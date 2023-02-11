Bước sang 2 ngày đầu tuần (13/2 - 14/2), Thần Tài để mắt 3 con giáp này, độc chiếm tài lộc thiên hạ, tiền vào như thác lũ

Tâm linh - Tử vi 11/02/2023 11:20

3 con giáp sau sẽ phát tài trong 2 ngày đầu tuần, tiền trong tay tăng nhanh chóng khiến ai nấy cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ.

Tuổi Tỵ

Thời gian qua, người tuổi Tỵ do bị ảnh hưởng bởi Sát Tinh nên liên tiếp gặp phải phiền phức, thị phi khiến cuộc sống bị ảnh hưởng nặng nề, tinh thần sa sút. Tuy nhiên, tử vi dự đoán, bước sang 2 ngày đầu tuần, do được Thần phật phù hộ, cát tinh soi chiếu nên mọi điều đen đủi đều được hóa giải.

Cuộc sống của con giáp tuổi Tỵ sẽ gặp hung hóa cát, gặp xui hóa may. Con giáp này có thể tận dụng các cơ hội hợp tác, đầu tư kinh doanh với bạn bè để cầu tài hoặc khởi nghiệp, chắc chắn mọi việc sẽ thành công tốt đẹp.

Bước sang 2 ngày đầu tuần (13/2 - 14/2), Thần Tài để mắt 3 con giáp này, độc chiếm tài lộc thiên hạ, tiền vào như thác lũ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trong 2 ngày đầu tuần, do cung mệnh xuất hiện cát tinh “Tài Đức” nên mọi việc đảo chiều. Dưới sự phù hộ của Thần Tài, chính tài và hoạnh tài của con giáp tuổi Ngọ đều hanh thông. Người Tuổi Ngọ làm bất cứ việc gì cũng kiếm được lợi nhuận không nhỏ, làm dày thêm các khoản tích lũy của bản thân.

Không chỉ có cát tinh phù hộ mà con giáp này còn được quý nhân hết lòng giúp đỡ, dẫn đường chỉ lối trong công việc. Mọi việc thuận buồm xuôi gió, công việc làm đâu thắng đó, hoàn thành xuất sắc nên được cấp trên trọng dụng, đánh giá cao. Sự nghiệp của người tuổi Ngọ thăng tiến đi lên như “diều gặp gió”.

Bước sang 2 ngày đầu tuần (13/2 - 14/2), Thần Tài để mắt 3 con giáp này, độc chiếm tài lộc thiên hạ, tiền vào như thác lũ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người Tuổi Hợi tuy hiền lành, chân thật nhưng lại rất có chủ kiến riêng của bản thân. Bẩm sinh con giáp này đã có tài vận hơn người. Dự đoán 2 ngày đầu tuần, tuổi Hợi được cát tinh phù hộ nên sẽ đại cát đại lợi, ngũ hỷ lâm môn.

Người tuổi Hợi nên tận dụng thời điểm may mắn “Thần Tài phù hộ” này để thu về những khoản lợi nhuận kếch xù từ việc đầu tư, kinh doanh. Ngoài ra, sự nghiệp cũng khởi sắc mạnh mẽ, con giáp này chắc chắn sẽ được đề bạt lên vị trí công việc cao hơn với quyền lực và thu nhập lớn hơn nhiều lần.

Bước sang 2 ngày đầu tuần (13/2 - 14/2), Thần Tài để mắt 3 con giáp này, độc chiếm tài lộc thiên hạ, tiền vào như thác lũ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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