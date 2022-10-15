Bước sang ngày Chủ nhật và thứ Hai, 3 con giáp 'tâm sáng như sao trời' có lộc lá phủ phê, hỷ sự ngập tràn, ngã trúng hố vàng

Tâm linh - Tử vi 15/10/2022 18:36

Tử vi có nói, bước sang ngày Chủ nhật và thứ Hai, những con giáp dưới đây làm đâu trúng đó, tiền bạc, công danh đều như ý.

Tuổi Sửu

Trong 12 con giáp những người tuổi Sửu là con giáp hiền lành, nhân hậu, lại vô cùng chăm chỉ trong mọi việc. Chính vì vậy, khi nạn tam tai qua đi những người tuổi Sửu sẽ được Thần Tài độ mạng công việc làm ăn trở nên hanh thông, thăng hoa dễ dàng có. Tử vi nói rằng, trong ngày Chủ nhật và thứ Hai, người tuổi Sửu sẽ gặp được quý nhân của đời mình tìm ra lối đi làm ăn mới, rồi từ đó kiếm được bộn tiền.

Những người tuổi Sửu càng chăm chỉ bao nhiêu thì tiền bạc đổ về tài khoản càng nhiều bấy nhiêu. Không chỉ may mắn về đường công danh, tiền bạc mà đường tình duyên của những người tuổi Sửu cũng cực kỳ viên mãn. Nếu đã có đôi có cặp thì đây là lúc người tuổi Sửu có thể tính chuyện trăm năm, trong nhà có thêm nhiều tin vui đưa tới.

Bước sang ngày Chủ nhật và thứ Hai, 3 con giáp 'tâm sáng như sao trời' có lộc lá phủ phê, hỷ sự ngập tràn, ngã trúng hố vàng - Ảnh 1
Tử vi nói rằng, trong ngày Chủ nhật và thứ Hai, người tuổi Sửu sẽ gặp được quý nhân của đời mình tìm ra lối đi làm ăn mới, rồi từ đó kiếm được bộn tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão tiền tài đỏ vận, phú quý giàu sang khi sang ngày Chủ nhật và thứ Hai. Con giáp có được nhiều cơ hội thăng tiến vượt bậc trong công việc, từng bước chạm đến những đỉnh cao của danh vọng. Tài chính của Mão từ đây cũng trở nên hanh thông, xuôi thuận, bản mệnh làm chủ kinh tế của chính mình, chi tiêu thoải mái không cần lo nghĩ.

Vận tình duyên đang đến với con giáp tuổi Mão, nếu còn độc thân, con giáp sẽ có cơ duyên gặp được người hợp ý. Còn nếu là người đã lập gia đình sẽ có được hạnh phúc, viên mãn mà ai cũng ngưỡng mộ.

Bước sang ngày Chủ nhật và thứ Hai, 3 con giáp 'tâm sáng như sao trời' có lộc lá phủ phê, hỷ sự ngập tràn, ngã trúng hố vàng - Ảnh 2
Người tuổi Mão tiền tài đỏ vận, phú quý giàu sang khi sang ngày Chủ nhật và thứ Hai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ khai thông vận mệnh, may mắn phủ đầy. Những rủi ro xui xẻo cũng dần biến mất, con giáp có thể yên tâm tận hưởng nhiều ân điểm của Thần Tài trong ngày Chủ nhật và thứ Hai. Dự đoán, bản mệnh có được nhiều tin vui ở chuyện làm ăn, ký kết được hợp đồng lớn, hoặc một may mắn bất ngờ nào đó trong cuộc sống.

Vì vậy, Ngọ hãy luôn nỗ lực, chăm chỉ và biết nắm bắt thời cơ nhé. Sức khỏe của bạn đang ở mức tốt nhất. Con giáp không bị bệnh vặt quấy rầy, yên tâm tận hưởng cuộc sống. Tuy nhiên, bản mệnh cũng đừng vì thế mà chủ quan, bỏ qua việc ăn uống khoa học và luyện tập thể dục thường xuyên.

Bước sang ngày Chủ nhật và thứ Hai, 3 con giáp 'tâm sáng như sao trời' có lộc lá phủ phê, hỷ sự ngập tràn, ngã trúng hố vàng - Ảnh 3
Người tuổi Ngọ khai thông vận mệnh, may mắn phủ đầy. Những rủi ro xui xẻo cũng dần biến mất, con giáp có thể yên tâm tận hưởng nhiều ân điểm của Thần Tài trong ngày Chủ nhật và thứ Hai - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng ngày mai, thứ Năm ngày 13/10/2022, Thực Thần độ mệnh, 3 con giáp ăn lộc Thần Tài, thu nhập chính lẫn phụ tăng vọt, công việc thuận lợi

Đúng ngày mai, thứ Năm ngày 13/10/2022, Thực Thần độ mệnh, 3 con giáp ăn lộc Thần Tài, thu nhập chính lẫn phụ tăng vọt, công việc thuận lợi

Xem tử vi thứ Năm ngày 13/10/2022, 3 con giáp may mắn xếp hạng giàu sang bậc nhất, vác bao tải tiền, hầu bao căng chặt, may mắn trăm bề.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi thứ 7 3 con giáp may mắn tử vi ngày 15/10

TIN MỚI NHẤT

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 1 giờ 9 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 1 giờ 35 phút trước
Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 2 giờ 9 phút trước
Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Video 3 giờ 9 phút trước
Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Video 4 giờ 7 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 39 phút trước
Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Đời sống 5 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng