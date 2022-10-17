Bước sang 20h ngày 18/10: Trời ban điềm lành, 3 con giáp của cải bạt ngàn, tiền xài dư dả, ẵm trọn vinh hoa phú quý

Ngay vào khung giờ này, quả thật nếu xếp 3 con giáp dưới đây ở vị trí may mắn thứ hai thì không ai dám tranh đứng nhất.

Tuổi Thìn Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn độc lập, có tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì sự nghiệp. Họ là những người không để người khác phải lo lắng vì việc không hoàn thành nhiệm vụ. Công việc nào được lãnh đạo giao, con giáp này đều hoàn thành xuất sắc, khiến lãnh đạo phải chú ý, tán thưởng. Chính sự "tỏa sáng" này mà con giáp tuổi Thìn nhận được sự quan tâm của các quý nhân. Tương lai, họ có thể đạt được nhiều cơ hội và lợi ích to lớn hơn.

Ảnh minh họa: Internet Con giáp tuổi Thìn có thể nói là những người có sức mạnh, thông minh và nhạy cảm. Trong cả cuộc sống lẫn sự nghiệp, họ có đủ năng lực và trí tuệ để luôn luôn hành xử như "cá gặp nước", mọi sự trót lọt, suôn sẻ. Vào khung giờ này, tổng thể tài vận của người tuổi Thìn rất tốt, đặc biệt là về công danh. Con giáp này cũng giành được lợi thế trong các dự án mới, làm ăn với đối tác thuận lợi hơn. Tuổi Sửu Trong 12 con giáp, trâu là con vật ở vị trí số hai, đại diện cho sức mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần. Người tuổi Sửu sống rất thật thà, tốt bụng, sẵn sàng dang tay ra giúp đỡ người khác. Trong cuộc sống, tuổi Sửu là người ưa sự chủ động, không thích ỷ lại, dựa dẫm vào người khác.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Sửu có lối sống rất thực tế, không bao giờ mơ mộng, ảo tưởng hão huyền. Họ ghét những lời nói nịnh bợ, thậm chí họ không thích với những người chuyên xu nịnh. Đây là con giáp phần lớn sẽ vươn đến thành công và làm giàu bằng chính đôi bàn tay của mình, họ quan niệm số phận cuộc đời, sướng khổ đều do bản thân mình mà ra. Đặc biệt là từ khung giờ này người tuổi Sửu sẽ được cát tinh soi chiếu, vận may tăng lên. Tuổi Thân Thiên Tài trợ mệnh, người tuổi Thân là con giáp phát tài vào khung giờ này. Bản mệnh may mắn nên thường có tiền từ các hoạt động trúng thưởng, trúng số, tuy nhiên khi cầm tiền trong tay thì chớ tiêu pha bừa bãi. Đồng thời lúc này Thân cũng dễ dàng khẳng định được vị thế dù là trong một môi trường mới hòa nhập đi nữa. Tuy nhiên, dù được đánh giá cao cũng đừng nên kiêu ngạo nhé. Ảnh minh họa: Internet Một số người luôn chăm chỉ với những công việc làm thêm cũng sẽ nhận được khoản thù lao hậu hĩnh. Bạn nhiệt tình cống hiến nên ai cũng muốn hợp tác lâu dài, nhờ thế mà tình hình tài chính được đảm bảo. *Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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