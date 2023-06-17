Bước sang 10h sáng ngày 18/6: 3 con giáp bước vào thời kỳ tài lộc nở rộ, phát đạt, nhận lộc phú quý, đẩy lùi vận xui, sự nghiệp thăng tiến, cuộc sống giàu sang

Tâm linh - Tử vi 17/06/2023 15:10

Trong số 12 con giáp, có 3 con giáp sau có khả năng biến họa thành phúc, có mệnh phát tài, phú quý bao vây, vận may kéo đến.

 

Tuổi Tuất

Theo các chuyên gia phong thủy, Tuất là một trong số những con giáp được thần tài "cưng chiều" nhất trong thời điểm này. Họ đón nhận vô số các cơ hội kiếm tiền mà những người chăm chỉ, nhanh nhẹn và biết nắm lấy thời cơ sẽ có một cuộc sống sung túc, dư dả, nếu không muốn nói là giàu có. 

Thời điểm này, đường tài vận của tuổi Tuất được đánh giá là ở mức tốt. Tử vi học có nói, đây  là một mốc thời gian quan trọng, mở ra thời kỳ thịnh vượng cho tuổi Tuất mà nhất định họ không được bỏ lỡ. Đây là lúc họ làm gì hầu như cũng thành công, thu về kết quả rực rỡ, khiến nhiều người ngưỡng mộ. 

Được cho là kiếm được rất nhiều tiền, song tuổi Tuất cũng được khuyên là không nên tiêu xài hoang phí mà nên tiết kiệm một khoản kha khá dành cho những năm sắp tới, khi mà họ khó có thể có những cơ hội tốt như năm nay. Cũng đừng quên dành một ít cho việc đầu tư sinh lời để mang lại nhiều lợi nhuận hơn. 

Bước sang 10h sáng ngày 18/6: 3 con giáp bước vào thời kỳ tài lộc nở rộ, phát đạt, nhận lộc phú quý, đẩy lùi vận xui, sự nghiệp thăng tiến, cuộc sống giàu sang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trời sinh những người tuổi Dần có tính cách mạnh mẽ, kiên cường và rất tham vọng. Tuy nhiên, ở tháng trước mọi thứ dường như không được suôn sẻ và thuận lợi. Nói một cách khác, dù cố gắng hoặc chăm chỉ rất nhiều nhưng may mắn vẫn không thể mỉm cười với những người tuổi Dần. 

Bước sang 10h sáng ngày 18/6: 3 con giáp bước vào thời kỳ tài lộc nở rộ, phát đạt, nhận lộc phú quý, đẩy lùi vận xui, sự nghiệp thăng tiến, cuộc sống giàu sang - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học nói rằng, tuổi Dần bước sáng thời điểm này thì mới thành công rực rỡ, cụ thể trong tài vận sẽ thay đổi đột biến. Giai đoạn này là lúc chuyển giao tài vận cũng như khiến tuổi Dần có khả năng gặp gỡ và giao tiếp với nhiều quý nhân, và những người này sẽ góp sức không ít vào công cuộc xây dựng sự nghiệp vững vàng của họ. Không những thế, cứ mỗi năm trôi qua, tài vận lại tăng hơn nhiều so với thời gian trước, gia đình được ấm no, sung túc và viên mãn.

Tuổi Sửu

Là con giáp may mắn trong thời điểm này nên người tuổi Sửu có thể thoải mái đón nhận nhiều tin vui. Bạn có nhiều cơ hội để có cái nhìn khách quan hơn về cuộc sống hiện tại. Đây là thời điểm cực kỳ lý tưởng để bạn phát huy điểm mạnh của mình, nhất là khả năng xử lý vấn đề một cách nhanh nhạy.

Đặc biệt, những người đang nắm chức quyền hoặc thi cử, học lên cao sẽ nhận thấy nhiều cơ hội xuất hiện trước mắt. Những khó khăn trước đó dần dần được giải quyết ổn thỏa, bạn tin tưởng hơn vào khả năng của mình thì gặt hái thành công không còn là điều xa vời.

Bước sang 10h sáng ngày 18/6: 3 con giáp bước vào thời kỳ tài lộc nở rộ, phát đạt, nhận lộc phú quý, đẩy lùi vận xui, sự nghiệp thăng tiến, cuộc sống giàu sang - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tình hình tài chính cũng vượng sắc khi người làm công ăn lương ghi điểm trong mắt lãnh đạo và được nhận tiền thưởng nóng. Trong khi đó, người làm ăn kinh doanh xây dựng được đội ngũ khách hàng trung thành, khiến tiền nhanh chóng đổ về túi.

Con giáp này cũng được tận hưởng những ngày vui, hạnh phúc như ý. Vợ chồng bạn đồng lòng với những kế hoạch chung trong tương lai. Bên cạnh đó, bạn còn có thể đóng vai trò cầu nối với những người thân yêu của mình. Người có đôi yêu lâu năm đã bước vào giai đoạn chín muồi để bàn chuyện kết hôn. Các bạn càng tự tin hơn khi nhận được sự chấp thuận của bố mẹ hai bên.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

 

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