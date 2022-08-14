Bước sang năm 2023, top 3 cặp con giáp trăm sự cát lợi chỉ cần ngồi rung đùi hưởng phước, gặp dữ hóa lành, vợ chồng hòa hợp như "phu xướng phụ tùy"

Trong tử vi Phương Đông thì đây chính là 2 con giáp rất khác nhau, tưởng như chẳng có gì hòa hợp, thế nhưng, Tỵ và Dậu lại là một cặp đôi tuyệt vời, biết bổ sung cho nhau những thiếu khuyết trong cuộc sống.

Còn riêng với tuổi Dậu hầu hết là những con người sống tình cảm, bị cảm xúc chi phối. Chính vì thế, khi gặp chuyện họ đều ít khi giữ được bình tĩnh, mà sẽ bối rối và không biết xử trí như thế nào. Khi hai con giáp, này thành một cặp cuộc sống sẽ vô cùng viên mãn hanh thông. Đặc biệt là từ năm Quý Mão trở đi, cuộc sống của họ sẽ vươn lên mạnh mẽ, thay đổi vận thế.

Trong tính cách những người tuổi Tỵ đa phần đều là những người hóm hỉnh, hài hước và tinh tế. Họ không thích buôn những câu chuyện tầm phào, vớ vẩn, mà thường đi thẳng vào vấn đề. Họ cũng thường là những người rất bình tĩnh, ý chí kiên định được thể hiện rõ trong những thời khắc khó khăn và chính điểm này đã đặc biệt thu hút những người tuổi Dậu.

Tuổi Dậu và tuổi Sửu

Dù là người thân, anh em, bạn bè hay là người yêu, vợ chồng, mối quan hệ giữa tuổi Sửu và tuổi Dậu cũng sẽ rất tốt. Đôi chút khác biệt được xem như là những điểm bổ sung tương hỗ cho nhau, để giúp nhau cùng tiến bộ.

Ảnh minh họa: Internet

Cả hai con giáp này đều có tính cách khá cẩn thận trong cách tiếp cận cuộc sống, luôn tính toán cẩn thận từng đường đi nước bước chứ không hành động vội vàng, hấp tấp. Cả hai đều chọn cách giải quyết thực tế và ít khi thích mạo hiểm. Những đặc điểm này sẽ giúp họ kết hợp rất ăn ý trong công việc.

Bước qua năm Nhâm Dần, cặp đôi này có những bước chuyển biến tốt, ở năm Quý Mão vận may bùng nổ mạnh mẽ hơn, khiến cho cả hai cực kỳ hạnh phúc.

Tuổi Sửu và tuổi Tỵ

Trong 12 con giáp, người tuổi Tỵ và người tuổi Sửu là cặp đôi thường có nhiều điểm chung hơn là sự khác biệt. Cả hai đều chăm chỉ, sâu sắc và coi trọng chất lượng hơn số lượng và vẻ hào nhoáng bề ngoài.

Ảnh minh họa: Internet

Trong tính cách thì cả hai con giáp này đều đặt gia đình ở vị trí hết sức quan trọng. Tuổi Tỵ và tuổi Dậu luôn coi ngôi nhà của mình là nơi bình yên và thoải mái nhất sau những giờ phút mệt mỏi và thăng trầm trong cuộc sống.

Trên phương diện kinh doanh, tuổi Tỵ và tuổi Sửu chính là cặp đôi có sự kết hợp khá ăn ý, nên làm gì cũng thuận lợi. Mọi khó khăn đều được hai con giáp này gỡ bỏ một cách nhẹ nhàng, cuộc sống cũng vì thế mà trở nên viên mãn hơn. Tử vi cho biết trong năm tới cặp đôi này sẽ gặt hái được nhiều thành tựu, cuộc sống cực kỳ sung túc giàu có khiến ai cũng phải ngưỡng mộ họ.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.