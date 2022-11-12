Bước sang 2 ngày đầu tuần (14/11 - 15/11): 3 con giáp là ngôi sao may mắn của gia đình, lan tỏa tài vận, phúc khí dư dôi, trúng số đổi đời

Tâm linh - Tử vi 12/11/2022 14:41

Theo tử vi có nói, những người thuộc 3 con giáp này trong 2 ngày đầu tuần vận trình sẽ có bước nhảy vọt khi được quý nhân nhiệt tình giúp đỡ.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần thích đổi mới, dám chấp nhận rủi ro và luôn cố gắng phá vỡ một số quy tắc, hệ thống đã cũ. Mặc dù họ có thể gặp phải nhiều khó khăn khi còn trẻ do thiếu hụt nguồn lực, đòi hỏi quản lý tốt hơn khoản thu nhập khiêm tốn của mình song thái độ làm việc tích cực trên giúp họ xây dựng một nền tảng tốt.

Trong 2 ngày đầu tuần, con giáp Dần hứa hẹn làm ăn phát tài, vận may sẽ đến. Người tuổi Dần nhờ được quý nhân chỉ bảo nên có cơ hội để thể hiện tốt hơn năng lực bản thân. Nhìn chung, dù làm việc trong lĩnh vực, ngành nghề nào, họ cũng có thể dễ dàng kiếm tiền và có nhiều tiềm năng phát triển.

Bước sang 2 ngày đầu tuần (14/11 - 15/11): 3 con giáp là ngôi sao may mắn của gia đình, lan tỏa tài vận, phúc khí dư dôi, trúng số đổi đời - Ảnh 1
Trong 2 ngày đầu tuần, con giáp Dần hứa hẹn làm ăn phát tài, vận may sẽ đến - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Người tuổi Tỵ rất lý trí và sáng suốt. Họ làm việc gì cũng rất có phương pháp và rõ ràng, suy tính dựa trên sự phát triển bền vững, lâu dài thay vì nhất thời. Bởi suy nghĩ thấu đáo đó mà con giáp này rất dễ thành công khi nhận được thêm sự giúp đỡ của quý nhân.

Theo tử vi 12 con giáp, bước sang 2 ngày đầu tuần, tuổi Tỵ hứa hẹn tài lộc rủng rỉnh, thu nhập nhân đôi, làm gì cũng gặp được nhiều may mắn. Người tuổi Tỵ nên nắm bắt tốt cơ hội này để kiếm thêm của cải cho mình, mở ra hướng đi mới trong sự nghiệp. Đây hoàn toàn có thể là cơ hội để con giáp này hiện thực hoá giấc mơ của mình. 

Bước sang 2 ngày đầu tuần (14/11 - 15/11): 3 con giáp là ngôi sao may mắn của gia đình, lan tỏa tài vận, phúc khí dư dôi, trúng số đổi đời - Ảnh 2
Theo tử vi 12 con giáp, bước sang 2 ngày đầu tuần, tuổi Tỵ hứa hẹn tài lộc rủng rỉnh, thu nhập nhân đôi, làm gì cũng gặp được nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Người tuổi Mùi vốn tính tình hiền lành, dễ rung cảm. Họ sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn, không bao giờ nghĩ đến việc lợi dụng người khác. Cũng bởi vậy mà người tuổi Mùi đi tới đâu cũng có nhiều bạn bè, được nhiều người yêu mến, sẵn sàng giúp đỡ.

Tử vi nói rằng, sang 2 ngày đầu tuần, tuổi Mùi sẽ gặp nhiều may mắn hơn, cuộc sống ấm êm, gia đình hạnh phúc. Vận may của người tuổi Mùi trong khoảng thời gian này rất tốt, họ không khi nào thiếu tiền. Đó là thành quả sự nỗ lực không ngừng của những chú Dê. Trong tương lai, con giáp này hứa hẹn sẽ có thêm nhiều cơ hội tốt, vì vậy lúc này chớ tự mãn hay bằng lòng với bản thân, ngủ vùi trên chiến thắng vào lúc này.

Bước sang 2 ngày đầu tuần (14/11 - 15/11): 3 con giáp là ngôi sao may mắn của gia đình, lan tỏa tài vận, phúc khí dư dôi, trúng số đổi đời - Ảnh 3
Tử vi nói rằng, sang 2 ngày đầu tuần, tuổi Mùi sẽ gặp nhiều may mắn hơn, cuộc sống ấm êm, gia đình hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

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