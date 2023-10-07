Bước sang 3 ngày đầu tuần mới (9/10 - 11/10), 3 con giáp GẶP DỮ HÓA LÀNH, phú quý đón tận cửa, tài lộc thăng hoa, tiền vàng rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 07/10/2023 07:26

Tử vi cho thấy, bước sang 3 ngày đầu tuần, 3 con giáp sau sẽ có những bước tiến to lớn trong sự nghiệp, tài vận vượng phát, vạn sự thành công.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão có những bước tiến rõ rệt trên phương diện tài lộc khi bước sang 3 ngày đầu tuần. Bạn đã xác định được mục tiêu và đích đến của mình nên không bao giờ đánh mất phương hướng. Những bước tiến nhanh chóng và ổn định sẽ giúp bạn có một nguồn tài chính dồi dào.

Các mối quan hệ làm ăn được mở rộng giúp bạn được chạm tay tới nhiều cơ hội đáng mơ ước. Bạn có thể nhân cơ hội này để phát triển thêm trên những phương diện mà mình mong muốn từ lâu, chắc chắn sẽ thu được thành quả bất ngờ.

Bước sang 3 ngày đầu tuần mới (9/10 - 11/10), 3 con giáp GẶP DỮ HÓA LÀNH, phú quý đón tận cửa, tài lộc thăng hoa, tiền vàng rực rỡ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Những người tuổi Thìn tuy không phải xuất thân từ “trâm anh thế phiệt” nhưng họ lại có khả năng tạo dựng cuộc sống phú quý cho riêng mình. Bước sang 3 ngày đầu tuần, tuổi Thìn sẽ gặp được cơ hội có một không hai, nhờ vậy mà có khả năng trở thành người giàu sang.

Tài vận không chỉ dồi dào mà sự nghiệp lại còn vững chắc khiến ai cũng ngưỡng mộ. Dự kiến sẽ tạo nên được thành tích mà ai cũng mơ ước. Tuổi Thìn có tính cách mạnh mẽ, không sợ sóng gió, chỉ sợ lòng người hiểm độc. 

Bước sang 3 ngày đầu tuần mới (9/10 - 11/10), 3 con giáp GẶP DỮ HÓA LÀNH, phú quý đón tận cửa, tài lộc thăng hoa, tiền vàng rực rỡ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trời sinh những người tuổi Hợi vốn có tính cách hiền lành, không màng danh lợi, không cho rằng tiền bạc là quan trọng. Tuy nhiên, họ vẫn nỗ lực và cố gắng không ngừng để thay đổi từng ngày, vẫn có ý chí để tìm kiếm cơ hội đổi đời.

Trong thời gian qua, những người tuổi Hợi đã đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách, nhưng sau tất cả, bước sang 3 ngày đầu tuần sẽ là giai đoạn thăng hoa không ngờ của họ. Những người tuổi Hợi sẽ có thần tài chiếu cố, nắm bắt được thời cơ thuận lợi, cuộc sống của họ cũng thăng hoa như diều gặp gió.

Bước sang 3 ngày đầu tuần mới (9/10 - 11/10), 3 con giáp GẶP DỮ HÓA LÀNH, phú quý đón tận cửa, tài lộc thăng hoa, tiền vàng rực rỡ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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