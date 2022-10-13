Bước sang ngày 14/10/2022: 3 con giáp ĐÓN THẦN TÀI CỬA TRƯỚC- RƯỚC QUÝ NHÂN cửa sau, tiền bạc đổ về như thác lũ

Tâm linh - Tử vi 13/10/2022 14:01

May mắn, thành công và đếm tiền sái tay chính là vận số của những con giáp sau trong ngày 14/10/2022.

Tuổi Mùi

Vận trình tài lộc của người tuổi Mùi sẽ có bước khởi sắc trong ngày 14/10/2022. Các mối quan hệ với đối tác sẽ cải thiện bất ngờ, cả nguồn thu chính và phụ đều có tín hiệu tăng lên trông thấy, hứa hẹn một tháng tài lộc dồi dào, tràn đầy niềm vui. Đặc biệt, vào 10 ngày cuối cùng của tháng, tài lộc của người tuổi Mùi sẽ cực thịnh. Những cơ hội và may mắn đến bất ngờ khiến chính bản thân người tuổi Mùi cũng phải ngạc nhiên.

Bên cạnh đó, đây cũng là thời điểm tốt để người tuổi Mùi triển khai các kế hoạch đầu tư và kinh doanh. Vạn sự khởi đầu nan là điều khó tránh khỏi nhưng nếu vượt qua và kiên định tới cùng, tài lộc sẽ đầy nhà về sau.

Bước sang ngày 14/10/2022: 3 con giáp ĐÓN THẦN TÀI CỬA TRƯỚC- RƯỚC QUÝ NHÂN cửa sau, tiền bạc đổ về như thác lũ - Ảnh 1
Vận trình tài lộc của người tuổi Mùi sẽ có bước khởi sắc trong ngày 14/10/2022. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tý

Trong ngày 14/10/2022, may mắn và tài vận đều mỉm cười với những người tuổi Tý. Nhờ quý nhân phù trợ, nhiều cơ hội kiếm tiền sẽ mở ra ngay trước mắt họ. Không chỉ vậy, con đường sự nghiệp cũng hanh thông, trôi chảy, thuận buồm xuôi gió, tiền tài cứ thế chảy vào túi đều đều.

Đối với người làm kinh doanh, đây là một tháng vô cùng thuận lợi và lý tưởng để bạn mở rộng quy mô làm ăn cũng như đầu tư. Đối với người làm công ăn lương, bạn có thể kiếm thêm một khoản thu nhập từ nghề tay trái hoặc được tăng lương nhẹ.

 

Tuổi Mão

Ngày 14/10/2022 chính là ngày may mắn nhất của người tuổi Mão trong năm nay. Mọi xui xẻo, cơ cực đều ở lại phía sau để nhường chỗ cho phúc lộc tràn vào nhà con giáp này. Kẻ xấu dù muốn hãm hại, chơi xấu hay gieo rắc họa thị phi lên đầu Mão cũng phải “bó tay” vì đã có quý nhân bảo bọc, nâng đỡ.

Mão hãy cứ xông xáo, nhiệt thành trong công việc rồi bạn sẽ được gặt hái thành quả xứng đáng với công sức mình đã bỏ ra. Lúc này, bạn sẽ ngập trong biển tiền, con cháu 3 đời tiêu pha thả ga cũng không hết.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Đúng 2 ngày tới (14/10 - 15/10), 3 con giáp chuẩn "con cưng Thần Tài", cầu gì được nấy, làm ăn trúng mánh, tiền về như lũ, mang lại phú quý, bình an cho gia đình

Đúng 2 ngày tới (14/10 - 15/10), 3 con giáp chuẩn "con cưng Thần Tài", cầu gì được nấy, làm ăn trúng mánh, tiền về như lũ, mang lại phú quý, bình an cho gia đình

Đúng 2 ngày tới (14/10 - 15/10), thời vận may mắn nhờ Quý Nhân, Thần Tài che chở, 3 con giáp càng cố gắng càng phát tài.

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