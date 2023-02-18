Bước sang 2 ngày cuối tuần (18/2 - 19/2), 3 con giáp bứt phá số mệnh, tài lộc tỏa ánh hào quang, làm gì cũng xuôi chèo mát mái

Tâm linh - Tử vi 18/02/2023 03:58

Theo tử vi học, bước sang 2 ngày cuối tuần, những con giáp này được cát tinh soi chiếu nên từ công việc, sự nghiệp cho đến chuyện tiền bạc, tình cảm luôn gặp may mắn.

Tuổi Thìn

Tử vi định sẵn, người Tuổi Thìn vốn luôn gặp may mắn do có quý nhân phù trợ, dù có khó khăn đến mấy vẫn vượt qua. Dự đoán 2 ngày cuối tuần của tuổi Thìn rất tốt, sẽ gặp nhiều may mắn nhất về đường công danh và có xu hướng đi lên dần dần và đến đỉnh điểm.

Đặc biệt, người tuổi Thìn còn có tài năng thiên bẩm lãnh đạo cho nên mọi thứ trong công việc sẽ suôn sẻ, không gặp chút khó khăn nào. Càng về cuối tháng, tuổi Thìn càng có tài lộc, phú quý hơn người. Tình duyên của tuổi Thìn cũng êm đẹp, mối quan hệ giữa tuổi Thìn và đối phương đều yên bình, hạnh phúc.

Bước sang 2 ngày cuối tuần (18/2 - 19/2), 3 con giáp bứt phá số mệnh, tài lộc tỏa ánh hào quang, làm gì cũng xuôi chèo mát mái - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo các chuyên gia tử vi học, bước sang 2 ngày cuối tuần, những người tuổi Dần được cát tinh soi chiếu nên có vận may đặc biệt hơn người. Từ công việc, sự nghiệp cho đến chuyện tiền bạc, tình cảm của tuổi Dần nhìn chung tất cả các phương diện đều vô cùng thuận lợi.

Trong công việc, người tuổi Dần sẽ được quý nhân tương trợ nên các kế hoạch, dự định trong công việc có nhiều khả năng được hiện thực hóa sớm hơn dự kiến, từ đó mà thu về thành quả không nhỏ. Tuy nhiên, những người tuổi Dần cũng nên lưu ý, không nên chủ quan hay khinh suất trước những may mắn, thuận buồm xuôi gió trong công việc. Các bạn vẫn nên kiểm soát công việc của mình thật tốt, không nên nóng vội hay liều lĩnh. Chỉ cần thuận theo tự nhiên, phát triển một cách ổn định, chắc chắn, thành công sẽ nằm trong tầm tay.

Bước sang 2 ngày cuối tuần (18/2 - 19/2), 3 con giáp bứt phá số mệnh, tài lộc tỏa ánh hào quang, làm gì cũng xuôi chèo mát mái - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi của tuổi Mùi cho hay, bước sang 2 ngày cuối tuần, con giáp này sẽ gặp may mắn nhất trong cả sự nghiệp và tài lộc. Tuổi Mùi là con giáp rất ham học hỏi, luôn cố gắng để nâng cao trình độ của bản thân lên một tầm mới. Con giáp này không ngại khổ để đạt được những thứ mình muốn.

Những người tuổi Mùi đang làm kinh doanh sẽ thu được lợi nhuận vô cùng lớn. Đi cùng với đó là sự ủng hộ từ cát tinh khiến bản mệnh tuổi Mùi sẽ càng thăng hoa rực rỡ hơn. Tuy nhiên, tuổi Mùi cần đề phòng những kẻ tiểu nhân không có ý đồ tốt. Những người này có thể làm ảnh hưởng đến hậu vận của bạn, khiến đường bản mệnh rẽ hướng.

Bước sang 2 ngày cuối tuần (18/2 - 19/2), 3 con giáp bứt phá số mệnh, tài lộc tỏa ánh hào quang, làm gì cũng xuôi chèo mát mái - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

3 con giáp hân hoan đón 'cơn mưa vàng' ghé đến, một bước hóa 'Phượng Hoàng lửa', tiền bạc tiến công vào thời gian cận kề ngày 20/1 âm lịch

3 con giáp hân hoan đón 'cơn mưa vàng' ghé đến, một bước hóa 'Phượng Hoàng lửa', tiền bạc tiến công vào thời gian cận kề ngày 20/1 âm lịch

Thời gian cận kề ngày 20/1 âm lịch, 3 con giáp may mắn thu hút quý nhân, vượng khí lên hương nên làm gì cũng công thành danh toại.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi cuối tuần tử vi 2 ngày cuối tuần tử vi ngày 18/2/2023 tu vi 12 con giap 18/2/2023 con giap may man tu vi hang ngay tử vi hôm nay

TIN MỚI NHẤT

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 2 giờ 13 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 2 giờ 16 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 2 giờ 22 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 2 giờ 23 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 2 giờ 26 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 2 giờ 44 phút trước
Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Tin y tế 3 giờ 11 phút trước
Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số