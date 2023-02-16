Bước qua tuần đầu tiên tháng 2 âm lịch, 3 con giáp may mắn tắm trong ‘cơn mưa tài lộc’, sự nghiệp lên hương, thỏa chí kiếm tiền

Tâm linh - Tử vi 16/02/2023 19:04

3 con giáp may mắn có đường tài lộc rực rỡ, làm ăn vượng phát bất ngờ trong tuần đầu tháng 2 âm lịch. Vận trình đang lên, bản mệnh dù ở lĩnh vực nào cũng thành công vang dội.

Tuổi Ngọ

Qua tuần đầu tháng 2 âm lịch, người tuổi Ngọ sẽ bừng lên ý chí quyết thắng trong công việc, kéo theo đó là tài lộc cũng thăng hoa, phát tiến. Con giáp may mắn này sẽ liên tục nhận được những bản hợp đồng, những cơ hội mới để phát triển bản thân và gặt hái nhiều thành công đáng tự hào. Với những người tuổi Ngọ làm kinh doanh nhỏ lẻ, thì họ sẽ mua may bán đắt, tiền bạc rủng rỉnh, cuộc đời nở hoa.

Nhờ có được Cát Tinh bảo trợ, ban cho tuổi Ngọ muôn vàn may mắn, tài lộc. Nếu Ngọ biết nắm bắt thời điểm, tập trung làm ăn vào giai đoạn này, thì chắc chắn sẽ gặt hái được nhiều thành công lẫy lừng. Dù biết rằng, giai đoạn đầu thường sẽ có nhiều khó khăn, nhưng bạn hãy vững tin với con đường mình chọn, vì thành công luôn chờ bạn ở phía cuối.

Bước qua tuần đầu tiên tháng 2 âm lịch, 3 con giáp may mắn tắm trong ‘cơn mưa tài lộc’, sự nghiệp lên hương, thỏa chí kiếm tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi có nói, qua tuần đầu tháng 2 âm lịch, tuổi Mùi sẽ có cơ hội lớn để thăng quan tiến chức, thu về bạc tỷ. Trên con đường sự nghiệp, con giáp này sẽ có nhiều dấu hiệu thăng tiến. Những nỗ lực, công sức mà Mùi bỏ ra trước đây, nay sẽ được đền đáp xứng đáng. Công việc kinh doanh, buôn bán của người tuổi Mùi cũng sẽ nhuận phát, hanh thông hơn rất nhiều. Chưa hết, con giáp này còn có quý nhân phù trợ, chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống.

Người tuổi Mùi sẽ được Cát tinh che chở, sự nghiệp bỗng chốc vụt sáng, thăng hoa. Nhờ có may mắn bao bọc, tài vận ngút trời mà con giáp này làm gì cũng công thành danh toại, như ý bội phần. Chỉ cần Mùi chịu bỏ ra thời gian, công sức cho việc mình muốn, không sớm thì muộn, nhất định bạn sẽ gặt hái được trái ngọt xứng đáng.

Bước qua tuần đầu tiên tháng 2 âm lịch, 3 con giáp may mắn tắm trong ‘cơn mưa tài lộc’, sự nghiệp lên hương, thỏa chí kiếm tiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần sẽ chiếm được ưu ái cực lớn của Thần Tài, miệng ngậm thìa bạc, ngồi ăn bát vàng khi bước qua tuần đầu tháng 2 âm lịch. Tiền tài sẽ tự tìm đến với con giáp này một cách đầy bất ngờ, có thể thông qua việc trúng số hay thắng các giải thưởng lớn. Không chỉ vậy, những người tuổi Hổ làm trong lĩnh vực kinh doanh cũng sẽ mua may bán đắt, phú quý phát tài, tiền vào như nước. Nếu mọi chuyện êm đềm, thuận lợi thì đến cuối năm nay, Dần sẽ có đủ cả danh vọng lẫn tiền tài.

Dần sẽ có một sự đột phá lớn trong công việc. Nếu con giáp may mắn này đã ấp ủ sẵn ước mơ, hoài bảo thì ngày lúc này là cơ hội tuyệt vời để bạn cụ thể hóa nó và gặt hái được nhiều thành công lẫy lừng. Với vận trình rực rỡ, may mắn tề tựu, thì bước đường công danh của Hợi sẽ bằng phẳng, dễ đi, dù kẻ có bị kẻ gian tung chiêu trò hiểm độc thì vẫn tai qua nạn khỏi.

Bước qua tuần đầu tiên tháng 2 âm lịch, 3 con giáp may mắn tắm trong ‘cơn mưa tài lộc’, sự nghiệp lên hương, thỏa chí kiếm tiền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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