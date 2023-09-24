Bước qua tuần mới (25/9-1/10), 3 con giáp làm đâu thắng đó, giàu có hơn người, hốt bạc liền tay, âm thanh may mắn vang vọng

Tâm linh - Tử vi 24/09/2023 10:20

Tử vi dự đoán bước qua tuần mới (25/9-1/10), 3 con giáp làm đâu thắng đó, giàu có hơn người, hốt bạc liền tay, âm thanh may mắn vang vọng.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu rất tích cực, phóng khoáng trong cuộc sống cũng như công việc. Họ cũng là người có tinh thần cầu tiến nên thành tích trong và ngoài sự nghiệp đều rất tốt.

Con giáp này cũng luôn gặp được quý nhân và nhận được sự giúp đỡ kịp thời từ quý nhân. Họ sẽ có bước tiến quan trọng trong sự nghiệp nhờ có sự giúp đỡ của nhiều quý nhân.

Con giáp tuổi Sửu sẽ lần lượt giành được những chiến thắng và có thành tựu mới. Đối với họ, một khoản thu nhập ổn định sẽ chảy vào túi, quý nhân mở cửa đón chào họ, sự nghiệp tiếp tục tăng tốc, cuộc sống năm sau sẽ thêm phần thuận lợi.

Bước qua tuần mới (25/9-1/10), 3 con giáp làm đâu thắng đó, giàu có hơn người, hốt bạc liền tay, âm thanh may mắn vang vọng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu rất giỏi nắm bắt cơ hội, tính cách tốt, làm việc gì cũng chu đáo. Vì vậy, con giáp này luôn tìm hiểu kỹ càng, nắm bắt rõ các vấn đề, không để mình rơi vào cuộc cạnh tranh khốc liệt và bị tổn hại.

Con giáp tuổi Dậu luôn bị thúc ép tiến lên. Họ khá bận rộn trong sự nghiệp và tất nhiên thu hoạch cũng không nhỏ.

Con giáp này có nhiều bạn bè, luôn nhận được sự giúp đỡ kịp thời. Họ sẽ tạm biệt mọi khó khăn và mở ra mọi tiến bộ. Tin chắc rằng tương lai của con giáp tuổi Dậu sẽ vô cùng tươi sáng.

Bước qua tuần mới (25/9-1/10), 3 con giáp làm đâu thắng đó, giàu có hơn người, hốt bạc liền tay, âm thanh may mắn vang vọng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão có tính cách rất tốt. Trong cuộc sống, họ luôn kiên định, sống có nguyên tắc, luôn có đất dụng võ để thể hiện tài năng, ưu điểm của mình.

Nhờ đó mà con giáp này được trọng dụng, khiến tương lai của họ trở nên đầy hứa hẹn. Sự nghiệp của con giáp tuổi Mão có được sự đột phá bất ngờ, công việc bước sang một giai đoạn mới.

Nếu như trước đây, người tuổi này khó kiếm được tiền hoặc làm việc gì cũng dễ thất bại thì nay mọi sự suôn sẻ, kiểm tiền nhiều hơn, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió. Con giáp này sẽ nhanh chóng đạt được mục tiêu cao hơn mà không bị thua lỗ quá nhiều. Họ sẽ không nghèo quá lâu đâu!

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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