Bước sang ngày mai, Thứ Bảy (29/10), Thiên Tử "chốt sổ vàng" cuối tuần: 3 con giáp ghi danh vào top đầu sang giàu đại quý, làm ăn đại phát, chuẩn bị mua rương mà chất vàng, thu bạc

Tâm linh - Tử vi 28/10/2022 18:25

Vào ngày mai 29/10, những con giáp này như mọc thêm cánh khi số mệnh đỏ bừng, dễ kiếm bạc tiền hơn lúc trước bội phần.

Tuổi Tuất

Bước sang ngày mai, Thứ Bảy (29/10), Thiên Tử 'chốt sổ vàng' cuối tuần: 3 con giáp ghi danh vào top đầu sang giàu đại quý, làm ăn đại phát, chuẩn bị mua rương mà chất vàng, thu bạc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tình hình tài lộc của người tuổi Tuất có nhiều khởi sắc vào ngày mai 29/10,. Bạn có thể đạt được thành tích cao nào đó và nhận được một khoản thưởng khích lệ khiến mọi người đều ngưỡng mộ.

Với bản tính cần cù và tiết kiệm của mình, dù không có một công việc với mức lương cao đi chăng nữa thì dần dần, bạn vẫn sẽ có của ăn của để. Tuy nhiên, bạn không nên vội hài lòng với thực tại mà hãy đặt ra những mục tiêu cao xa hơn nữa.

May mắn hơn, mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia rất hòa hợp. Hai người luôn thẳng thắn chia sẻ với nhau mọi chuyện, không giấu giếm bất cứ điều gì, nhờ vậy mà mọi vấn đề đều được tháo gỡ nhanh chóng.

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu tính tình hiền lành, khiêm tốn và cẩn trọng. Họ có kinh tế vững vàng, giỏi xoay xở, quản lý tiền bạc tốt nên người tuổi này gặp nhiều may mắn trong ngày mai 29/10.

Bước sang ngày mai, Thứ Bảy (29/10), Thiên Tử 'chốt sổ vàng' cuối tuần: 3 con giáp ghi danh vào top đầu sang giàu đại quý, làm ăn đại phát, chuẩn bị mua rương mà chất vàng, thu bạc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Họ được Thần Tài ban phát của cải nên sự nghiệp của họ dần khởi sắc, mọi điều tốt lành đến cửa. Những dự định, kế hoạch của họ được triển khai. Người làm kinh doanh gặp gỡ thêm nhiều đối tác, có quý nhân giúp đỡ.

Không chỉ vậy, vận đào hoa sẽ ngập tràn trong vài tháng tới. Dậu nên trau dồi thói quen làm việc và nghỉ ngơi thật tốt. Sự kiên nhẫn và kiên trì của Dậu sớm muộn gì cũng được đền đáp. Tương lai Dậu sẽ có cuộc sống sung túc.

Tuổi Thân 

Người tuổi Thân thông minh, cẩn thận và kiên trì. Con giáp này biết cách tận dụng những nguồn lực sẵn có để đạt được mục tiêu mình đã đề ra. Họ hòa đồng, hướng ngoại và có nhiều bạn bè. Đây cũng chính là quý nhân phù trợ cho Thân.

Trên con đường tiến thân, Thân dễ được người tốt giúp đỡ, vượt qua khó khăn, đạt tới thành công trong sự nghiệp.

Bước sang ngày mai, Thứ Bảy (29/10), Thiên Tử 'chốt sổ vàng' cuối tuần: 3 con giáp ghi danh vào top đầu sang giàu đại quý, làm ăn đại phát, chuẩn bị mua rương mà chất vàng, thu bạc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vào ngày mai 29/10, con giáp này có vận may đầy tay, được Thần Tài nâng đỡ nên vận trình tài lộc của họ vô cùng lý tưởng.

Người làm công ăn lương sẽ được cấp trên trọng dụng, tin tưởng. Người làm kinh doanh ngày càng đông khách, doanh thu tăng dần. Nhờ vậy mà sự nghiệp của Thân vượng phát, tình duyên suôn sẻ nên vô cùng phấn chấn.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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