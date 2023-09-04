Bước sang ngày mới, thứ Ba 5/9/2023 là thời của 3 con giáp này: Đổi mệnh phát tài, vận đỏ như son, ôm đủ may mắn, ung dung hưởng lộc

Trong 12 con giáp , tuổi Tuất vốn lạc quan và không dễ từ bỏ. Trong mọi lĩnh vực, người tuổi Tuất đều cố gắng đến cùng để có được kết quả thay vì chán nản và bỏ cuộc giữa chừng. Vào đầu tháng 9 này, bản mệnh nhận được 1 nguồn năng lượng tích cực và may mắn.

Hơn nữa, trong tháng 9 người tuổi Tuất còn nhận được nhiều sự hỗ trợ từ đồng nghiệp, bạn bè nên công việc càng suôn sẻ. Bản mệnh có thể có sự nghiệp ổn định hơn nhờ những mối quan hệ chất lượng này. Họ sẽ là người luôn hậu thuẫn, đưa ra những lời khuyên chân thành cho bản mệnh.

Vì thế đây là thời điểm để tuổi Tuất bứt phá trong công việc làm ăn. Con giáp này có quý nhân hỗ trợ, không gặp quá nhiều khó khăn và áp lực trong công việc. Vì thế thời gian tới đây tuổi Tuất sẽ dễ thăng hoa trong sự nghiệp, tiền tài rủng rỉnh, không có khó khăn cản đường.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Ba ngày 5/9/2023 hôm nay, sự nghiệp của tuổi Hợi có bước tiến đáng kể. Công việc tiến triển như mong đợi, có cơ hội để con giáp này thể hiện bản thân cũng như những tài năng tiềm ẩn mà trước đây bản mệnh chưa có dịp để trổ tài.

Thế nhưng vận trình tài lộc của bản mệnh không mấy thuận lợi. Điềm báo hao tài của con giáp này rất lớn, nếu không thận trọng đề phòng thì dù tài lộc có đến cũng nhanh chóng tiêu tan, tiền bạc kiếm được bao nhiêu cũng không giữ được trong tay.

Chính vì vậy nay tuổi Hợi cần phải giữ tỉnh táo và sáng suốt khi giải quyết những việc liên quan tới vấn đề tiền bạc. Tốt nhất bản mệnh nên tìm người tin cậy để hợp tác, đừng vì cả nể mà đặt lòng tin sai chỗ khiến cho tiền bạc vất vả kiếm được lại đội nón ra đi.

Giờ tốt trong ngày: 5h - 7h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Mão

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi hôm nay ngày 5/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân có lựa chọn phù hợp với bản thân.

Công việc: Công việc hiện tại của người tuổi Thân đã có những lựa chọn mới, bạn không ngại thử thách, luôn cố gắng hết mình hoàn thành.

Tình cảm: Trải qua những ngày cùng cực, tinh thần và tình cảm được đong đầy hạnh phúc.

Tài lộc: Đau ví khi chi tiêu mua sắm lớn cho những việc không cần thiết.

Sức khoẻ: Tư duy mới, tinh thần mới, luôn vui vẻ, lạc quan.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.