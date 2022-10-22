Bước sang cuối tháng 11 dương lịch: 3 con giáp trúng độc đắc lớn, may mắn bủa vây, bơi trong biển vàng, hạnh phúc ngút ngàn

Tâm linh - Tử vi 22/10/2022 05:25

Tử vi tiên tri cho thấy những con giáp này vào cuối tháng 11 sẽ có nhiều may mắn, có có duyên lớn nhận khối tiền "khủng", càng làm chăm chỉ càng đạt thành công vang dội.

Tuổi Tuất

Bước sang cuối tháng 11 dương lịch: 3 con giáp trúng độc đắc lớn, may mắn bủa vây, bơi trong biển vàng, hạnh phúc ngút ngàn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Có Tam Hợp xuất hiện, người tuổi Tuất đón nhiều tin vui về tài chính, việc kiếm tiền trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Bạn tạo dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp, từ đó cơ hội cứ thế tìm đến khi có quý nhân giúp đỡ.

Con giáp này nhận được những cơ hội hợp tác, ký kết hợp đồng rất béo bở, hứa hẹn mang về lợi nhuận khả quan không chỉ cho bản thân mà còn cả doanh nghiệp. Điều này sẽ giúp bạn ghi điểm trong mắt cấp trên, tự tạo ra lợi thế thăng tiến cho mình. 

Tuổi Thìn

Xét theo góc độ phong thủy, rồng được xem là linh vật chiêu tài, có khí chất quý tộc, dù gia cảnh khó khăn nhưng nhờ sự nỗ lực miệt mài vẫn có thể đạt được cuộc sống giàu sang. Người cầm tinh con rồng thường sống tình cảm, nhiều người muốn kết thân, nên cũng có nhiều cơ duyên với người có tiền, được giúp đỡ nhiệt tình.

Bước sang cuối tháng 11 dương lịch: 3 con giáp trúng độc đắc lớn, may mắn bủa vây, bơi trong biển vàng, hạnh phúc ngút ngàn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bước sang cuối tháng 11 dương lịch, người tuổi Thìn nên chuẩn bị tinh thần đón nhận những điều không như mong muốn xuất hiện liên tiếp, cũng như cần biết cách kiềm chế tính khí nóng nảy để tránh gây chuyện lớn. Dù vậy, bạn vẫn luôn có bạn bè ở bên hỗ trợ khi cần, quý nhân sẽ xuất hiện và giúp bạn vượt qua giai đoạn này. Từ đó sự nghiệp sẽ có bước chuyển biến tích cực, công việc lội ngược dòng mà thăng tiến.

Tuổi Tỵ

Bước sang cuối tháng 11 dương lịch: 3 con giáp trúng độc đắc lớn, may mắn bủa vây, bơi trong biển vàng, hạnh phúc ngút ngàn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tỵ luôn coi trọng sự nghiệp và muốn mình đạt được những bước phát triển lớn lao trong tương lai, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho những người xung quanh.

Vì vậy, họ luôn sẵn sàng nắm bắt những cơ hội trước mắt để phát triển bản thân, mong nhận được sự đánh giá cao của cấp trên.

Tử vi dự báo cuối tháng 11 dương lịch là thời điểm may mắn với người tuổi Tỵ. Bản mệnh có cơ hội đầu tư, kinh doanh nhận được lợi nhuận cao. Trong thời gian tới, tuổi Tỵ tài lộc, tiền bạc trong túi ngày một nhiều giúp tuổi Tỵ càng thêm tự tin, nắm bắt các cơ hội tốt, tiền đồ rộng mở.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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Những con giáp dưới đây được đánh giá cao về khả năng hoạt ngôn, ăn nói khéo léo nên dễ thuyết phục lòng người, nhận sự yêu mến vô bờ bến. Cũng chính tài năng này sẽ giúp họ dễ gặt hái thành công.

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