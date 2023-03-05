Bước sang cuối tháng 2 âm lịch: Top con giáp uống cạn lộc trời, gánh tiền tỷ vào nhà, đời sang trang mới

Nhờ sống thiện lương, tử tế nên bước sang cuối tháng 2 âm lịch, những con giáp may mắn này sẽ hưởng phúc báo với của nả bủa vây, tài lộc dư dôi.

Tuổi Tý

Tý dù là đàn ông hay phụ nữ đều có chí tiến thủ, có tài lãnh đạo và nhạy bén với thời cuộc. Đây chính là lý do vì sao dù sinh ra trong nghèo khó nhưng con giáp may mắn này vẫn kiếm được bộn tiền, vươn lên đổi đời mà chẳng cần cậy nhờ bất cứ ai.

Trong năm 2023 phú quý sang giàu, đặc biệt là sang cuối tháng 2 âm lịch được đà lấn tới Tý càng phát tài phát lộc. Làm sương sương mà tiền ùa vào két, làm chơi chơi mà thành công ngoài mong đợi nên Tý cứ thế mà phất.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trời sinh Sửu là con giáp nhạy bén với thời cuộc, biết cách tận dụng thời cơ, chăm chỉ trong công việc. Thế nên, dù bị tiểu nhân quấy phá, kẻ xấu hãm hại con giáp giàu sang này vẫn thăng quan tiến chức ầm ầm.

Bước sang cuối tháng 2 âm lịch là thời gian mang đến cho tuổi Sửu cuộc sống ngập trong nhung lụa với mưa tài lộc rơi trúng đầu. Quý nhân đưa đường chỉ lối còn giúp Sửu uống cạn lộc trời, giàu sang vô đối.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Hiền lành, dĩ hòa vi quý và làm việc hết mình nên Hợi được cấp trên cất nhắc, thăng chức tăng lương ầm ầm vào cuối tháng 2 âm lịch. Tài chính cải thiện còn giúp Hợi có đời sống tình cảm ấm êm viên mãn, vui vẻ ngập tràn.

Quý Mão 2023 là năm giúp Hợi hiện thực hóa ước mơ, sự nghiệp thăng hoa, thu nhập cực tốt. Thế nên Hợi hãy tận dụng thời cơ để gánh tiền mỏi lưng, kiếm được món lợi khổng lồ trong năm nay.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Từ đây đến ngày Rằm tháng 2 âm lịch: 3 con giáp làm một hưởng mười, đại phúc đại lộc, thần tài gõ cửa liên tục Chỉ cần bước chân vào thời gian từ giờ đến Rằm tháng 2 âm lịch, top 3 con giáp giàu có này sẽ chuyển vận bất ngờ, sự nghiệp thăng hoa, tài vận dồi dào, công thành danh toại.

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