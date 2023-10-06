Bước sang 2 ngày cuối tuần 7/10 và 8/10: 3 con giáp vạn sự hanh thông, đi đằng Đông gặp hố vàng, đi đằng Tây gặp tình duyên như ý

Tâm linh - Tử vi 06/10/2023 17:33

Bước sang 2 ngày cuối tuần (7/10 - 8/10), 3 con giáp dưới đây vận trình tràn đầy may mắn, có động lực để tiến về phía trước.

Tuổi Ngọ 

Bước sang 2 ngày cuối tuần 7/10 và 8/10, người tuổi Ngọ đang ở thời kì đỉnh cao của công việc.

Công việc: Người tuổi Ngọ luôn mong muốn những sản phẩm tạo ra phải đầy ý sáng tạo, bạn luôn tỏa sáng theo cách riêng của bản thân.

Tình cảm: Dù có những bất ngờ trong tình yêu, nhưng bạn chưa thật lòng ái mộ đối phương.

Tài lộc: Tạo ra những cách tạo nên thu nhập cao. 

Sức khoẻ: Dạ dày thường đau, nên kiểm tra cùng bác sĩ có chuyên môn. 

Bước sang 2 ngày cuối tuần 7/10 và 8/10: 3 con giáp vạn sự hanh thông, đi đằng Đông gặp hố vàng, đi đằng Tây gặp tình duyên như ý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Người tuổi Thìn là con giáp may mắn cuối tuần này nên thường nhận được sự quan tâm, giúp sức của lãnh đạo. Nhờ vậy mà việc khó nào bản mệnh cũng có thể hoàn thành.

Con giáp tuổi Thìn có thể khẳng định được tài năng của mình trong một lĩnh vực nào đó, khiến mọi người phải nhìn nhận bằng ánh mắt khác xưa.

Người làm kinh doanh có nhiều dấu hiệu phát triển vô cùng tích cực. Con giáp tuổi Thìn và đối tác hợp tác với nhau một cách ăn ý nên có thể kiếm nhiều tiền hơn cả dự định. Trên đà này, đôi bên còn tính đến chuyện mở rộng hợp tác làm ăn trên nhiều lĩnh vực hơn nữa.

Người thân cũng mang tới cho người tuổi Thìn nhiều niềm vui. Bản mệnh được mọi người lắng nghe và thấu hiệu nên có động lực để tiến về phía trước. Hơn nữa, con cái cũng khiến Thìn tự hào.

Bước sang 2 ngày cuối tuần 7/10 và 8/10: 3 con giáp vạn sự hanh thông, đi đằng Đông gặp hố vàng, đi đằng Tây gặp tình duyên như ý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Bước sang 2 ngày cuối tuần 7/10 và 8/10, vận trình sự nghiệp của tuổi Hợi tràn đầy may mắn. Mọi nỗ lực được đền đáp và giúp con giáp này tự tin chinh phục đến nấc thang quan trọng tiếp theo. Nếu đang muốn thực hiện việc quan trọng thì có thể chọn thời điểm này để tiến hành.

Chẳng những vậy, vận tình tài lộc cũng rất thuận. Tuổi Hợi càng chủ động và nhanh nhẹn thì cơ hội kiếm tiền càng rộng mở, đi xa sẽ gặp được vận may bất ngờ, có thêm nhiều nguồn thu cho bản thân và giúp đỡ được người khác. Chất lượng cuộc sống nhờ vậy sẽ được cải thiện.

Vận trình tình cảm rất đáng mong đợi. Người độc thân may mắn tìm được người tâm đầu ý hợp, đôi bên có những khởi đầu khá tốt đẹp. Các cặp đôi hài lòng với tình cảm hiện tại. Một số người có thể vướng mắc với sự xuất hiện trở lại của người cũ. Nếu bản mệnh có vương vấn tình cũ cũng nhất định phải thật tỉnh táo.

Giờ tốt trong ngày: 5h - 7h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Dần

Bước sang 2 ngày cuối tuần 7/10 và 8/10: 3 con giáp vạn sự hanh thông, đi đằng Đông gặp hố vàng, đi đằng Tây gặp tình duyên như ý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi ngày mai, thứ Bảy 7/10/2023 của 12 con giáp: Dần chăm lo bản thân tích cực, Sửu tài chính vượng phát, Tỵ có tin vui thăng tiến

Tử vi ngày mai, thứ Bảy 7/10/2023 của 12 con giáp: Dần chăm lo bản thân tích cực, Sửu tài chính vượng phát, Tỵ có tin vui thăng tiến

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 7/10/2023, 3 tuổi này được cát tinh chiếu mệnh nên có vận tài chính vượng phát, tiền tài khởi sắc.

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