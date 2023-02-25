Bước sang cuối tuần này (25/2 - 26/2): Tài vận rực sáng, 3 con giáp bội thu tiền bạc, may mắn chờ sẵn trước nhà, hốt trọn ổ vàng

Tâm linh - Tử vi 25/02/2023 10:45

Dự đoán cuối tuần này, nhiều người đang nỗ lực và chăm chỉ hết mức với mong muốn sẽ tìm được cơ hội đổi đời trong tương lai.

Tuổi Hợi

Ưu điểm của người tuổi Hợi là chăm chỉ cần mẫn trong mọi công việc. Cũng có thể họ không tài giỏi xuất chúng nhưng họ luôn kiên nhẫn để thực hiện nhiệm vụ sếp trên giao. Vì điểm cộng này mà tuổi Hợi luôn được mọi người xung quanh yêu mến.

Tử vi dự báo, chỉ cần bước sang cuối tuần này, tuổi Hợi là một trong những con giáp thăng hoa vượt trội. Từ tiền tài đến sự nghiệp đều cải thiện một cách rõ rệt. Cùng với may mắn đến, họ sẽ tìm ra lối đi riêng, gặt hái thành công. Nói chung Hợi sẽ có một tương lai tươi sáng và tài lộc rất dồi dào.

Bước sang cuối tuần này (25/2 - 26/2): Tài vận rực sáng, 3 con giáp bội thu tiền bạc, may mắn chờ sẵn trước nhà, hốt trọn ổ vàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi có nói, cuối tuần này, người tuổi Thìn có thể gặp được quý nhân đời mình. Bạn cũng có thể gặp được người bạn có cùng chí hướng và đôi bên sẽ cùng nhau hợp tác phát triển, đạt được mục tiêu tưởng chừng xa vời một cách nhanh chóng.

Đặc biệt, thời điểm này rất thích hợp cho những người làm kinh tế kí kết hợp đồng. Vì vậy, nếu thấy đối tác hoặc cơ hội có triển vọng thì nên nhanh chóng nắm bắt. Nếu làm lãnh đạo, con giáp may mắn này thậm chí có thể dẫn dắt mọi người đến thành công.

Bước sang cuối tuần này (25/2 - 26/2): Tài vận rực sáng, 3 con giáp bội thu tiền bạc, may mắn chờ sẵn trước nhà, hốt trọn ổ vàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Những người tuổi Tỵ dù là đàn ông hay phụ nữ đều hiền lành, phúc hậu và cực kỳ tinh tế, nên dễ dàng thanh thăng tiến trong công việc. Con giáp này họ biết lấy nhu thắng cương, lạt mềm buộc chặt nên bất cứ ai gặp gỡ cũng dễ dàng cảm mến, đi đâu cũng có người giúp đỡ.

Tử vi dự đoán, cuối tuần này, trời sẽ trao cho Tỵ sẽ cơ may kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Những người cầm tinh con Rắn hãy biết nắm bắt thời cơ, tận dụng triệt để những gì mình đang có Tỵ sẽ thăng tiến ngoạn mục, có số dư tài khoản lên đến hàng trăm triệu đồng. Với tính cách chịu thương chịu khó, tài vận của con giáp này sẽ phát triển tốt, sự nghiệp vững chắc, gia đình cũng được “thơm lây”.

Bước sang cuối tuần này (25/2 - 26/2): Tài vận rực sáng, 3 con giáp bội thu tiền bạc, may mắn chờ sẵn trước nhà, hốt trọn ổ vàng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Giữa tháng 2 tài lộc cất cánh, cuối tháng quơ tay được cả núi tiền, 3 con giáp thu hút hết may mắn, hỷ sự triền miên

Giữa tháng 2 tài lộc cất cánh, cuối tháng quơ tay được cả núi tiền, 3 con giáp thu hút hết may mắn, hỷ sự triền miên

Tử vi cho thấy, 3 con giáp may mắn dưới đây có vận trình hanh thông, làm ăn phát đạt. Bản mệnh vượng phát vận may, tiền tài dư dả từ giữa đến cuối tháng 2.

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