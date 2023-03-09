Bước sang ngày mới (thứ Sáu 10/3/2023), 3 con giáp hốt trọn tài lộc, may mắn đầy nhà, tiền bạc đầy tay, hầu bao căng chặt

Tâm linh - Tử vi 09/03/2023 07:59

Tử vi học cho biết, bước sang ngày mới (thứ Sáu 10/3/2023) sẽ có 3 con giáp cực kì may mắn, tiền bạc đầy tay tài lộc vô cùng trọn vẹn làm gì cũng thuận lợi, hốt bạc đầy nhà.

Tuổi Thìn

Trời sinh tuổi Thìn là những người thông minh, tài giỏi, có thể tự chủ cuộc sống của mình và không muốn dựa dẫm vào những người xung quanh. Ngay từ khi còn nhỏ, tuổi Thìn luôn là những đứa trẻ khiến bố mẹ và người thân tự hào vì khả năng độc lập và cách ứng xử khéo léo.

Tử vi cho biết, bước sang ngày mới (thứ Sáu 10/3/2023), những người tuổi Thìn gặp khá nhiều may mắn trên con đường sự nghiệp, tài chính và cuộc sống của con giáp thực sự thăng hoa. Thời gian sắp tới, chính là thời điểm này, vận may của bản mệnh bất ngờ nở rộ khi công việc luôn tiến triển thuận lợi, suôn sẻ cuộc sống cực kỳ hạnh phúc.

Bước sang ngày mới (thứ Sáu 10/3/2023), 3 con giáp hốt trọn tài lộc, may mắn đầy nhà, tiền bạc đầy tay, hầu bao căng chặt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Những người tuổi Tuất đa số có tính cách mạnh mẽ, táo bạo, có tham vọng và nhiệt huyết với công việc. Tuy nhiên, đôi khi những người tuổi Tuất lại thiếu kiên nhẫn, dễ dàng bỏ cuộc giữa chừng và đây chính là sự thiếu sót của con giáp này để họ tiến xa hơn trong sự nghiệp.

Tuy nhiên, dù có như vậy thì những người tuổi Tuất đều gặp may mắn khi bước sang ngày mới (thứ Sáu 10/3/2023), thậm chí vận may còn tự kéo tới nhà của con giáp này. Trong công việc, tuổi Tuất sẽ có cơ hội tìm kiếm được những khoản lợi nhuận ngoài lương thoải mái tiêu pha, cuộc sống cực kỳ hạnh phúc.

Bước sang ngày mới (thứ Sáu 10/3/2023), 3 con giáp hốt trọn tài lộc, may mắn đầy nhà, tiền bạc đầy tay, hầu bao căng chặt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trong thời gian sắp tới thì những người tuổi Mão sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Tuổi Mão sẽ có nguồn tài chính dư dả làm việc gì cũng vô cùng thuận lợi dễ dàng. Bước sang ngày mới (thứ Sáu 10/3/2023), những người tuổi Mão chính là con giáp được thần may mắn chiếu cố. Trong công việc, dù có gặp phải khó khăn lớn đến thế nào thì tuổi Mão vẫn có thể vượt qua một cách dễ dàng vì được quý nhân phù trợ, giúp đỡ.

Đặc biệt với những người làm ăn kinh doanh có thể gặp cơ hội phát tài trong khi đó người làm công ăn lương được cấp trên đánh giá cao năng lực làm việc, từ đó mà được cất nhắc được tăng lương, tăng thưởng.

Bước sang ngày mới (thứ Sáu 10/3/2023), 3 con giáp hốt trọn tài lộc, may mắn đầy nhà, tiền bạc đầy tay, hầu bao căng chặt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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