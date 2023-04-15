Bước sang ngày mới, thứ Bảy 15/4/2023 là 'thời' của 3 con giáp này: đổi mệnh phát tài, vận đỏ như son, ôm đủ may mắn, ung dung hưởng lộc

Người tuổi Tý trí nhớ tốt, nhiệt tình hoạt bát nên việc gì cũng suôn sẻ, nhờ có vận khí tốt nên họ luôn giữ được quý nhân bên mình. Là tuổi được phù hộ bởi tương sinh ngũ hành nên họ có khả năng phân tích sự việc mạnh mẽ, có năng lực làm việc, tràn đầy hứng thú với mọi thứ xảy ra xung quanh mình. ‏

‏Trong tháng 4, Thần may mắn sẽ mỉm cười với những người tuổi Tý chân thành, nhiệt tình và tinh tế. Được "ưu ái" bởi tài vận, nếu không ngừng phấn đấu, bạn sẽ đạt đến một tầm cao mới trong tương lai.

Trong ngày thứ Bảy, con đường sự nghiệp của tuổi Sửu diễn ra tương đối bình thường. Người tuổi này có thể học thêm từ những người xuất sắc xung quanh mình, đừng làm việc sau những cánh cửa đóng kín. Đồng thời, bản mệnh cũng cần nhìn vào điểm mạnh của người khác khi làm việc chung với nhau.

Tài lộc: Vận trình tài lộc có dấu hiệu tăng cao trong thời gian tới. Lời khuyên từ Quý Nhân chính là bạn hãy nắm bắt chính xác phương hướng đầu tư, kinh doanh để kiếm được nhiều tiền hơn.

Tình cảm: Vận trình tình cảm vượng sắc. Đây là ngày mà bạn cảm thấy thật vui vẻ khi có nhiều thời gian ở bên cạnh người yêu hơn. Qua đó, hai người có thể mở lòng và chia sẻ những điều muốn nói với nhau.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trong ngày thứ Bảy, con đường sự nghiệp của tuổi Sửu diễn ra tương đối bình thường. Người tuổi này có thể học thêm từ những người xuất sắc xung quanh mình, đừng làm việc sau những cánh cửa đóng kín. Đồng thời, bản mệnh cũng cần nhìn vào điểm mạnh của người khác khi làm việc chung với nhau.

Tài lộc: Vận trình tài lộc có dấu hiệu tăng cao trong thời gian tới. Lời khuyên từ Quý Nhân chính là bạn hãy nắm bắt chính xác phương hướng đầu tư, kinh doanh để kiếm được nhiều tiền hơn.

Tình cảm: Vận trình tình cảm vượng sắc. Đây là ngày mà bạn cảm thấy thật vui vẻ khi có nhiều thời gian ở bên cạnh người yêu hơn. Qua đó, hai người có thể mở lòng và chia sẻ những điều muốn nói với nhau.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm