Bước sang đầu tuần (thứ Hai ngày 24/10), 3 con giáp tích lũy tiền của, lộc đón trước cửa, vàng trải đầy nhà, công sức bấy lâu được đền đáp

Tâm linh - Tử vi 23/10/2022 14:05

Chúc mừng 3 con giáp này may mắn hơn người, tiền ập xuống đầu, cuộc sống lên tiên trong thứ Hai đầu tuần (24/10).

Tuổi Mùi

Là con giáp sống tình cảm, chăm chỉ lại cầu toàn nên mọi việc Mùi đều tự đặt ra những yêu cầu rất cao cho mình. Chinh phục những tham vọng của bản thân, từng bước đổi đời, vươn lên làm đại gia chính là những gì Mùi đạt được.

Tử vi học có nói, sang thứ Hai đầu tuần, chỉ cần Mùi quyết tâm đeo đuổi công việc đến cùng thì chắc chắn sẽ trúng lớn, thành công vang dội ngoài mong đợi. Quan trọng là tuổi Mùi hãy cứ tận dụng triệt để cơ hội trời cho để nắm bắt thì tiền sẽ ập xuống đầu, đường công danh sẽ mở rộng thênh thang trước mắt.

Bước sang đầu tuần (thứ Hai ngày 24/10), 3 con giáp tích lũy tiền của, lộc đón trước cửa, vàng trải đầy nhà, công sức bấy lâu được đền đáp - Ảnh 1
Tử vi học có nói, sang thứ Hai đầu tuần, chỉ cần Mùi quyết tâm đeo đuổi công việc đến cùng thì chắc chắn sẽ trúng lớn, thành công vang dội ngoài mong đợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Người tuổi Dần vốn mạnh mẽ, kiên cường nên họ luôn sẵn sàng đón nhận mọi thử thách trong cuộc sống. Trước những rủi ro mà cuộc sống tạo ra, họ tìm cách giải quyết chứ không hề có ý định đầu hàng. Mặt khác, những người tuổi Dần cũng là những người sống chân thành, thiện lương, luôn sẵn sàng giang tay giúp đỡ những người có hoàn cảnh khốn khó nên được trời thương che chở.

Tử vi dự đoán, đúng thứ Hai ngày 24/10, tuổi Dần gặp nhiều may mắn trong cuộc sống cũng như công việc của mình thăng hoa rực rỡ. Theo đà đang may mắn này, Dần sẽ làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, cả năm ngập trong núi vàng, tiền bạc rủng rỉnh.

Bước sang đầu tuần (thứ Hai ngày 24/10), 3 con giáp tích lũy tiền của, lộc đón trước cửa, vàng trải đầy nhà, công sức bấy lâu được đền đáp - Ảnh 2
Tử vi dự đoán, đúng thứ Hai ngày 24/10, tuổi Dần gặp nhiều may mắn trong cuộc sống cũng như công việc của mình thăng hoa rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo như tử vi họ có nói, sang thứ Hai đầu tuần, cuộc sống của những người tuổi Sửu sẽ thay đổi bất ngờ, vận thế có sự khởi sắc. Từ thời điểm này trở đi, những người tuổi Sửu sẽ nhận được vô số vận may, đặc biệt là về tài vận khiến nhiều người ghen tỵ. Chỉ cần bản mệnh không bỏ lỡ cơ hội thì chắc chắn cuộc sống sẽ có sự thay đổi lớn.

Đáng chú ý, cũng trong thời gian này, những người tuổi Sửu sẽ có quý nhân phù trợ trong việc kiếm tiền, làm một thu hai, đi đâu cũng kiếm ra tiền. Chính vì vậy, từ thời điểm này trở đi được coi là thời điểm khởi sắc nhất của những người tuổi Sửu, hãy nhớ nắm bắt cơ hội có 1 không 2 này nhé!

Bước sang đầu tuần (thứ Hai ngày 24/10), 3 con giáp tích lũy tiền của, lộc đón trước cửa, vàng trải đầy nhà, công sức bấy lâu được đền đáp - Ảnh 3
Theo như tử vi họ có nói, sang thứ Hai đầu tuần, cuộc sống của những người tuổi Sửu sẽ thay đổi bất ngờ, vận thế có sự khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

(*) thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi 7 ngày tới (20/10 - 26/10): Tinh tú soi chiếu, 3 con giáp vụt sáng như sao băng, gánh tiền mỏi lưng, vượng phát vượng lộc

Tử vi 7 ngày tới (20/10 - 26/10): Tinh tú soi chiếu, 3 con giáp vụt sáng như sao băng, gánh tiền mỏi lưng, vượng phát vượng lộc

Tử vi cho biết, sang 7 ngày tới, 3 con giáp này sẽ nhận được những cơ may phát tài, cuộc sống của họ sung túc hơn thời gian trước.

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