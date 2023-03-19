Bước sang 2 ngày đầu tuần (20/3, 21/3), 3 con giáp có lộc nhiều như sao trời, tiền phủ ngập lối, may mắn phát tài cực to

Tâm linh - Tử vi 19/03/2023 14:22

Tử vi có nói, thời gian 2 ngày đầu tuần sẽ may mắn nhất cho 3 con giáp dưới đây, tiền bạc nhiều vô số kể, tài lộc thăng hạng, phú quý giàu sang chỉ là chuyện nhỏ.

Tuổi Dần

Thời gian 2 ngày đầu tuần, cát tinh xuất hiện mang lại rất nhiều niềm tin, hy vọng mới để tuổi Dần. Bạn có thể cải thiện được mọi mặt cuộc sống từ công việc, sự nghiệp đến tình duyên. Với tính cách ham học hỏi, người tuổi Dần sẽ áp dụng sự sáng tạo của mình để mang đến những hiệu quả tuyệt vời trong công việc.

Tài vận của bản mệnh cũng được cải thiện rõ rệt, bạn chớ ngại khó, ngại khổ mà bỏ lỡ đi vận may. Vì thế nó sẽ mang đến nhiều kinh nghiệm và giúp bạn sẽ gặt hái được nhiều điều hữu ích. Đời sống tình cảm của người tuổi Dần cũng vô cùng suôn sẻ.

Bước sang 2 ngày đầu tuần (20/3, 21/3), 3 con giáp có lộc nhiều như sao trời, tiền phủ ngập lối, may mắn phát tài cực to - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thời gian 2 ngày đầu tuần, con đường mà người tuổi Thân đang đi rất thuận lợi vì bạn được nhiều người nâng đỡ. Tháng gian này mang tới nhiều điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư, mở rộng kinh doanh của con giáp tuổi Thân.

Những ai mới khởi nghiệp cũng hứa hẹn có được dòng tiền lớn đổ về. Bạn hãy nhanh nhạy để có thể nắm bắt những thông tin hữu ích và biến chúng thành lợi thế cho mình. Trên phương diện tình cảm, người độc thân nên dành thời gian chăm chút hơn cho bản thân để thu hút người khác giới.

Bước sang 2 ngày đầu tuần (20/3, 21/3), 3 con giáp có lộc nhiều như sao trời, tiền phủ ngập lối, may mắn phát tài cực to - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trên phương diện tài lộc, thời gian 2 ngày đầu tuần nhờ có tầm nhìn xa trông rộng, người tuổi Dậu sẽ vận dụng tốt sự sáng tạo vào công việc hiệu quả, mang đến lợi nhuận không ngờ. Do đó, thời gian này là cơ hội hoàn hảo để xúc tiến các dự định bấy lâu, bạn cần tập trung cao độ nếu không muốn lỡ mất.

Trong chuyện tình cảm, người độc thân có nhiều nhân duyên tốt đẹp và tìm được người thật lòng muốn ở bên cạnh. Các cặp đôi nên hâm nóng tình cảm bằng một buổi hẹn hò hay một món quà nhỏ. Người độc thân nên mở lòng để đón nhận những điều tốt đẹp đang tới với mình.

Bước sang 2 ngày đầu tuần (20/3, 21/3), 3 con giáp có lộc nhiều như sao trời, tiền phủ ngập lối, may mắn phát tài cực to - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Con giáp nào phát tài nhờ có quý nhân chỉ lối, cát tinh trợ vận khi qua hết tháng 2 âm lịch? Hãy theo dõi trong bài viết dưới đây để tìm ra câu trả lời nhé!

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