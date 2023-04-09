Bước sang ngày 10/4 đến 21/4, những con giáp này được bề trên phát tài lộc, ôm bao tải tiền, vận hạn tự quay đi

Tâm linh - Tử vi 09/04/2023 08:35

Tử vi dự đoán, từ ngày 10/4 đến 21/4 sẽ có 3 con giáp may mắn, giàu sang phú quý.

Tuổi Dần

Người tuổi Hổ sinh ra đã thông minh hơn người. Lớn lên lại thêm nỗ lực phấn đầu không ngừng nên thường dễ thành công. Dù làm nghề gì thì họ cũng dễ thích nghi và khẳng định được chỗ đứng của mình. Khó khăn chỉ là bước đệm để họ thành công sau này.

Từ ngày 10/4 đến 21/4, tuổi Dần sẽ kiếm được rất nhiều tiền, sự nhanh nhạy của họ là tiền đề giúp họ bội thu tài lộc. Với những người làm công ăn lương sẽ có cơ hội phát huy hết khả năng của mình. Họ dễ thăng quan tiến chức, dành nhiều bổng lộc.

Bước sang ngày 10/4 đến 21/4, những con giáp này được bề trên phát tài lộc, ôm bao tải tiền, vận hạn tự quay đi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu vốn tính cách chăm chỉ, chịu khó. Họ luôn cố gắng hết sức trong công việc cũng như cuộc sống. Con giáp này sẽ không ngừng phấn đấu để hoàn thành mục tiêu mà bản thân đã đặt ra. Bước sang ngày 10/4 đến 21/4, vận trình của con giáp tuổi Sửu sẽ được cải thiện đáng kể.

Đây là lúc tốt nhất để bạn phát triển sự nghiệp, không những thế còn được quý nhân giúp đỡ. Nnhững người bạn thuộc con giáp Sửu sẽ có tài lộc vượng. Từ đó, tài sản dự kiến sẽ gia tăng vượt kì vọng.

Bước sang ngày 10/4 đến 21/4, những con giáp này được bề trên phát tài lộc, ôm bao tải tiền, vận hạn tự quay đi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu có năng lực và sự kiên trì. Con giáp này không ngại khó, ngại khổ trong bất cứ việc gì. Cộng thêm với một chút may mắn, tuổi Dậu có thể đạt được những thành tựu tốt trong sự nghiệp.

Mặc dù thời gian trước, những bạn tuổi Dậu tài vận tổng thể có biến động lớn nhưng chỉ cần bước sang thời gian từ ngày 10/4 đến 21/4, những con giáp này sẽ mở ra thời kỳ thịnh vượng nhất. Dự kiến tài sản của gia đình sẽ vượt quá ngoài tưởng tượng.

Bước sang ngày 10/4 đến 21/4, những con giáp này được bề trên phát tài lộc, ôm bao tải tiền, vận hạn tự quay đi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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