽ bước vào thời kỳ đỉnh cao may mắn. Điều này là do có cát tinh “Thiên Tài” xuất hiện trong công việc.

Vận thế của người tuổi Thìn tiến triển khả quan. Do được Tài tinh soi chiếu, tài vận khởi sắc mạnh mẽ, người tuổi Thìn có thể dễ dàng kiếm được rất nhiều tiền mà không cần bỏ ra quá nhiều công sức. 

Bước sang nhuận tháng 2 âm lịch: Nam Tào chấm sổ, 3 con giáp nắm tiền tỷ trong tay, gặp quý nhân phù trợ, đổi vận nhanh chóng, sống GIÀU SANG PHÚ QUÝ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu hoát bát, cởi mở, nhanh nhẹn, làm việc luôn có nguyên tắc riêng, không bao giờ làm một cách bừa bãi nên được mọi người yêu mến. Bước sang nhuận tháng 2 âm lịch, do được Thần Phật phù hộ nên sự nghiệp đi lên như “diều gặp gió”

Đồng thời dưới sự chống lưng của quý nhân, con giáp này còn có rất nhiều cơ hội thăng quan tiến chức cũng như những cơ hội đầu tư kinh doanh kiếm lời. Những người làm chủ lại mua may bán đắt, ký được nhiều hợp đồng béo bở nên tiền bạc cứ thế đổ về túi ào ào. Vận trình tình duyên của những người tuổi Dậu cũng rất tốt.

Bước sang nhuận tháng 2 âm lịch: Nam Tào chấm sổ, 3 con giáp nắm tiền tỷ trong tay, gặp quý nhân phù trợ, đổi vận nhanh chóng, sống GIÀU SANG PHÚ QUÝ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi yêu nghệ thuật, có phả năng phán đoán rất tốt, lại ham học hỏi, rất cầu thị. Nhờ sự dẫn đường chỉ lối của quý nhân mà sự nghiệp của người tuổi Hợi thăng tiến không ngừng nên đem lại nguồn thu nhập dồi dào. Người tuổi Hợi không còn phải lo lắng về tài chính nữa.

Bước sang nhuận tháng 2 âm lịch do có cát tinh “Tuế Giá” xuất hiện trong cung mệnh nên vận quý nhân của người tuổi Hợi rất vượng. Với những người làm công ăn lương, bạn làm việc chăm chỉ và nỗ lực hết mình nên luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được cấp trên coi trọng và sớm được thăng chức, tăng lương, cải thiện cuộc sống.

Bước sang nhuận tháng 2 âm lịch: Nam Tào chấm sổ, 3 con giáp nắm tiền tỷ trong tay, gặp quý nhân phù trợ, đổi vận nhanh chóng, sống GIÀU SANG PHÚ QUÝ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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